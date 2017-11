El líder justicialista tenía 66 años y había sido gobernador entre 2003 y 2011 y volvió al cargo en 2015.

Rawson.- Tras una larga enfermedad que concluyó este martes por la tarde con un paro cardiorespiratorio, murió el gobernador de Chubut, Mario Das Neves. Un diagnóstico de cáncer de colon, cuyo tratamiento había retomado el mandatario provincial apenas 6 meses antes de su reeleción en 2015, había limitado en las últimas semanas su desempeño en el cargo y obligado a guardar reposo.

La enfermedad impidió a Das Neves, incluso, ir a votar en las últimas legislativas y ponerse al frente de la campaña del vicegobernador Mariano Arcioni, quien finalmente fue electo diputado nacional por Chubut Para Todos.

Ante su último viaje a Buenos Aires en agosto pasado para realizarse chequeos médicos, el gobernador se quebró y lloró ante la prensa, pero prometió “volver” a su cargo. Y así lo hizo. Pocas semanas después estaba nuevamente al frente del Ejecutivo, pese a que debió someterse otra vez a estudios en Trelew y comenzó a rumorearse que volvería a pedir licencia, lo que fue descartado por su entorno cercano.

En julio del año pasado, el gobernador había sido operado en el Hospital Austral de Buenos Aires como consecuencia de una suboclusión intestinal a causa de una brida y un año antes, cuando anunció que tenía cáncer de colon, ya lo habían sometido a otra intervención quirúrgica.

Quién fue Mario Das Neves

Mario Das Neves nació en Avellaneda, el 27 de abril de 1951, militó en el Partido Justicialista y fue elegido gobernador de Chubut en tres oportunidades: 2003, 2007 y 2015. En este último año le ganó al entonces kirchnerista Martín Buzzi, quien iba por la reelección, en una reñida elección. También fue candidato a vice presidente por la Unión Popular en 2011, acompañando a Eduardo Duhalde.

Hijo de inmigrantes portugueses, Das Neves se mudó al Chubut a los seis años junto con sus padres, Dionisio y Felicidad. Regresó a Capital Federal luego de terminar sus estudios secundarios a estudiar abogacía, aunque no terminó la carrera. Se casó con una bioquímica, Raquel Di Perna, con quien tuvo dos hijos: Pablo Ariel, y María Victoria, actuales funcionarios de la Provincia.

Das Neves comenzó a militar en la Juventud Peronista durante su adolescencia y en 1987 fue secretario de Desarrollo Social en Trelew. Posteriormente ocupó el cargo de secretario general de la gobernación durante el mandato de Néstor Perl.

En 1991, fue candidato a intendente de Trelew y ganó las elecciones en primera vuelta, no así en la segunda hasta que un año después fue elegido Presidente del Partido Justicialista del Chubut y electo diputado nacional por la provincia en 1995. En la Cámara de Diputados de la Nación se destacó por su activo rol contra la corrupción aduanera y lideró una comisión investigadora.

Dos años más tarde, el político fue galardonado como mejor diputado del año. En 1999 fue reelecto y presidió la comisión de Defensa al Consumidor hasta que en 2001 lo nombraron director general de la Aduana Argentina durante la corta presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, por lo que renunció a su cargo de diputado.

Eduardo Duhalde, quien se convirtió en presidente días después, lo confirmó en el cargo, en donde permaneció hasta 2003, cuando llegó al poder Néstor Kirchner y Aníbal Fernández le pidió la renuncia, lo que comenzó a sembrar una tensa relación con el matrimonio Kirchner.

Das Neves fue elegido gobernador del Chubut en noviembre de 2003, por el 45,6% de los votos, venciendo al entonces gobernador José Luis Lizurume, de la Unión Cívica Radical, partido que se mantenía gobernante desde 1991.

En su primer periodo como Gobernador, encaró un programa de gobierno que logró importantes índices de empleo, producción, obras públicas, salud e inserción en el plano internacional. A partir de 2006, inició una larga pelea con el entonces gobierno nacional dirigido por los Kirchner durante los dos primeros mandatos.

Ese mismo año fue galardonado como el Mejor Gobernador de la Argentina por LA NACION y en las elecciones de 2007 volvió a ganar, esta vez con el 74.3% de los votos, junto a su compañero de fórmula Mario Vargas. Ese mismo año asumió la Presidencia de Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

En 2008 fue aceptado en Nueva York como miembro de la Fundación Clinton y fue invitado por el ex vicepresidente norteamericano Al Gore para participar como expositor en Sevilla en el Congreso sobre Biocombustibles. Además, participó en la 60º Reunión de la Comisión Ballenera Internacional, realizada en Chile.

Su pelea con Kirchner

En 2008 se acentuó el declive de la relación con el gobierno nacional diferenciándose del Frente Para La Victoria y un año después el quiebre ya no tenía retorno. Desde entonces, Nación comenzó a cerrar el grifo de obras públicas a la provincia.

Para el año 2010 la pelea con Kirchner se agravó, lo que incluso generaba un factor de estrés e ira para el ex presidente, cuyo último día con vida lo verían en su entorno como furioso por la situación con el gobernador chubutense.

En 2011, Das Neves aceptó la candidatura a la vicepresidencia por parte del ex Presidente Eduardo Duhalde, pero perdió frente a Cristina Kirchner en las elecciones generales de octubre del 2011. Ese año abandonó todo cargo público y dejó el gobierno en manos de su sucesor Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, que de inmediato abandonaron el dasnevismo y se alinearon con el kirchnerismo para sorpresa de todo el espectro político.

Das Neves, sin embargo, volvió al ruedo político y se presentó en las elecciones con un pequeño y nuevo partido provincial (Chubut Somos Todos) y logró un aplastante triunfo frente a su rival, el entonces Ministro Norberto Yauhar, colocándolo nuevamente como la figura más importante de la política chubutense.

La última elección

En 2015, decidió postularse a gobernador nuevamente y en una reñida elección, le ganó a su contrincante, Martín Buzzi. En las últimas elecciones legislativas, Das Neves se presentó con un candidato propio: el vicegobernador de la provincia, Mariano Arcioni, quien ganó la banca por encima del segundo, Gustavo Menna (Cambiemos). Ahora Arcioni asumirá la conducción de la provincia.

Fuente: Diario La Nación.

