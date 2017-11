Así lo afirmó Fernando Gliubich, productor fueguino y actual presidente del Consejo del Centro Regional Patagonia Sur. Lamentó la caída que ha sufrido la producción ovina y alertó que el problema de los perros asilvestrados también ataca al sector bovino. Remarcó la importancia de avanzar en un plan concreto del manejo del guanaco, tal como sucede en Santa Cruz. Asimismo, espera una resolución favorable para el ingreso de semillas a Tierra del Fuego y celebró que el sector rural de la provincia comience a involucrarse en la política, aunque reconoció que aún resta más compromiso por parte de los productores.

RÍO GRANDE. – El productor fueguino y presidente del Consejo del Centro Regional Patagonia Sur, Fernando Gliubich, visitó los estudios de Radio Universidad (93.5) en donde se refirió a las diversas actividades que se encuentran llevando a cabo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Además, se refirió al flagelo que azota a gran parte de la producción fueguina: los perros asilvestrados; aseguró que es un problema que está lejos de mitigarse. Asimismo, destacó el plan de manejo del guanaco que se está llevando a cabo en Santa Cruz y consideró necesaria la implementación de una estrategia similar en Tierra del Fuego. Paralelamente, brindó su opinión respecto a la ausencia del sector rural en el ámbito político, y si bien destacó la participación de la actual presidenta de la Asociación Rural, Lucila Apolinaire, quien acompañó a Héctor “Tito” Stefani -reciente electo diputado-, asumió la falta de trabajo conjunto entre los dirigentes rurales y las autoridades provinciales.

Cabe recordar que, del Consejo del Centro Regional Patagonia Sur, dependen las Estaciones Experimentales Esquel, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El Lic. Gliubich, asumió en mayo del 2016 al frente del cuerpo colegiado, encargado de planificar las acciones del INTA para la Patagonia Austral, por un período de cuatro años. A su vez, integra el Consejo en representación de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, y asumió en lugar del Ing. Juan José Anglesio, de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Chubut, que se desempeñó en el cargo desde 2012, y cumplió su mandato de cuatro años.

Para Gliubich, Tierra del Fuego tiene, no solamente con el tema de salicornias en particular, "una potencialidad y por su condición estratégica insular para poder explotar y así comenzar a poner en valor las distintas producciones que se pueden elaborar en la provincia con un sello de calidad y orgánico". "En Santa Cruz han logrado generar una ley que sea favorable para comenzar a elaborar un plan de manejo del guanaco, controlar una especie que atenta en este momento, no por la especie, sino para la cantidad de población, contra la producción".

El Lic. Gliubich se refirió al soporte técnico que brindan desde el INTA a los diversos sectores productivos y explicó que “si nosotros tenemos en cuenta que el Centro Regional Patagonia Sur tiene un área de influencia de 490 mil kilómetros cuadrados, y esto comprende el 18% de la superficie continental del país, se presentan realidades diversas en su amplia extensión geográfica y va dando origen a distintos sistemas productivos y las principales cadenas de valor que nosotros notificamos en nuestra región que tiene que ver con la lana, carne ovina y bovina, hortícola, frutihorticola, forestal, y en ese sentido, en Tierra del Fuego en particular se ha dado en la 3° Jornada de Valor Agregado en Ushuaia, un ámbito de discusión con el compromiso de productores locales, de técnicos de INTA que nos han visitado desde distintos lugares del país, actores locales vinculados a la comunidad científica, el sector productivo, ministros y con el apoyo de la Gobernadora Rosana Bertone, con el fin de poder contribuir un documento base que sirva para reorientar la matriz productiva de la provincia”.

En este sentido, sostuvo que dichas jornadas “marcan para la provincia y para la vinculación del INTA con los actores del territorio, un punto de inflexión y es un momento muy importante porque, más allá de contribuir en la elaboración de este documento base, sirve para ver las demandas de los distintos actores en el territorio hacia el INTA, y cómo INTA debe proyectarse en Tierra del Fuego, en particular, de aquí en adelante”.

“Permanentemente nos encontramos acompañando, desde INTA, a los productores en la provincia y en la región con distintas problemáticas como por ejemplo el tema del guanaco”, tomando de referencia a Santa Cruz, en donde “han avanzado de manera significativa de una forma importante en un plan de manejo y de extracción y con posibilidades hoy reales, a través de un decreto de Nación, en cuanto a la comercialización no solamente de la carne, sino de la fibra y de otros productos. En Tierra del Fuego, productores están instrumentando un plan forrajero con máquinas con aportes de Nación”, agregó.

El ingreso de semillas, aún en tratativas

El sector productivo de Tierra del Fuego también afronta un problema de larga data. En contraste con lo que sucede en Chile, el ingreso de semillas sigue siendo todo un conflicto para los productores locales. “Esperamos una resolución favorable para el ingreso de semillas a la provincia. Mientras tanto, se van a realizar unas pruebas con avena y otras especias y también fertilizantes. La idea es poder comenzar a trabajar como se realizó en estancia Sara y otros establecimientos”.

Respecto a la situación de Chile en donde ya se implementa la producción de avena, indicó que en nuestra provincia “se da la articulación entre los productores y el Estado. Es algo de lo que viene faltando; esa comunicación y diálogo y esas ganas de trabajar en conjunto y resolver algunos aspectos que hacen a la producción y no hay manera de que el Estado no genere una respuesta si no hay una demanda concreta. Esa falta de diálogo, por diversas razones, hacen que en definitiva no se terminen trabajando en cosas en concreto”.

Según indicó Gliubich, el Estado chileno subsidia el 70% de esas tareas realizadas en materia forrajera “y eso es una ayuda inmensa para el productor, pero siempre hablamos de políticas a largo plazo y hablamos de un sistema que funciona más allá de las personas que lo integran”.

El sector rural, ausente en la política pública

En otro orden de temas, Gliubich hizo referencia a la falta de diálogo entre el sector rural y la dirigencia política fueguina y consideró que “cuando no se produce la conexión entre el productor y el decisor público o político, que es el encargado de reglamentar y promover determinadas acciones para que justamente se genere ese ambiente y que la producción efectivamente tenga un canal viable de comercialización, que es uno de los problemas graves que tiene la producción porcina en la provincia; no encuentra la comercialización, pero si encuentra la faena. Tengo entendido que el Municipio de Río Grande está trabajando en ese sentido para poder ampliar la planta de faena del matadero Municipal y poder solucionar este tema que es gravísimo”.

En este contexto, destacó la constante innovación del productor local Pedro López, quien “trabajó en su momento para estancia Cabo Peña, en donde encerraron más de 2 mil cabezas de bovinos y comercializaron. Pero es gente que, como productores y empresarios, han estado en la vanguardia y han ido siempre en punta en estos temas y lamentablemente ha faltado el acompañamiento de la gente que tiene que tomar la firme decisión política de poder cambiar el rumbo de las cosas”.

Perros asilvestrados: un problema muy lejos de mitigarse

Sobre la principal problemática por la que atraviesa el sector productor de bovinos y ovinos de la provincia, el Lic. Gliubich remarcó que “los perros asilvestrados son un flagelo para el sector y el INTA está comprometido a contribuir en la investigación para ver la forma de elaborar un plan de control de una especie que se ha asilvestrado desde el ámbito de su competencia. La reglamentación está, pero desde INTA seguimos trabajando”.

En este punto, se refirió al taller que se llevó a cabo en Trelew en donde “hemos pedido incorporar la problemática del perro asilvestrado y también del puma; en Tierra del Fuego por ahora no hay pumas, pero no hay que olvidarse que son temas regionales y que competen a las tres provincias y hay determinantes problemáticas que no significa que sean poco importantes para la región”.

“Lamentablemente ha disminuido la producción ovina considerablemente en la provincia y todavía estamos lejos de poder mitigar este problema. El número de ovinos, y por la cantidad de perros asilvestrados que hay, va a seguir disminuyendo y eso es lo que más preocupa al sector. Hay establecimientos que tienen la viabilidad de reconvertirse a bovinos, que es una de las alternativas, pero, aun así, todavía resto mucho trabajo por hacer al respecto”.

Cabe destacar que, en Santa Cruz, se calculan 1 millón de ovejas y 1 millón y medio de guanacos mientras que, en Tierra del Fuego, se registra poco menos de 260 mil ovinos y todavía no se conocen cifras oficiales sobre la cantidad de guanacos. Desde el CADIC, elaboraron una investigación en este sentido, aunque resta conocer el resultado final.

“En Santa Cruz han logrado generar una ley que sea favorable para comenzar a elaborar un plan de manejo del guanaco, controlar una especie que atenta en este momento, no por la especie, sino para la cantidad de población, contra la producción”.

El productor fueguino sostuvo que el ovino “no tiene el mismo peso en Jujuy que tiene en nuestra provincia. Es parte de nuestra cultura e historia; no es una producción secundaria, sino que forma parte de nuestras raíces. En otros países que están identificados con la producción ovina y que han tenido problemas con otros predadores, las soluciones fueron radicales con una fuerte decisión política y un compromiso de los gobiernos locales y regionales de eliminar el problema e ir hacia una tenencia responsable porque, más allá de afectar una producción específica -ya se registraron ataques a bovinos-, esto no se detiene, atenta contra la salud pública y bienestar de la comunidad. Hay decenas de casos que están documentados y hay fotografías de ataques a civiles. Es un producto del desmanejo. En nuestra provincia, en cuanto a faena de ovinos, hemos estado mucho mejor de lo que fue en la provincia de Santa Cruz el año pasado con las pérdidas. En tanto y en cuanto no logremos solucionar el problema del perro asilvestrado, va a ser muy difícil poder aumentar nuestro stock ovino”.

La falta de mantenimiento en las rutas, un viejo problema

Otro de los problemas que deben afrontar los productores fueguinos son la falta de mantenimiento de las rutas complementarias. El Lic. Gliubich, explicó que “por distintas causas, que para nada es un reproche para la gestión actual, la falta de mantenimiento y de planificación y de obras que estén bien planteadas de reparaciones que se lleven adelante con un criterio lógico, con buenos materiales, hay una ausencia del Estado en ese sentido. Hemos perdidos puentes en la nueva nomenclatura 21, y esos puentes han sido reemplazados por alcantarillas por el caudal mismo del agua. La reparación de los guardaganados. En este momento tenemos un puente como el de San Pablo que está en estado crítico. Seguimos siempre hablando de lo mismo porque pareciera ser que cuando hay un evento o una situación determinada o hacer un poco de cosmética, rápidamente se solucionan las cosas y volvemos a tirar un poquito más. Nosotros estamos en una zona en donde las escasas y malas comunicaciones en cuanto a telefonía se refiere han sido inversiones privadas y no por el Estado”.

Extensión de la fibra óptica y energías renovables

El presidente del Consejo del Centro Regional Patagonia Sur destacó la extensión de fibra óptica en Tierra del Fuego y se refirió al avance de energías renovables en el país, y la importancia de que la provincia evolucione en este sentido. “Todo lo que sea conectividad en el mundo que vivimos es directamente una necesidad. Hoy en día, todo se maneja a través de internet y es la fuente de información más importante que uno tiene, sin pensar que, a la distancia de muchos poblaciones y establecimientos, no llega ningún otro medio gráfico por lo que estar conectado de manera digital al mundo, es bienvenido”.

Respecto a las energías renovables, reveló que “tuvimos una reunión con representantes del programa PROMEDER, estuvimos en la Cooperativa Eléctrica y nos acercaron dos alternativas; energía eólica y paneles solares. La intención de ellos es realizar un relevamiento en la provincia para ver el grado de necesidad y requerimiento energético que había. Estimativamente, nos hablaron de 1.060 casas o establecimientos rurales. Por cada vivienda había que presentar un documento con el requerimiento energético correspondiente. Pero la intención de PROMEDER era subministrar el servicio, que la Cooperativa Eléctrica cobrara un abono, y a través del mismo, realizar el mantenimiento. Existen establecimientos que han llevado adelante importantes inversiones de forma particular y ya lo están usando y está más que probado que funciona”.

Además, advirtió sobre las alteraciones climáticas que también afecta directamente al sector productivo de la provincia. “Hay muchos establecimientos que se ven afectados por la seca y hay eventos climatológicos que cada vez tienen mayor fuerza y otra dinámica. El exceso hídrico que estuvimos este invierno es un ejemplo. Aun así, ya se observa en varios lugares de la provincia que hace varios días que no llueve. Ya empezamos a hablar de una primavera con cierta preocupación aún después del exceso hídrico. Todos estos temas son estudiados por el INTA a través del estudio de monitoreo”.

La oportunidad que brindan las salicornias

Para Gliubich, Tierra del Fuego tiene, no solamente con el tema de salicornias en particular, “una potencialidad y por su condición estratégica insular para poder explotar y así comenzar a poner en valor las distintas producciones que se pueden elaborar en la provincia con un sello de calidad y orgánico, aprovechando la condición insular que tiene la provincia. Las jornadas de agregado de valor dejaron a la vista que hay distintas producciones que están recibiendo el apoyo técnico del INTA y hay otras que tienen una fuerte demanda y hay que empezar a transitar ese camino productivo. Viendo a Tierra del Fuego dentro de una macroregión patagónica, tiene una potencialidad muy grande en tanto y en cuanto el Estado asuma ese compromiso.”

El claro ejemplo de esto es el emprendimiento vitivinícola que se está llevando a cabo en El Hoyo, Chubut, el cual le da el marco a una producción de la región patagónica argentina. “Es un claro ejemplo de innovación y, en ese sentido, en nuestra provincia hay mucho para innovar. Lo importante es que se generen las condiciones. El Estado debe ser ese motor y generador de distintas actividades económicas y siempre velando por el bienestar común. Si no se genera ese marco, es muy difícil que se concrete”. En este sentido, reiteró que “el sector nuestro en particular siempre nos hemos reprochado o no hemos tenido la capacidad de tener un representante en algunos de los organismos o en los estamentos políticos municipales y provinciales. En este momento, Lucila Apolinaire, presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, quien acompañó al electo diputado Héctor “Tito” Stefani, no tengo ninguna duda de que seguirá trabajando en post de contribuir y solucionar gran parte de los problemas que nos aquejan como sector”.

Finalmente, evaluó que el sector rural debe “asumir el compromiso y tenemos que involúcranos más con el sector público y salir un poco de lo que es el campo, que es algo que nos cuesta mucho porque son producciones que, como cualquier empresa, requiere que uno esté encima y trabajando, pero si uno quiere que sucedan las cosas y llevar demandas concretas hacia la política, también tiene que saber ejercer ese rol de presentación e involucrarse. Sino es muy difícil que las cosas sucedan”.

Lo cierto es que, en medio de un panorama lleno de incertidumbre debido a los embates que continúan azotando a las industrias radicadas en Tierra del Fuego, el Estado, productores y todos los actores involucrados, deberán afrontar el desafío de diversificación productiva para que la explotación de todos los recursos naturales con los que cuenta la provincia más austral del mundo, deje de ser una utopía.

