La licitación del bloque 2 se realizará la semana próxima, junto con las dos áreas off shore, donde hay interés de Total y ENAP. Los sobres del bloque 1, el bloque dos y las dos áreas costa afuera se abrirán en febrero del año próximo y abren un nuevo panorama de inversiones en la provincia.

Río Grande.- El ministro de Industria, Ramiro Caballero, el secretario de Energía e Hidrocarburos Omar Nogar, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi, recibieron a la comitiva de la República Checa integrada por el ex Primer Ministro Jan Fischer; el CEO de las empresas energéticas GNCH y CéskáPlynárenska SA, LadislavDrab; el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Checa en Argentina, Karel Beran; el ex ministro de Infraestructura, Milos Hala; el director de GNCH Ltd. sucursal Argentina y cónsul honorario de la República Checa en Córdoba, Santa Fe y Corrientes, Daniel Villalón; y el Cónsul de la República Checa en Paraguay, Alexis Mozarovski.

Recorrieron las instalaciones de la empresa Tecnomyl, ubicada en el parque industrial Las Violetas de la zona norte de la provincia, donde pretenden radicar industrias satélites.

Por FM Del Pueblo, el secretario de Hidrocarburos Omar Nogar informó que la empresa checa “es una de las oferentes que ha presentado una iniciativa privada por el bloque 2 del área CA-12, o sea que tiene prioridad al presentarse por iniciativa privada. Paralelamente la idea es montar una línea de producción de fluidos que se utilizan para la industria hidrocarburífera en el predio de la empresa Tecnomyl, en la zona norte de Río Grande, en estancia Las Violetas. Ahí mismo están presentando el proyecto de una fábrica de equipos de perforación para la industria hidrocarburífera”, dijo.

Recordó que el lunes pasado se firmó el llamado a licitación por el bloque 1 del área CA-12 y anunció que “la semana que viene estamos llamando por el bloque 2, que es donde esta empresa estaría interesada. Estarían usando el predio de Tecnomyl que tiene mucho lugar, aproximadamente 20 hectáreas, y se radicarían ahí para producir estos fluidos que se utilizan cuando se hace un pozo de perforación, porque en todo el proceso se van inyectando diferentes fluidos en el pozo, y esos son los productos que van a fabricar”.

Destacó que “esta empresa es la mayor distribuidora de gas de Europa, con el agregado de que los gasoductos son todos de su propiedad, o sea que está hace tiempo en el tema de hidrocarburos. Estas máquinas las traerían y las montarían en la nueva empresa. Acá vendrá con un nombre canadiense, porque también tiene sociedades en Canadá, y la empresa canadiense sería la que operaría en el área CA-12”, apuntó.

Celebró que se concluya con el proceso de la licitación de estas áreas, porque “venimos trabajando hace muchos meses y, luego de cumplir con todos los pasos administrativos, el lunes pudimos lanzar el bloque 1, donde también hay una iniciativa privada de la empresa YPF. La semana que viene estamos lanzando el bloque 2, y posiblemente las dos áreas off shore también. Tenemos mucha expectativa, esperando la compra de los pliegos, que se van a abrir el 12 de febrero aproximadamente. Estamos tratando de que se abran los sobres para los dos bloques de la CA-12 y las dos áreas off shore en el mismo acto, porque hay una semana diferencia en el llamado y haremos todo en el mismo acto”, anticipó.

“También invitamos a las operadoras que están en la provincia, pero es muy importante esta empresa nueva, que abre un nuevo panorama al hacer participar nuevas empresas dentro de la provincia. Para las áreas off shore hay interés de las empresas Total y ENAP, que son las que tienen mayor experiencia en este tipo de áreas, pero no descartamos que haya interés de otra empresa, incluida esta empresa checa”, concluyó Nogar.

