El diputado nacional de Cambiemos cuestionó la “escena montada” por la gobernadora Bertone tras la presentación del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y aseguró que el arancel cero para la electrónica es parte de un anteproyecto de reforma tributaria que busca generar trabajo, no reducirlo. Destacó la implementación progresiva de las medidas, en un plazo de cinco años, y criticó que hasta ahora el gobierno fueguino no haya avanzado en un plan de reconversión. Consideró que este momento será oportuno para hacerlo, y garantizó una discusión previa con los actores, antes de ingresar la propuesta al Congreso. Además, dio a conocer una serie de irregularidades que está investigando, no solamente por las millonarias compras reservadas de la Secretaría de Seguridad, sino por presuntos sobreprecios en la obra pública, en el marco de la emergencia educativa. “Varias situaciones van a terminar en denuncia penal”, advirtió.

Río Grande.- El diputado nacional Gastón Roma dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la reacción del gobierno fueguino tras la presentación del proyecto de reforma tributaria por parte del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que prevé la reducción a cero del arancel de importación para varios productos de electrónica que se fabrican en la provincia.

“Me extraña la posición de la gobernadora y que sea tan vehemente, generando tanto pánico a los fueguinos, porque la situación no es para tanto. Comprendemos la gravedad desde el punto de vista que ella lo plantea, pero el proceso no es de la forma que lo plantea”, afirmó.

“Ella tiene la investidura más alta a nivel provincial y tiene que transmitir tranquilidad y paz, porque estamos hablando de supuestos. Son todas conjeturas las que ha sacado la gobernadora y ha generado un revuelo importante. No vi la misma actitud en otros gobernadores que se ven mucho más afectados por el proyecto”, comparó.

“Obviamente a nosotros nos compete Tierra del Fuego y, respecto de este proyecto, por un lado Cambiemos no tiene ni siquiera mayoría para abrir la sesión. Requiere de los votos de socios de la oposición para abrir la sesión y después requiere de mayorías para que sea aprobado tanto en Diputados como en Senadores. No es que esto va ser ya y mañana”, subrayó.

“Yo no salí disparado a hacer cosas a lo loco y esperé a que me llegara el proyecto, analicé los fundamentos, y de los fundamentos se interpreta que es un anteproyecto para negociar con las provincias, y sentar a todos los sectores para hablar en serio de una ley tributaria”, explicó.

“Esta ley tributaria es importante porque el Estado quiere crear más empleo, no achicarlos, y esto va muy en contra de lo que dice la gobernadora, que en Tierra del Fuego nos vamos a quedar todos en la calle. Le escuché decir barbaridades y me parece que hay que poner paños fríos a la situación y llevar tranquilidad a la sociedad”, reclamó Roma.

Reiteró que “este es un anteproyecto de ley, no ingresó todavía a la Cámara de Diputados, es para que se debata primero afuera y después recién va a ingresar. Hay un montón de cosas para negociar y el Ejecutivo nacional lo que hizo fue poner todas aquellas cosas que son de interés de las provincias, para sentar a los gobernadores, a los senadores y a los grupos de interés, a negociar la mejor forma de crear empleo, bajando los impuestos, que es lo que necesita el país”.

Más empleo, y no beneficios a empresarios

El diputado planteó que el gobierno fueguino parece más preocupado por sostener los beneficios de un grupo empresario que por la necesidad de trabajo en la provincia: “Hoy el país necesita duplicar o triplicar la generación de empleo lo antes posible y pasar a números de seis dígitos, y eso requiere de una gran reforma fiscal, de una reforma laboral, y requiere que se deje de gastar. La gobernadora se sintió complicada porque gasta de más, y me hacen reír las explicaciones que le escuché dar, porque solamente cursando primer año de economía uno se da cuenta de que está desorientada en lo que quiere explicar”, fustigó.

“Si ella gasta millones en cenas, en campañas, si gasta decenas de millones en medios y varios millones que no sabemos dónde fueron, con la policía de la provincia, después no va a pretender que le alcance la plata, y eso que Tierra del Fuego ha sido la provincia a la que más plata le ha transferido el gobierno nacional. Acá hay una evidente actitud irresponsable de la gobernadora, y hay que generar un marco diferente, hablarle a la sociedad de otra forma, porque lo que está proponiendo el gobierno nacional es un plan de reconversión que la provincia no hizo”, señaló.

“Ahora se van a tener que sentar a conversar con nosotros sobre el plan de reconversión de Tierra del Fuego, porque los fueguinos necesitan miles de puestos de trabajo, no los diez mil o seis mil que están en la industria electrónica. La preocupación es doble, y yo la veo a la gobernadora más preocupada en defender los intereses de dos o tres empresarios, y no tanto los puestos de trabajo. Esto es lo que deduzco de ella y del Ministro de Industria: que están más preocupados por garantizarle cierto margen de ganancia a los industriales de Tierra del Fuego, porque muchos apoyaron su campaña, que por proteger los puestos de trabajo”, enfatizó.

Remarcó que “a los empresarios le fue muy bien el año pasado y, a pesar de que decían que no se podía bajar el valor de los celulares, lo bajaron el 33%. Yo no creo que a los empleados les haya ido tan bien como a los empresarios. Por eso el gobierno nacional quiere negociar y romper esta cartelización con los empresarios de Tierra del Fuego. Esto me parece loable y tenemos que desenmascarar este negocio de unos pocos en la provincia”, sentenció.

Insistió en que “el presidente Macri quiere generar muchos más puestos de trabajo y lamentablemente la gobernadora no adhirió a ninguna ley nacional. Eso lo recalcó el presidente en su exposición del día lunes, porque Tierra del Fuego es una de las provincias que no adhirió a las leyes nacionales, como la de pymes, la de emprendedores. Mi equipo está preparando el listado, porque quiero publicar todas las leyes a las que no adhirió el gobierno de la provincia. Es una de las que menos adhirió a leyes nacionales, y tampoco participó de la licitación de energías renovables. Hay un montón de cosas que el gobierno de Bertone no hizo y pudieron haber mejorado muchísimo la situación actual de la provincia”, aseveró.

“Ahora tenemos una oportunidad, lamento que ella se alíe con el intendente de Ushuaia Walter Vuoto y con Oscar Martínez, que hace treinta años se viene beneficiando con el gremio de la UOM y nunca le importó si las fábricas cerraban, porque hacía su negocio por otro lado. Ahora estamos en una situación interesante para replantear qué queremos hacer con la producción de Tierra del Fuego, porque el gobierno de Cambiemos quiere garantizar las fuentes de trabajo, no el negocio de algunos empresarios”, manifestó.

Agregó que “la gobernadora se vio forzada a firmar el pacto fiscal, pero previo a eso metió gente en el gobierno, cuando el pacto fiscal prohíbe ingresar gente al estado. El crecimiento se tiene que dar en el sector privado, que es el que sostiene al sector público”.

Inversores interesados

El diputado informó que mantuvo “una reunión importantísima con empresarios vietnamitas” y recordó que “la semana pasada estuve con empresarios rusos y viene una comitiva importantísima. Hay una posibilidad enorme de inversiones, pero la provincia no tiene un plan, no tiene un proyecto ni un programa para reconvertirse”.

Informó que con los potenciales inversores extranjeros “hay un esquema de turismo, un esquema de petroquímica, están los empresarios taiwaneses, los vietnamitas, los israelíes, los españoles, y necesitamos diversificar, no vivir de una sola cosa. En turismo es donde más rápido podemos crear cientos de puestos de trabajo, en Ushuaia, en la zona centro de la provincia, pero necesitamos miles. El turismo es una puntita y no nos va a mover en amperímetro en la dimensión que necesitamos para diversificar la matriz productiva”, planteó.

“Tenemos miles de personas sin trabajo y en situación de precariedad laboral. Hay que generarles estabilidad y un proyecto para que estén en Tierra de Fuego. Eso requiere reconvertir ciertas áreas importantes. Tanto los taiwaneses, como los vietnamitas y los españoles se mostraron muy interesados en el desarrollo pesquero y acuícola, los rusos y los vietnamitas están interesados en el desarrollo agropecuario, los rusos también en el tema petroquímico y el turismo”, detalló, a partir de las gestiones que vino realizando.

“El gobierno tiene infraestructura y recursos para llevar adelante esto. Si se hubiesen alineado con la política nacional, esto se multiplicaría por cien. Hay salidas y es bueno que nos sentemos”, celebró.

Convocatoria tardía

Asimismo, criticó “la hipocresía y la malicia de la gobernadora, porque nos hemos cansado de pedirle audiencias, hemos estado horas esperándola en Casa de Gobierno, a ella y sus ministros, y nunca nos atendió. Ahora nos van a convocar, aunque a mí no me llegó ningún llamado”, dijo del encuentro previsto para este viernes con todo el arco político y empresario.

“Yo voy a estar disponible, le voy a llevar mis proyectos y le voy a decir lo que veo que está haciendo mal, pero nos convoca recién ahora cuando esperamos horas en los pasillos de Casa de Gobierno. Me duele toda esta situación y soy consciente de que ella se equivoca en las formas, porque esto es para charlar. Me parece que hizo toda una puesta en escena, porque tiene graves problemas para ordenar su administración. Algunos gastos no sabemos dónde están porque son secretos, y son muy gordos para las prestaciones que dan. Evidentemente tiene problemas para ordenar la administración y ser austera”, opinó Roma.

Compras secretas y presuntos sobreprecios

El diputado fue consultado sobre las repercusiones por el reconocimiento oficial de compras reservadas por 24 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad, con una denuncia penal ya ingresada por el ex legislador Horacio Miranda.

Aseguró que “con los gastos reservados están complicados y no me satisfizo la explicación del ministro Gorbacz. Me pareció muy agarrada de los pelos, y lamento que el legislador Blanco les haya dado la posibilidad de volver a presentar todo en la comisión, porque termina siendo cómplice de esta situación. Creo que Blanco va a tener que definir si quiere controlar al Ejecutivo, como debemos hacer desde Cambiemos, o si va a ser cómplice. Ya es momento de que pongamos blanco sobre negro”, reflexionó, en un claro mensaje al bloque radical.

Dio a conocer que se comunicó con el ministro Frigerio para ponerlo al tanto de “la posición de algunos legisladores en la provincia que dicen ser de Cambiemos, porque me preocupa. Ahí vamos a tener un problema, porque vamos a tener que definir si queremos controlar que se usen eficientemente los recursos de los fueguinos, o queremos ser cómplices de esa situación. Hoy los legisladores de Cambiemos están siendo cómplices de actitudes de la gobernadora, y varias situaciones van a terminar en denuncia penal”, anticipó.

Dijo que esta judicialización por venir no está circunscripta solamente a las compras secretas sino a presuntos sobreprecios en la obra pública: “Sabemos que con la famosa emergencia educativa se hicieron obras que no cuestan lo que costaron. Muchas de esas obras están sospechadas y estamos tratando de buscar la documentación. Es muy difícil cuando se dicta una emergencia poder hacerse de la documentación respaldatoria, pero cuando uno compara los montos de las obras con lo que cuestan realmente, es ilógico lo que se ha gastado para pintar algunos colegios o cambiar algunos foquitos. Hay que empezar a poner la lupa en esto, porque creo que hay gato encerrado”, afirmó.

“Además, estos gastos secretos de 24 millones cuando la Constitución lo prohíbe, no se sabe si son para comprar chalecos, armas para la policía, o para comprar equipos de escucha a los fueguinos y hacer inteligencia, lo que está prohibido por la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia nacional”, apuntó.

Dado que estos fondos fueron remitidos por el gobierno nacional, expuso que está “haciendo un planteo ante los funcionarios nacionales, para ver cómo es posible este accionar en la provincia, donde seguramente hay presiones del poder político”.

