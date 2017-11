El ex legislador del MPF adelantó que esta semana prevé ampliar la denuncia contra la gobernadora Bertone y el secretario de Seguridad Ezequiel Murray, con un pedido de medidas de prueba, a partir de la conferencia de prensa brindada ayer donde se habría ratificado la existencia de compras secretas. Sostuvo que la inteligencia interior está delegada al gobierno nacional y, si no es esto lo que realizó el gobierno con los 17 millones sin rendir del área de Seguridad, podría haber “malversación de fondos o sobreprecios”. Aseguró que el gobierno está ocupado por “un kirchnerismo residual”, que formó parte de “la banda” de ex funcionarios nacionales hoy procesados y/o presos.

Río Grande.- El ex legislador del MPF Horacio Miranda dialogó ayer con Radio Universidad 93.5 sobre la denuncia presentada el pasado viernes, por el presunto uso de gastos reservados, de acuerdo a lo expuesto en comisión por funcionarios de la Secretaría de Seguridad, y la conferencia de prensa brindada ayer para negar esta situación, que a su criterio terminó complicando a más funcionarios.

Recordó que el viernes se constituyó “en el ministerio público, a raíz del bochorno y el escándalo que se produjo en la comisión de presupuesto, que preside Pablo Blanco. Los funcionarios de Murray estaban totalmente desbocados y no sabían qué hacer para justificar primero el ATN de 30 millones de pesos, y luego las compras secretas de 17 millones. Hablaron de gastos reservados, en referencia a contrataciones o compras secretas, y fue tan escandaloso el tema que los fueguinos hemos perdido la capacidad de asombro”.

“Estamos acostumbrados a que se naturalicen situaciones escandalosas como lo que ocurrió en la comisión de presupuesto, pero hay que mirar el accionar del presidente de la comisión, Pablo Blanco, en el marco del acuerdo sistemático que tiene con Bertone. Nadie desconoce que Blanco ha sido el jefe de la bancada oficialista y la voz cantante, y decidió suspender la reunión, para que no hablen más los funcionarios. Fue una situación escandalosa, porque debió pedir los papeles, los expedientes, y que explicaran dónde estaban los 17 millones y los demás fondos. Por eso me presenté ante el ministerio público para que investigue estos hechos, dado que los gastos reservados están prohibidos por la Constitución”, fundamentó.

“También hablaron de fondos transferidos para una obra de Puente Justicia, y ahí no hay nada. Acá se da la posible malversación de fondos públicos y la violación de la ley de inteligencia interior, en caso de que hayan comprado equipamiento para espiar a la gente o hacer inteligencia interior, que está prohibido expresamente. Esto lo realiza la DICOM, una división que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, subrayó.

La ampliación

“La prosecretaría de la fiscalía recibió mi denuncia, aunque hubiera preferido hablar con el fiscal Quadrini, que estaba muy ocupado y no me pudo atender, pero la prosecretaría me tomó el acta de denuncia y en esta semana voy a hacer una presentación, solicitando medidas probatorias, y posiblemente ampliando la denuncia a otros funcionarios involucrados en este tema”, anticipó Miranda.

Parte de esta ampliación se relaciona con la conferencia de prensa ofrecida ayer en Casa de Gobierno, para desmentir el uso de fondos reservados, que fue encabezada por el ministro Gorbacz junto al ministro de Economía, el secretario Murray y el jefe de policía. “Me pareció un mamarracho la conferencia, que fue convocada a último momento. Las explicaciones que dieron fue que no hay gastos reservados sino contratos secretos, y me pregunto qué tiene que hacer la provincia de Tierra del Fuego, haciendo contrataciones secretas con presupuesto de la Secretaría de Seguridad. Si esos fondos vienen del gobierno nacional, tendrán que dar explicaciones”, dijo.

Remarcó que “el ministro Gorbacz habló de estos contratos secretos y me pregunto cuál es el ocultismo y en qué gastaron los 17 millones de pesos, porque la inteligencia interior es una de las actividades delegadas al gobierno nacional, y está regulada por ley nacional. Entonces, si ese equipamiento efectivamente lo tiene la policía, me pregunto qué hacen con él, a quién investigan, a quién intervienen los teléfonos o las computadoras, si esto es así. Si no están haciendo inteligencia ni violando la ley de inteligencia interior, entonces hay sobreprecio o malversación de fondos”, barajó el denunciante.

“Parte de la banda”

Finalmente Miranda sostuvo que el gobierno está ocupado “por este kirchnerismo residual, que ahora está en contra de Cristina porque cayó en desgracia, pero se sacaba fotos con ella, con De Vido, con todos los que eran parte de la banda, y Bertone estaba en el Senado levantándoles la mano. Todos participaron del indulto a los iraníes, y no tienen escrúpulos. Está claro que se creen los dueños de la provincia y que no tienen que dar explicaciones”, fustigó.

Recordó que “Gorbacz viene de ser asesor de Aníbal ‘La Morsa’ Fernández -sospechado por narcotráfico en la causa de efedrina-, y era parte de su gabinete. Creen que la provincia es de ellos, que el dinero público es de ellos y no tienen que dar explicaciones”, insistió, mencionando que en la provincia “hay causas de narcotráfico donde surgen algunas vinculaciones sospechosas cercanas al poder. Esta gente es una banda que cree que puede hacer cualquier cosa. Como se ha naturalizado tanto el escándalo con el uso de los fondos públicos, nadie dice nada”, concluyó, decidido a seguir cumpliendo con su “deber de ciudadano”.

