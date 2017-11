El legislador del FPV Daniel Harrington destacó los beneficios para los vecinos de la creación del Departamento Tolhuin. Implicará la creación de nuevas estructuras y cargos, que evitarán el traslado a Ushuaia o Río Grande. La nueva ley de coparticipación será un debate aparte, y se dará en el ámbito parlamentario, sostuvo.

Río Grande.- El legislador del FPV Daniel Harrington se refirió por FM La Isla a los alcances de la transformación de la ciudad de Tolhuin en cabecera de departamento. En primer término, mencionó que “implica una actualización de la división política de la provincia. En segundo lugar, se modifica el status y es un escalón más en la cuestión de autonomía, porque el departamento le permite ser cabecera de algunas dependencias administrativas, y esto evitaría traslados. Se ha buscado agilizar los trámites administrativos en el lugar, evitar que los vecinos se tengan que trasladar a Río Grande y el sistema administrativo se va a ir adecuando a esta nueva posición”.

Consultado sobre la posibilidad de crear nuevos impuestos, dijo que por ahora “el municipio continuará con su recaudación municipal, y la recaudación por el área rural seguirá siendo de la provincia”.

Respecto de la coparticipación municipal, recordó que “cambió con la municipalización de Tolhuin, y todo este debate se dará en el ámbito de la Legislatura, con una nueva ley, si es que así se quiere hacer, más con la situación que venimos sorteando económicamente”, abriendo la puerta a esta discusión.

“La coparticipación es una discusión diferente, con una ley diferente y esto no implica directamente aumento de recursos al Municipio, pero se debe ir trabajando para tener algunas oficinas administrativas que puedan dar respuesta a los vecinos de la ciudad”, insistió.

Dio a conocer conversaciones con funcionarios del Ministerio de Educación “para trabajar en la creación del departamento técnico, que le permita a los docentes tener su propio listado y no tener que ir a tomar cargos a Río Grande, además de titularizar más rápido. Esto es lo que más rápido se podría aplicar y lo que mayor impacto va a tener, porque va a mejorar mucho la posición de los docentes”, sostuvo.

“Hoy en Tolhuin hay docentes suplentes de titulares de Río Grande y este nuevo status llevaría a crear esta área. Entiendo que lo mismo va a ocurrir con la justicia, con la salud, porque más allá de contar con una dirección asistencial en Tolhuin dependemos de Río Grande”, observó, siempre hablando de cargos y estructura administrativa, no de un hospital propio, por ejemplo, que fue uno de los puntos objetados por los legisladores del MPF en la sesión.

“Entiendo que esto va a ser paulatino, porque es todo un proceso y no hay soluciones mágicas de la noche a la mañana”, manifestó.

Con respecto al eco que hubo en la localidad por la sanción de esta ley, dijo que “cuando la gobernadora anunció en el cumpleaños de Tolhuin que iba a mandar este proyecto a la Legislatura, el sector docente lo tomó bien. Cuando se había corrido la voz de que se había aprobado en la sesión, empecé a recibir mensajes de felicitaciones por el logro. Hubo otras repercusiones del mundillo político por el tema recursos, pero en términos generales la gente lo tomó bien, porque dimos un paso más en este crecimiento”.

Apuntó que “este requerimiento nació desde el Concejo Deliberante local y se tomó bien en su mayoría. Vamos a ver dentro de un tiempo si cosechamos más felicitaciones o reclamos”, concluyó.

