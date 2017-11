Impuestos internos: “Se le pide todo al gobierno, pero no hay reciprocidad”

El legislador radical Pablo Blanco apuntó contra los beneficios que fueron sumando en los últimos años las empresas radicadas al amparo de la 19640, y cargó contra la falta de reciprocidad. Sostuvo que “no invirtieron un solo peso” del fideicomiso industrial, que tenía previstos cien millones de dólares entre 2016 y 2017; obtuvieron rebajas en la tasa de verificación y, respecto del tema central que ocupa a la provincia, no generaron más empleo del que existía antes de la ley de impuestos internos. Blanco comparó los nueve mil trabajadores de la electrónica con una cifra similar que existe hoy, y observó que el resto de los puestos no tuvo estabilidad. Consideró el proyecto de Dujovne de reforma tributaria como una buena oportunidad para ampliar la mirada sobre “los verdaderos beneficiarios” de la promoción.

Río Grande. – El legislador del bloque UCR-Cambiemos comenzó ayer con gestiones en Buenos Aires entre referentes del espacio gobernante, para presentar la posición de la provincia respecto de la eliminación de los impuestos internos para la electrónica.

Por Radio Universidad 93.5, informó que se reunió con el senador de Formosa del bloque Cambiemos y para hoy tiene previsto un encuentro “con el senador Cobos, con una senadora de Jujuy, con otra de Tucumán, con el senador Ángel Rozas”, y mañana continuará con el diputado Mario Negri y con Ernesto Sanz.

Blanco fue acompañado por sus pares radicales Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos, y “estamos llevando nuestra opinión sobre este tema que tanto preocupa a la provincia de Tierra del Fuego, que es la modificación de los impuestos internos”, expresó.

Agregó que ayer por la tarde acompañaron a la gobernadora “en la firma del acta con el consorcio Total-Wintershall-Panamerican, por la renegociación de la Cuenca Marina Austral” y a partir de allí continuaron reuniones con los representantes de Cambiemos a nivel nacional. Hoy estará presente el diputado electo Tito Stefani y se sumará a las reuniones de agenda.

La convocatoria

Consultado sobre algunas quejas por parte de quienes se vieron excluidos de la convocatoria del viernes, como las autoridades de los partidos políticos, las universidades, el sector rural, el sector del turismo o de la construcción, explicó que “la reunión del viernes surgió como propuesta legislativa, a través de una resolución donde quienes conformaban la comisión eran representantes nacionales, provinciales y municipales del Poder Ejecutivo, Legislativo, los gremios afectados al tema industrial, y las cámaras empresariales. La convocatoria fue ampliada a otros gremios, pero no era la idea de la Legislatura cuando la aprobó, y esto lo convocó el gobierno”, dijo.

Empresarios en la mira

Respecto de su intervención en el encuentro, con un fuerte cuestionamiento a los beneficios empresarios, según había trascendido, confirmó que fue así. En particular se refirió al fideicomiso industrial, que tenía previsto inversiones de 50 millones de dólares en 2016 y otro tanto en 2017, pero no se hicieron. “Fue lo que yo manifesté en esa reunión y creo que esta es una oportunidad de plantear esta discusión, porque con la excusa de que es imprescindible defender la mano de obra ocupada, muchas veces se buscan otros beneficios que en definitiva no redundan en nada para la provincia”, subrayó.

Blanco expuso que si se mira el antes y después de la ley de impuestos internos, con la foto de hoy prácticamente no hay diferencia en el personal empleado, y las empresas fueron sumando más beneficios, como la reducción de tasas: “Antes del dictado de la ley de impuestos internos había alrededor de nueve mil empleados en la industria radicada al amparo de la 19640. Hoy hay once mil empleados y poco más de nueve mil son de la industria electrónica, que se vería afectada por esta modificación”, precisó.

“Hay que aclarar muy bien que una cosa son los impuestos internos y otra los aranceles de importación, porque en esa reunión se mezclaba todo. Con las computadoras hubo modificación a los aranceles de importación y en este caso se propone una modificación a los impuestos internos, y bajar a cero la alícuota del 17% para el resto del país, de los cuales las empresas de Tierra del Fuego tributan menos del 7%. Lo esencial es hablar de la reconversión con la mano de obra ocupada, pero también hay otra parte que se debe reclamar, y ver quiénes fueron los que se beneficiaron con la ley de impuestos internos”, alertó.

Citó como ejemplo que, “con el producido de la industria radicada en Tierra del Fuego, se suscribió un fideicomiso donde las inversiones se radicaron fuera de la provincia, en los emprendimientos mineros de Santa Cruz o el tema pesquero. El año pasado la industria firmó un compromiso de inversión de 100 millones de dólares, distribuidos en 50 millones en 2016 y otros 50 en 2017, y todavía de eso no se ha visto un centavo”, fustigó.

“Siempre hay exigencias de un sector, que le pide todo al gobierno, pero del otro lado no hay reciprocidad. En su momento se bajaron las tasas de verificación de procesos productivos, con el compromiso de las empresas de mantener la mano de obra, y eso tampoco sucedió”, agregó a la lista.

Reconoció que “con la ley de impuestos internos en su momento creció la mano de obra ocupada pero de manera irregular, porque fue a través de contrataciones que no dan estabilidad, y por eso vemos un resultado después de ocho años, donde la cantidad de empleados es más o menos la misma”.

“Esto quiere decir que hay que hacer un análisis de quiénes realmente fueron beneficiados con la ley, porque el estado tuvo que invertir en mayor seguridad, en más salud, más educación, más vivienda, para atender las necesidades de la gente que se radicó para trabajar en la electrónica. Y del otro lado no vemos inversión del empresario más que en los salarios de la gente o en los impuestos que paga en la provincia o en el ámbito municipal. Esto amerita una discusión más amplia, y esperemos que esta sea la oportunidad para darla”, sentenció.

“Tenemos que garantizar la continuidad de los puestos laborales, la diversificación de la industria, y también generar más estabilidad, porque con los empleos transitorios la gente queda sin trabajo y los problemas los tiene que solucionar el gobierno”, reprochó el radical.

Información certera

A partir de estos datos, que también maneja el gobierno nacional como argumento para ir contra la ley de impuestos internos que rige desde el 2009, el legislador adelantó que buscará información precisa, porque “del otro lado no son improvisados”, en referencia a las autoridades nacionales que proponen la reforma.

“Estamos buscando información para trabajar con datos certeros, porque en las discusiones que se van a dar antes de la presentación del proyecto no se puede ir a guitarrear. No estamos hablando con gente improvisada y hay que ir con conocimiento acabado, por eso buscamos información y asesoramiento”, dijo.

Reiteró que “la reunión del viernes debería ser un buen punto de partida para hablar, no solamente de un tema que nos debe ocupar como la industria, sino también para avanzar en otros temas al que se les debe buscar una solución en conjunto, más allá de las diferencias. Entre ellos, mencionó el subsidio de gas envasado, que prevé “más de 700 millones para el próximo ejercicio y supera el presupuesto legislativo”; cuando en una provincia productora debiera haber redes de gas, y las empresas podrían devolver parte de lo que reciben con inversiones de este tipo.

