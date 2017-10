El proyecto elevado por el Ejecutivo y anunciado en el aniversario de la localidad, se convirtió en ley. El tratamiento fue sobre tablas y llegó sin debate ni dictamen previo a la sesión del jueves. Se opuso el bloque del MPF, dado que el cambio de ciudad a departamento implica mayor asignación presupuestaria, que se restará de la asignación a los Municipios de Ushuaia y Río Grande. No sólo Tolhuin obtuvo esta jerarquización, sino que la nueva división política del territorio fueguino contempla cinco departamentos, contando las Islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina.

Río Grande.- La Legislatura provincial, con los votos del FPV y la UCR, convirtió el jueves en ley la creación del departamento Tolhuin, que obligará a una redistribución de la coparticipación municipal.

La gobernadora había anunciado el giro del proyecto el día del aniversario de la localidad, y remitió luego el mensaje N° 26 el 10 de octubre pasado. Sin debate en comisión ni dictamen previo, se incluyó en el orden del día para el tratamiento sobre tablas y, luego de constituir la Cámara en comisión para dar el paso obligado de dictaminar, se procedió a la votación.

Para Bertone, la transformación en departamento es “un significativo reconocimiento a la identidad y pertenencia” a Tolhuin, un avance seguramente necesario, pero quizás no urgente, en el contexto de crisis, deudas de coparticipación, incertidumbre por la judicialización del cobro del impuesto inmobiliario, vencimiento de la ley de emergencia previsional que derivaría en un aporte adicional de los municipios para sostener el déficit de la caja, sin contar el paquete de medidas nacional.

Los argumentos del MPF para sentar su postura contraria tuvieron esta base, pero se impuso la mayoría.

El año pasado se aprobó la ampliación del ejido, que prácticamente equipara las superficies de las tres ciudades fueguinas por la nueva distribución territorial.

Cabe señalar que el mensaje de la gobernadora plantea la división política del territorio provincial en cinco departamentos, y cada uno de ellos tendrá su asignación presupuestaria: “los preexistentes departamentos de Río Grande y Ushuaia, y los nuevos de Tolhuin, Islas del Atlántico Sur, y Antártida Argentina.

La gerencia de Catastro, que depende de la AREF, tendrá la tarea de realizar los mapas correspondientes, que se utilizarán en los establecimientos educativos e instituciones.

Nuevo acceso a la margen sur

Otro tema tratado en la sesión del jueves tiene relación con la creación de un nuevo acceso a la margen sur, y requería de la expropiación previa de tierras. El proyecto fue girado por el Ejecutivo e ingresó como asunto Nº 461/17. La norma declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un área aproximada de 24 hectáreas, y tiene como fin concretar el trazado de la antigua ruta nacional Nº 3, desde el sector de la Margen Sur hasta el destacamento policial José Menéndez, que comprende unos siete kilómetros. En este caso obtuvo apoyo unánime y hubo debate previo.

La legisladora Miriam Martínez, en diálogo con FM Del Sur, sostuvo que el tema “lo veníamos trabajando en la comisión 1 y habíamos hecho reuniones en la ciudad de Río Grande, para ver la posibilidad de tener otra salida, y que los vecinos pudieran estar conectados con otra alternativa”.

“Es un tema muy importante para la ciudad de Río Grande, porque lo están esperando hace mucho tiempo y se hace muy dificultosa la conexión entre el casco de la ciudad y los barrios de margen sur. A veces son horas de espera para los vecinos, por eso el gobierno de la provincia tomó la decisión de mandar este proyecto de ley que se esperaba mucho. Hoy tenemos un puente que conecta ambas márgenes, pero es mucha gente la que está viviendo en los barrios de la margen sur. Hablamos de unas 25 mil personas, hay escuelas, centros de salud, polideportivo, el sector de las chacras, que también se tiene que debatir”, apuntó sobre la regularización.

Respecto de la iniciativa del intendente Melella de construir otro puente, la legisladora argumentó que “hoy no tenemos recursos porque hablaban de 1.500 millones de pesos. Esta no sería una solución completa, pero sí una alternativa”.

Polémico paso del Secretario de Seguridad

Por otra parte, se la consultó sobre el paso de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad por la comisión 2, que derivó en una denuncia penal conocida el viernes pasado.

Para la legisladora no hay ninguna irregularidad y así quedará demostrado cuando regresen a comisión con toda la documentación de los fondos hasta ahora no rendidos.

“Creo que lo que pasó con la presentación de la Secretaría tuvo que ver con el vuelco de datos en las planillas sobre las transferencias. Por lo menos quedó evidenciado para la mayoría de los legisladores que no fue mala voluntad de la Secretaría. El día 13 de noviembre van a volver a presentarse con toda la documentación, porque faltaban algunos datos que van a acercar a la comisión de presupuesto”, dijo.

“No quiero dar opiniones que no me corresponden, pero ellos tienen la información y se ha trabajado mucho en la Secretaría de Seguridad, se han invertido muchísimos recursos en tecnología, indumentaria, capacitación de los agentes. Se incorporaron muchos agentes a la Secretaría y vienen trabajando muchísimo. Un error lo puede cometer cualquiera y estamos esperando ahora a que vuelvan a presentarse, para que acerquen toda la información y quede todo claro”, insistió.

Lamentó que “han salido algunos en forma apresurada a criticar a la Secretaría de Seguridad y hemos visto que no hubo mala voluntad sino un problema cuando volcaron los datos a las planillas”, manifestó.

Con respecto a los gastos reservados, afirmó que los funcionarios “no decían que se habían hecho contrataciones en contra de lo que dice la Constitución. Creo que hubo una mala interpretación de lo que quisieron decir y estoy convencida de que esto se va a aclarar”.

“Ir a la comisión es como un examen, se ponen nerviosos. Ellos lo sienten como un examen y muchos no están acostumbrados porque son muy técnicos y se sienten como invadidos ante las preguntas -justificó la legisladora la falta de respuestas-. Yo estoy tranquila porque vienen trabajando de manera muy seria, y hay cosas que no se pueden informar ante la presencia de todos los legisladores. Hay una comisión de seguridad que a veces trata temas reservados y podría tener conocimiento de cómo trabaja la Secretaría de Seguridad, pero esto no ocurrió. Por diferentes circunstancias la comisión 6 ha convocado en forma reservada a tratar diferentes temas”, recordó, considerando que el ámbito de una reunión reservada hubiera sido el adecuado para dar mayores detalles del gasto.

“Creo que ahí está la mala interpretación de lo que estos funcionarios quieren transmitirle a la sociedad. No hubo gastos reservados, tal vez hubo cuestiones que no se hicieron y los legisladores no tenían conocimiento, y eso se tienen que conocer por la comisión 6. Estuvieron exponiendo técnicos de la secretaría y creo que aprovecharon para desvirtuar lo que estaban diciendo, por eso para evitar confrontaciones o que la situación empeore, lo que se hizo fue trasladar la reunión para el día 13, para que se presenten con toda la documentación y los legisladores tengan acceso a la misma”, concluyó Martínez.

Comentarios

Comentarios