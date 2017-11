El ministro de Industria Ramiro Caballero replicó a las declaraciones del legislador Pablo Blanco, contra los beneficios que están recibiendo las empresas radicadas al amparo de la ley de promoción, sin que exista reciprocidad. Puntualmente había apuntado contra el incumplimiento de invertir cien millones de dólares, a través del fideicomiso industrial, pero Caballero aclaró que esas inversiones “son un compromiso y no hay una obligación”. También relativizó la reducción de la tasa de verificación para las empresas que mantuvieran el personal ocupado, y aseguró que no todas se acogieron. El funcionario viajó anoche a Buenos Aires y espera reencauzar las negociaciones por el camino que transitaban hacia la diversificación, manteniendo la mano de obra ocupada.

Río Grande.- El ministro de Industria Ramiro Caballero dialogó anoche con Radio Universidad 93.5 poco antes de abordar su vuelo a Buenos Aires, donde espera realizar gestiones para reencauzar las conversaciones con las autoridades nacionales, por el camino de la diversificación productiva, sin cambios para la ley de impuestos internos como anunció el ministro Dujovne.

Repasó la presentación que hizo el viernes pasado, en la convocatoria de la gobernadora Bertone a las fuerzas políticas y sociales, donde planteó el impacto que causaría la eliminación de la ley de impuestos internos vigente desde 2009, como propone la cartera de Hacienda de Nación.

Indicó que la industria ocupa el 75% del personal de empleo privado y del 35% de los prestadores de servicios, que son el 35% restante, “los que están ligados al sector industrial es un 15%. Lo que tratamos de demostrar es la composición real de la provincia. Cuando uno ve el empleo registrado, que es alto en la provincia, el empleo privado tiene relación directa o indirecta con el sector industrial”.

“El 80% es el sector electrónico, que no solamente es importante en materia de empleo sino por la recaudación para la provincia. Es el 30% de la recaudación provincial y un impacto negativo por cualquier medida o la caída en la producción, afecta no solamente el empleo sino la recaudación propia”, sostuvo.

Ninguna obligación

Luego se le consultó puntualmente sobre el fideicomiso industrial, que fue uno de los temas que el legislador Blanco reclamó en la reunión del viernes, ante el incumplimiento de las inversiones anunciadas por cien millones de dólares. Caballero aclaró que “es un fideicomiso privado y el compromiso que firmaron en su momento era para inversiones a realizarse en la provincia. Esto era importante para nosotros pero todavía ese fideicomiso no está perfeccionado. Nosotros hicimos el reclamo este año y es algo que está pendiente de parte de las empresas, que deben hacer inversiones privadas en la provincia. Obviamente tienen que tener su ganancia, su viabilidad de proyecto, pero todavía no han llegado”, señaló.

Se le preguntó si sólo depende de la voluntad de las empresas esta inversión, y aseguró que sí, porque “no es un fondo que vienen y le regalan a la provincia. Es un fondo privado industrial y no hay una obligación, sino que es un compromiso generar ese fideicomiso y hacer inversiones en la provincia”.

“Eso no lo han hecho, no han conformado el fideicomiso como corresponde todavía, porque no se han puesto de acuerdo algunos actores del sector electrónico, y en definitiva esa inversión todavía no ha llegado. Espero que de una forma u otra lleguen las inversiones, sea por el fideicomiso o de forma individual cada empresa apueste al desarrollo futuro de la provincia, dentro del plan de desarrollo que hemos planteado”, deseó, sin dejar margen para una exigencia de cumplimiento a esa palabra empeñada.

Consultado sobre los reproches de Blanco por este tema, y si la razón es que las empresas no tienen dinero para invertir, respondió que “las empresas el dinero lo tienen porque ese fondo se ha ido garantizando por el compromiso mutuo que tienen entre ellas, no con la provincia. Finalizada la conformación del fideicomiso tienen que hacer las inversiones y, si no se llega a una resolución final, de todas maneras entiendo que las empresas tienen que generar inversiones en otro tipo de desarrollo de una forma u otra”, reiteró.

Se le preguntó si están vencidos los plazos, al tratarse de inversiones que debían hacerse entre el año pasado y el corriente, y dijo que “no es un tema de plazos, porque es un fideicomiso privado”, y remarcó que “la provincia no firmó ningún convenio. Ahí hay un error: las empresas se comprometen a tener fondos para hacer inversiones en Tierra del Fuego, y en su momento estuvo la gobernadora presente en el acto, el legislador Blanco, la legisladora Martínez Allende, y se comprometieron estas inversiones para distinto tipo de desarrollo estratégico”.

Además, menos tributos

Dado que el legislador Blanco también cuestionó que, sin cumplir con las inversiones ni mantener el personal empleado, se beneficiaron con la reducción de la tasa de verificación de procesos productivos, en unos 400 millones, Caballero intentó cambiar de tema, argumentando que “el problema de la provincia hoy pasa por otro lado, pero voy a responder: en algunos rubros en particular las empresas tienen una diferencia en la tasa de verificación de procesos productivos, con una quita por ley. A cambio se comprometían a hacer inversiones, pero en ningún lado dice que tenían que mantener el empleo”, aseveró el ministro.

Consultado sobre quién controló que hicieran las inversiones para beneficiarse con la reducción, dijo que “ese control de inversiones lo tiene que hacer tanto el ministerio (de Industria) como la AREF. Si las empresas van haciendo inversiones en la provincia, se acogen al beneficio de quita de la tasa. Hay empresas que se acogieron al beneficio y otras no, porque no todas se han acogido”, señaló, sin más detalle de esas inversiones.

El ministro se mostró permeable a dar de baja este beneficio, aunque lo definiría la Legislatura: “Si la discusión va a pasar por quitar ese beneficio, que es algo que ya se habló, se volverá al 2% como era antiguamente. Esa medida será discutida en la Legislatura en todo caso y se evaluará.

Esto era en un contexto distinto al que nos encontramos ahora, porque tenemos una problemática mayor en la provincia, dado que no sabemos si en el futuro vamos a tener industria o no”, disparó.

Alerta necesario

Se le hizo la observación sobre esta reacción, para algunos exagerada, cuando lo que se presentó fue un anteproyecto de reforma tributaria y resta la discusión entre las partes: “Cuando alguien va a presentar un proyecto, posiblemente puede haber una discusión previa, pero la metodología en este caso fue un anuncio del Ministerio de Hacienda donde habla de este proyecto que llevaría al Congreso nacional. Uno se alerta y tiene que estar trabajando en esta situación, porque el daño ya está hecho. Quien quiera invertir en Tierra del Fuego y quien está produciendo en Tierra del Fuego, al cambiarle el contexto no sé qué van a hacer en el futuro inmediato”, dijo.

“Es un momento donde tenemos crecimiento de empleo, de las producciones, después de muchísimo esfuerzo desde el año pasado para mejorar la competitividad. Este anuncio nos paraliza y nos preocupa, porque es totalmente distinto de los ejes de trabajo que teníamos con el estado nacional, y esto fue lo que presenté a los actores políticos en la reunión del viernes”, sostuvo el ministro.

Respecto de las declaraciones del diputado Gastón Roma, que acusó a la gobernadora Bertone de velar más por los intereses de las empresas, para que no pierdan rentabilidad, con la excusa de cuidar el trabajo de los fueguinos, dijo desconocer “el planteo que Roma le hizo a la gobernadora, pero ha tenido expresiones bastante desafortunadas. Yo no voy a entrar en discusión con él y está muy bien que el diputado haya acompañado el documento”, manifestó.

Retomar el rumbo

Finalmente el ministro dijo que espera reencauzar la situación y continuar trabajando en el proyecto de decreto, para diversificar la producción. “Hay sectores que están evaluando inversiones dentro de la diversificación que habíamos planteado para el futuro de Tierra del Fuego, que van desde el autopartismo electrónico a las energías renovables, la industrialización de recursos naturales y la reglamentación de la integración de los recursos naturales con un componente extra zona. Por ejemplo, cuando a la madera se le ponía otro elemento, o un recurso natural se transforma en otro bien, con aditivos que no son de la isla, esos productos no son originarios porque tienen cosas que son extra zona. Siempre faltó reglamentar estos casos especiales y lo hemos planteado al estado nacional. Esperamos encauzar nuevamente este proyecto que es totalmente distinto de esta propuesta de quita de impuestos internos, que debilita la producción actual”, aseveró.

Convalidó la estimación de la AREF sobre el perjuicio que ocasionaría a la provincia si avanza la reducción de los impuestos internos, dado que, “analizando los productos donde se van a tocar los impuestos, que afectarían directamente la producción y la pondrían en riesgo, si tomamos la cantidad de recaudación que provocan las producciones totales de esos bienes en un año, afectaría tanto ingresos brutos como la tasa de verificación en 1900 millones”, concluyó.

