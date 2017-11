La legisladora del MPF Mónica Urquiza confirmó que, de 17 millones admitidos hasta la semana pasada, las compras secretas de la Secretaría de Seguridad pasaron a 24 millones, y así consta en tres expedientes a los que accedieron a través de internet. Esperarán la respuesta del Tribunal de Cuentas antes de avanzar con otro tipo de acciones. La parlamentaria aseguró que, en la segunda reunión de comisión a la que concurrió Ezequiel Murray, directamente se negó a dar explicaciones sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso, para enfocarse en el proyecto de presupuesto 2018. Sostuvo que nunca vio tanto “destrato y soberbia” de parte de un funcionario, que tampoco dio explicaciones sobre los fondos del subsidio a los bomberos voluntarios. Pese a esta segunda oportunidad, no llevaron documentación respaldatoria, dijo, y dio cuenta de un reclamo del legislador Pablo Blanco como presidente de la comisión, para conocer en qué gastaron los fondos públicos.

Río Grande.- Tal como se adelantó en la edición de ayer, en la segunda reunión de la comisión de presupuesto con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, quedaron expuestas compras secretas ya no por los 17 millones que se habían reconocido la semana pasada, sino por más de 24 millones, distribuidos en tres expedientes.

Por Radio Provincia, la legisladora Mónica Urquiza ratificó esta información, y recordó que la segunda reunión “estaba programada para el próximo martes, pero aparentemente los funcionarios tenían que viajar”, por lo que pidieron adelantarla a este martes.

“Comenzamos la reunión y nos encontramos con los famosos tres expedientes que habían mencionado en la conferencia de prensa, y no solamente hay uno por un poco más de 17 millones, sino que hay otro por un millón cuatrocientos mil y otro por cinco millones y medio”, precisó, lo que supera los 24 millones de pesos en compras secretas.

“No se sabe el destino, porque lamentablemente el Secretario de Seguridad no llevó los papeles como corresponde. Se ocupó de hacer gacetillas de prensa, de hacer una conferencia de prensa, pero cuando llegó a la comisión explicó que fue un error de concepto, de interpretación, y que la Secretaría decidió hacer estas compras de carácter secreto, porque es una decisión de él. Dijo que, si queríamos algo, lo pidiéramos por escrito, y que él solamente iba a explicar el presupuesto 2018. Esa fue su posición”, afirmó Urquiza.

La legisladora no ocultó su sorpresa por esta actitud: “En los años que uno viene trabajando me ha tocado ir a explicar presupuestos de las áreas en que trabajaba, como funcionaria tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal, y me ha tocado estar también como legisladora. La verdad que nunca me pasó que un funcionario tenga el destrato y la soberbia de Ezequiel Murray, que me dejó asombrada”, sostuvo.

También dio a conocer que, aunque el año pasado se dieron 200 vacantes para incorporar personal policial, “en un momento el Jefe de Policía solicita 200 vacantes más para la policía, que no figuran en el mensaje ni en el presupuesto, cuando estas son decisiones que tiene que tomar la gobernadora. Esta clase de funcionarios, la verdad, le hacen un flaco favor a la gobernadora, a quien respeto más allá de las diferencias, porque trabaja y va hacia adelante. Estos funcionarios no le aportan en nada, porque hasta el vicegobernador estaba intentando defenderlo, y era defender lo indefendible”, dijo.

“Además del destrato y la forma de dirigirse a las demás personas, no llevaron nada de lo que tenían que llevar. A partir de las gacetillas de prensa, después de la reunión de la semana pasada, con el legislador Villegas presentamos una nota al Tribunal de Cuentas, solicitando que nos informen si se habían llevado adelante compras de estas características, que debían mantenerse en secreto, porque cuando dicen que en todo tiene intervención el Tribunal de Cuentas no es así: lo que hicieron fue presentar una nota ante el Tribunal solicitando que se los exima del control preventivo. El Tribunal los autorizó y le dijo al Secretario de Seguridad que es responsable de la adquisición, dándole plazos para que presente la rendición, una vez cancelados los expedientes”, aclaró la legisladora.

“Esto es una contratación directa, no se publica y además no tiene límites de monto, porque es una excepción a la regla”, sostuvo, al tiempo que dio a conocer que pudieron acceder a esta información a través de internet: “Buscamos por los números de expediente y tenemos las resoluciones plenarias del Tribunal de Cuentas que ha autorizado esto. No es la respuesta oficial del Tribunal, sino que lo hemos bajado de la página de internet”, indicó, a la espera de una respuesta formal del ente de control sobre lo ocurrido.

Nuevo escándalo

Si la reunión de la semana pasada había tenido ribetes lo suficientemente escandalosos como para derivar en la suspensión, el segundo encuentro fue peor, según Urquiza: “La comisión se adelantó y en un momento estuvieron a punto de suspenderla nuevamente, porque no habían llevado la información que necesitábamos. El Secretario entiende que para él es suficiente lo que ya presentó y dice que, si queremos algo, se lo solicitemos por escrito, porque para él está cerrado y ya explicó todo”, aseveró la mopofista.

Reiteró que Murray solamente “quería explicar el presupuesto 2018, pero no había llevado la ejecución presupuestaria del 2017 al 30 de septiembre. Nos contestó que ya la teníamos, pero lo que tenemos es la ejecución donde surgieron todas las diferencias, que no tiene los créditos actualizados, donde hay una partida que tiene cinco millones de pesos de crédito votados, y tienen un ATN de 28 millones de pesos, pero hay 38 millones imputados preventivamente y devengados”, dijo, sobre números que no cerraban la semana pasada y tampoco fueron aclarados en esta oportunidad.

“Así estamos, y lo mismo surgió con el subsidio de los bomberos, porque en un momento reconocieron que tienen toda la plata en la cuenta específica, tal cual lo establece la ley; pero un rato más tarde, como no tenían el número de esa cuenta, trataron de convencernos de que los fondos destinados al subsidio de bomberos no son de afectación específica”, relató.

También reconoció una reacción distinta del legislador Pablo Blanco, como presidente de la comisión: “El legislador Pablo Blanco les reclamó por estas cosas y en un momento estuvo por suspender la reunión, pero los legisladores del FPV decidieron que se continuara”, sostuvo, con un fuerte reclamo de radical por saber “en qué gastaron la plata”.

“Esto no es dar explicaciones a Mónica Urquiza y yo le dije en un momento al Secretario que, si no le gusta mi cara, a quien tiene que darle explicaciones es a la ciudadanía, porque es un funcionario público. Todos somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de dar explicaciones”, señaló.

La legisladora separó el caso de Murray de otras áreas del gobierno: “El mismo día tuvimos la reunión con el ministro de Salud, con quien hemos tenido serias diferencias, y la verdad es un señor, lo mismo que todos sus funcionarios, el director, el personal de planta política. Esto es la primera vez que nos pasa. Yo fui secretaria de hacienda cuando Federico Sciurano era concejal, y hemos tenido discusiones fuertes en la comisión de presupuesto, pero nunca en estos niveles, y siempre nos pusimos a disposición de los concejales. El actual vicegobernador era concejal en ese momento y nunca hemos tenido una diferencia como ocurrió ahora”, insistió ante la actitud de Murray.

Apuntó que “el legislador Villegas dejó en claro que no estamos en contra de la inversión en seguridad, pero lo tienen que explicar y tiene que verse reflejada esa inversión en los actos. Hablan de narcotráfico, tratan de explicar cosas que dicen que hicieron y luego se desdicen, por eso presentamos el pedido de datos al Tribunal”, reiteró, en medio de una confusión generalizada donde sigue sin saberse adónde fue el dinero.

“El legislador Blanco como presidente también les solicitó toda la información que tendrían que haber llevado, porque ellos mismos pidieron que se adelante la reunión y no llevaron la información, amén de que el Secretario pretendía manejar la reunión, no se podían hacer preguntas y se enojaba cuando uno lo hacía. Directamente no dejaba hablar al resto de sus funcionarios, porque la Secretaría de Seguridad además tiene policía, penitenciaría, que son temas muy importantes. El legislador Villegas estaba haciendo preguntas sobre la cantidad de personal penitenciario, el peculio que se paga a los detenidos, y en un momento Murray lo cortó diciendo que ya estaba”, manifestó.

Barajó que tal vez Murray es “un funcionario que no conoce la dinámica de nuestra provincia, y parece que no conoce ni la normativa. Evidentemente al Secretario le molesta que haya un artículo en nuestra Constitución donde están prohibidos los gastos reservados”.

Respecto de si este ocultamiento de información puede ser motivo para una denuncia penal, como ya se radicó en Río Grande, indicó que “estamos esperando la información oficial para hacer el análisis correspondiente, y también estamos esperando la información sobre el subsidio de bomberos”.

Arancel cero

Por otra parte, se la consultó sobre la presentación del ministro Dujovne y el alerta que encendió en toda la provincia. Mencionó que ese mismo día se habían reunido en comisión con el ministro de industria Ramiro Caballero, “que explicó el trabajo que se estaba llevando adelante, la recuperación de puestos de trabajo, y hasta nos dejó el proyecto de decreto que trabajaron junto con Nación, para hacer las modificaciones necesarias y seguir avanzando en la actualización de procesos productivos”.

“Luego se conoció esta información y no salimos del asombro. Esto tiene que ver con la política nacional de centralismo, porque no nos tienen en cuenta. En la campaña electoral fueron temas que los propios candidatos no los hablaron, principalmente el candidato de Cambiemos”, criticó.

“Como legisladores y como partido político estamos a disposición de la gobernadora, porque esto es algo que va más allá del color político y hay que defender los intereses de la provincia y el trabajo de nuestra gente”, concluyó Urquiza.

