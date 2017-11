La Cooperativa Renacer logró cumplir con el objetivo de finalizar la producción de televisores para Walmart a tiempo, pese a la sucesión de trabas que se pusieron desde el gobierno y la comisión del área aduanera especial. Esta semana terminan de llegar los últimos camiones y hay una nueva orden de compra de la empresa, que realizó una amplia publicidad del producto. El año entrante prevén fabricar con la chipeadora propia, dado que el mes próximo estarían disponibles los fondos de Nación para la compra del equipamiento. Permitirá bajar costos de tercerización y ofrecer este servicio a menor valor, para otras empresas que no cuentan con chipeadora propia. Se confirmó además la orden de compra de microondas de Alladio y siguen en conversaciones con otros clientes. Mónica Acosta confía en ser recibida por la gobernadora, ante la necesidad de créditos productivos que les permitan adquirir mayor volumen de insumos y responder a la demanda, tras el acercamiento del pasado viernes en la convocatoria en Casa de Gobierno.

Río Grande.- Luego de transitar meses muy difíciles para lograr primero los fondos para los insumos, y luego su liberación previo pago de la nacionalización, la Cooperativa Renacer pudo cumplir con la meta y entregar los televisores a Walmart, que ya confirmó una nueva orden de compra.

Por Radio Universidad 93.5, Mónica Acosta dio la buena noticia, que sorteó las trabas de las autoridades de la Comisión del Área Aduanera Especial, y la decisión política de la gobernadora Bertone de no autorizar la excepción para ingresar plaquetas chipeadas de origen, al punto de suspender las reuniones de la CAAE cuando los votos de sus integrantes se inclinaban a favor de la Cooperativa.

“Fue muy sacrificada esa producción de 7.500 televisores. Lamentablemente no pudimos quedarnos con un volumen para la venta local porque, una vez que empezaron a llegar los primeros camiones, Walmart generó una serie de ofertas y fue muy publicitado el televisor que fabricamos”, dijo, con una rápida colocación en el mercado y mejores referencias.

“La verdad valió la pena, pese a todos los inconvenientes del camino, porque pudimos cumplir. Entre este miércoles y viernes se terminan de remitir los últimos camiones y nos han ratificado un nuevo pedido”, anunció.

Para el resto del año, “nos queda por producir un volumen de 20 mil microondas, que tenemos en planta. Nuestro principal cliente es la firma Alladio de Córdoba, y acaban de garantizar su continuidad con nosotros para 2018. Panasonic va por el mismo camino, a quien le hacemos los microondas, y hemos iniciado conversaciones con distintos clientes para ver cuáles van a ser los volúmenes que vamos a manejar el año que viene”, dijo.

“El mundial está a la vuelta de la esquina y no ha incidido en los pedidos, que se siguen sosteniendo, y a fines de noviembre tendremos certeza de cómo viene el resto de los clientes”, indicó.

Hipoteca salvada

El principal temor fue desterrado dado que, de no cumplir con la producción y recibir el pago correspondiente, la Cooperativa corría el riesgo de perder el terreno puesto en garantía, a pedido del BTF. Acosta recordó que para comprar los insumos de los televisores, “se pidieron doce millones y medio a dos bancos”, uno privado y la banca provincial, y deben devolver “catorce millones a cada uno”.

Además “pagamos la nacionalización de las plaquetas, también un servicio satelital para nuestros camiones porque teníamos miedo de la piratería del asfalto, y se fueron con los mejores seguros. Invertimos todo ahí, pero no pudimos invertir en nosotros mismos, porque hace un año tenemos el mismo valor de nuestra hora de trabajo. Armamos jornadas de dos turnos de seis horas, que a veces se extendieron a siete, para potenciar la producción”, repasó de este trabajo contrarreloj, una vez que se liberaron los contenedores que, por si fuera poco, llegaron con retraso y en partes.

Audiencia con Bertone

Dado que participó el viernes de la convocatoria en Casa de Gobierno, se le preguntó a Acosta sobre la posibilidad de lograr una audiencia con la gobernadora, y dijo que “el viernes me acerqué y le planteé la necesidad de tener una audiencia en particular, porque nunca la tuvimos. Pedimos una reunión exclusivamente para charlar de todo esto, porque vamos a seguir pulseando para tener acceso al crédito y no queremos resignar la venta local”.

“Queremos tener una partida para venderle a la gente, que tanto nos llama y nos pregunta de distintas ciudades de la provincia y en las ferias que participamos, porque siempre nos tienen presentes y no queremos descuidar lo local. Estamos trabajando con los recursos muy justos y por eso le pedí una reunión. No sé si nos la va a conceder, pero yo se la pedí. Ella dijo que iba a hacer un lugar en su agenda y nos iba a llamar. Esperemos que así sea”, deseó.

El punto central pasa por el acceso al crédito, dado que “por nuestros precios competitivos, tenemos pedidos y órdenes de compra, pero muchas veces no los podemos resolver porque cuando tomamos un empréstito, hasta que no lo cancelamos no tenemos acceso a otro. Tampoco es cuestión de poner hipotecas de valores tan importantes que encarecen la operatoria. Esto nos hace perder competitividad, si lo tenemos que trasladar al costo del producto”, explicó.

Chipeadora para 2018

Por otra parte, espera iniciar el nuevo año con un equipamiento fundamental para la producción, tras gestiones del diputado electo Tito Stefani ante Nación, que comprometió un subsidio para la compra de la chipeadora propia.

“Cuando evaluaron el monto de la máquina desde Desarrollo Social nos dijeron que excedía la cobertura, por eso tuvieron que darle intervención al Ministerio de la Producción. Nos hemos retrasado un poco pero la semana que viene harían otra inspección ocular y el mes próximo estarían los recursos”, informó.

“La máquina tiene un costo de dos millones y medio, pero con los gastos de importación y traslado, estamos cerca de los dos millones ochocientos mil. La parte que aporta el programa Manos a la Obra de Desarrollo Social es un subsidio no reintegrable y la diferencia que aporta el Ministerio de Producción se debe devolver, pero no importa si es así, porque con la cobranza de estas producciones de televisores vamos a tener recursos. Nuestra prioridad es obtener la maquinaria porque se gasta muchísimo en la tercerización del servicio”, subrayó.

“Necesitamos líneas crediticias con tasas productivas para abordar las producciones que vienen por delante, y esperamos tener la chipeadora en 2018, con nuestro personal capacitado, para poder ofrecer el servicio a otras empresas que también tienen problemas y tienen que tercerizar a costos muy altos a veces”, manifestó.

Reforma tributaria

Respecto de su participación el viernes en la reunión de Casa de Gobierno, aclaró que “no recibimos una invitación ni un llamado especial. Nos acercamos por una decisión que tomó nuestra asamblea, por la preocupación enorme que generó la noticia de la reforma impositiva”.

“Si bien no hay un anuncio explícito de apertura de importaciones, hay una baja en el arancel de los impuestos internos que cobra el estado nacional por una serie de productos que se fabrican en la isla, y esto tiene una incidencia en la recaudación provincial, porque la tasa de verificación y los ingresos brutos son parte de lo que recauda la provincia”, manifestó.

“Para nosotros esta noticia tenía dos lecturas: o bien se pretende poner un período de finalización de determinados productos en la isla, por la gradualidad de que se habló sobre la reducción de los impuestos internos a un arancel cero en cinco años, que puede implicar apertura de importaciones; o bien es un mensaje para generar condiciones de fabricación de estos productos en otro lugar del país, que tranquilamente puede ser otro parque industrial de la provincia de Buenos Aires, como Cañuelas por ejemplo”, observó.

“También nos preocupa que cualquier desbalance en las cuentas del Ejecutivo provincial traiga más penurias a toda la provincia, porque en la reunión se planteó que esa recaudación va a gastos de servicios de salud, de educación, de infraestructura. Además, hay un marco general en la discusión nacional que atañe a reformas en el ámbito previsional, a reformas laborales, y podría ser la moneda de cambio de todo esto”, alertó.

Consideró que “la convocatoria es un punto de partida importante, porque se reunieron todas las instituciones, después de una campaña electoral, y este tema nos reunió a todos. Hay que lograr sentar también a muchos sectores que no estuvieron presentes. Había sectores de los trabajadores que no fueron convocados y otros sectores políticos y sociales que, para mi gusto, deberían estar. Además de discutir en las Cámaras la posibilidad de obtener los votos para frenar esto, se debería poder discutir con seriedad qué modelo productivo queremos. Sabemos que el gobierno nacional quiere un perfil de provincia más orientado a la explotación de recursos naturales, el turismo, las energías no renovables, y hay que modificar esto que se dice permanentemente, que son cuatro empresas las que se llenan los bolsillos y que el régimen no es patrimonio de todos los fueguinos”, planteó.

“El Estado nacional, lejos de matar al paciente, debería ofrecer soluciones, y nosotros como habitantes discutir un modelo productivo que no acote cada vez más las bondades del régimen y posibilite la radicación de nuevas empresas y nuevos rubros”, propició.

Asimismo expuso las desigualdades de las empresas que operan bajo el régimen de promoción: “Tenemos grupos económicos importantes y hay otras empresas que somos las más sacrificadas, porque nuestra realidad no es la misma que Newsan o BGH. Vivimos el día a día, con una producción por momentos artesanal, y para lograr un crédito por dos pesos hay que hipotecar diez. Para nosotros es muy costoso poder producir. A la par de esto, hay deberes y obligaciones dentro del régimen que los distintos gobiernos no hicieron cumplir a los empresarios de la isla. Entre ellos, el desarrollo económico, industrial, infraestructura de escuelas, de salud. Hay una cantidad de cosas que no se hicieron y siempre es un buen momento para reorientar la discusión con relación a estas cosas”, señaló.

Recordó que cuando entró a trabajar en fábrica, “Philco tenía una guardería dentro de sus instalaciones, otras pagaban el ítem, y la ex Aurora tenía una cantidad de gamelas que daban soluciones habitacionales a muchos trabajadores”, y con el tiempo se perdieron estas pautas de responsabilidad social empresaria.

Consultada sobre los reproches que formuló el legislador Pablo Blanco en la reunión a las empresas, dado que no cumplieron con las inversiones comprometidas por el fideicomiso industrial, ni han brindado estabilidad laboral, dijo compartir la visión del legislador “porque sobre todo en los momentos de auge se han pedido recursos a las industrias. Siempre se peleó por un empleo más digno, más estable, y la precariedad laboral entró mucho antes que este gobierno a Tierra del Fuego. Si no, no hubiésemos tenido tantos despedidos en este último periodo. La puerta abierta de la precariedad estuvo planteada con las categorías por fuera de los convenios colectivos, los bancos de horas, y son categorías inventadas en un acuerdo con los empresarios, el ministerio de trabajo, gremios y políticos”, dijo del marco que acompañó la aprobación de la ley de impuestos internos en 2009.

“Hay una cantidad de factores que ameritan la discusión, porque se está pidiendo profundizar la reforma laboral y no se puede pedir siempre el sacrificio hacia abajo, porque hay actores que no acusan recibo en ninguna de las épocas. Hoy producen tomando trabajadores temporarios y, cuando viene la época de importar, se ponen la camiseta de importadores, pero los problemas quedan, con los compañeros sin trabajo. Hay que adecuar esto, para ver qué tipo de industria queremos, con un trabajo digno y estable”, enfatizó.

“Esto se asimila a la época de los ’90, aunque tuvo otros factores como la crisis por el efecto tequila, que fue desencadenando en una apertura masiva de importaciones, y fuimos inundados por productos asiáticos. Aquello fue en simultáneo y muy contundente. Hoy hay una transferencia de nichos de negocio y eso hay que definirlo con sinceridad. No me parece que se use el tema de la recaudación para no tener que discutir el modelo industrial y de producción que necesitamos los fueguinos, para no tener que emigrar. Y en esta discusión no tiene que faltar ningún sector, para ponerse a trabajar en una propuesta técnica que nos contemple a todos”, insistió.

“Tenemos que encontrar un punto de unidad para que esto no sea la salvación táctica de una cuestión de recaudación. Hay más de 200 reformas impositivas y todos tenemos un desconocimiento increíble, porque no sabemos cuáles son las implicancias y cómo nos van a afectar en la vida cotidiana. No hay que generar pánico ni un caos, porque tampoco nos vinieron a invadir los ingleses. En tercer lugar, debe haber una postura clara de defensa de la industria que nos contemple a todos, donde se revea la línea de cómo hemos venido y adónde queremos llevar la situación”, sintetizó como tres ejes centrales.

Finalmente observó que “hasta ahora no veíamos diferencias entre el Ejecutivo nacional y provincial, y de hecho las reformas comenzaron hace dos años”, por lo que habrá que ver cómo continúa la relación institucional y política.

“Lo que se hizo el viernes fue darle una especie de mandato a la gobernadora para gestionar y plantear que esto perjudica a la provincia y desalienta la producción”, precisó, y también planteó la necesidad de claridad de parte de los actores, dado que AFARTE aseguró que la quita de impuestos internos “los beneficia”.

“El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer hizo una alocución muy breve, y en un momento planteó que esta medida los favorece, porque dejan de pagar cierta carga impositiva, pero reconoció que a la vez desencadena en un problema tributario importante para la provincia. Todas las voces tienen que ser claras y saber si la medida favorece o desalienta. A mi entender, desalienta, porque si cada año se va bajando la carga impositiva y se posibilita que la misma producción se pueda realizar en cualquier lugar del país, o se asemeja al arancel cero que lleva a importar, efectivamente es un perjuicio”, sentenció, salvo que algún sector decida volcarse a la importación o trasladar su producción a otro punto del país.

“Hay productos que no están alcanzados, porque tienen ley antidumping, como los equipos de aire acondicionado y los microondas, pero son cada vez menos y se acotan las bondades del régimen. Esto genera un desbalance en los puestos de trabajo y no hay proyectos alternativos con la misma velocidad, mucho menos la famosa reconversión de la que se habla pero no se ve nada. Mientras tanto todavía se siguen arreglando en las empresas los retiros voluntarios de gente con muchísimos años de trabajo, que ya son grandes y tienen temor de que después no se les reconozca esa antigüedad. En otros momentos ya vimos que las fábricas dejaban de producir y se iban intempestivamente, y nosotros fuimos parte de esa historia”, concluyó Acosta.

