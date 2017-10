La gobernadora Rosana Bertone participó ayer de la reunión de gobernadores en la sede del CFI, previa al encuentro que mantendrán el lunes con el presidente Macri. Evaluó este espacio de diálogo como “muy positivo”, por la posición conjunta de “no ceder un centavo” de los recursos de las provincias, como tampoco “resignar federalismo”. Para el martes se acordó una reunión con los ministros de economía de las provincias que participaron, a fin de avanzar en detalles técnicos de las contrapropuestas que prevén efectuar, ante las modificaciones del gobierno central lanzadas sobre la mesa. Paralelamente comenzará el diálogo con Diputados para lograr consensos, y que no se aprueben medidas que afecten a las provincias.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone participó ayer de un encuentro junto sus pares Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), con el fin de consensuar una postura común respecto de la coparticipación federal, el impuesto al cheque, a los cigarrillos, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Fondo del Conurbano y el reparto de la obra pública, entre otros temas que forman parte de modificaciones que propone el gobierno central.

La reunión se desarrolló en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la Capital Federal, y la decisión de los gobernadores fue “no resignar fondos provinciales”, como postura previa al encuentro que mantendrán el lunes con el presidente Macri.

Por FM La Isla, evaluó la reunión como “muy positiva, primero porque tomamos la definición de seguir acompañando la institucionalidad en la Argentina. No somos tirapiedras ni estamos rompiendo lo que se construye en el país, sino que queremos acompañar”, dijo.

Sin embargo, remarcó que “no queremos perder un centavo de nuestros recursos y queremos ser escuchados, que se respete el federalismo, y poder elevar contrapropuestas a las propuestas que el gobierno nacional ha presentado”.

“Todos los gobernadores coincidimos en estos puntos generales”, aseguró, reivindicando a Rogelio Frigerio como interlocutor, a quien “conocemos la mayoría de los gobernadores”, sin poder precisar si se mantendrá al frente de estas negociaciones por parte de Nación.

“Nosotros no le podemos imponer al presidente quiénes serán nuestros interlocutores, será él quien lo defina y tenemos que trabajar con quien sea que él defina”, dijo.

Indicó que se habló de todos los temas que eran parte de la agenda, y cada gobernador concurrió con un trabajo previo realizado. “Tratamos de tener una posición común, por ejemplo sobre cómo repartir los ATN y asegurar por ley la automaticidad de las transferencias de un porcentaje, no del total, porque sabemos que es una facultad discrecional de la Nación, pero tener un piso garantizado”.

“Incluimos en la discusión el fondo adicional extra coparticipación para La Rioja, que no está en el presupuesto, cuando todos los años se pone una compensación. En este caso estamos pidiendo una compensación de cinco mil millones”, precisó.

“Luego hablamos de la prórroga del impuesto al cheque, que tiene que salir por ley. El Poder Ejecutivo Nacional propone una modificación y prorrogarlo al 2019 con una manera distinta de liquidarlo, de un 70% para el tesoro nacional y dejar un 30% coparticipable. Dicen que ANSES está en una situación difícil y esto se destinaría a sostener el organismo. Nosotros no hablamos de no oxigenar la ANSES, pero queremos mejorar la distribución entre Nación y Provincia”, señaló.

En el caso del impuesto especial al revalúo impositivo, explicó que “es un impuesto nuevo que envío el Poder Ejecutivo y espera una recaudación adicional de 25 mil millones. Esto bajaría los ingresos provinciales por Ganancias, porque se verían afectadas amortizaciones, costos de ventas, y habría una merma de recursos. También quieren afectarlo a ANSES y las provincias no recibirían nada de este nuevo impuesto. Nosotros pedimos incluirlo dentro del paquete impositivo y tratarlo con la ley de mercado de capitales y de renta financiera, que son dos leyes que también venimos discutiendo”.

Si no hay ningún cambio en este punto, advirtió que “Tierra del Fuego perdería 489 millones de pesos. Nosotros estamos pidiendo más de 1.200 millones extra a la Nación para pagar salarios, porque no nos alcanzan los recursos propios. Tenemos expectativa de poder discutir esto, con los ministros que asigne el presidente, y en Diputados, que es la Cámara donde se inicia el debate. Esta semana espero articular con los diputados para llevar adelante esta discusión”, anticipó.

Consultada sobre la prórroga del pacto fiscal del ’93, dijo que “también se requiere de una nueva ley y hasta la fecha el Poder Ejecutivo no envió ningún proyecto. Si no se prorroga, hay consecuencias para las provincias, porque deberían implementar progresivamente la exención de Ingresos Brutos a la producción primaria, industria, prestaciones financieras, aseguradoras, compra y venta de divisas, servicios de electricidad, de gas, que no se realicen en viviendas. Algunas provincias han suscripto acuerdos y otras no, y se necesita la ratificación parlamentaria, por lo cual también hay una intervención del Congreso de la Nación”, donde será central el acuerdo que se logre con la Cámara baja.

Agregó dentro del paquete de temas debatidos “el impuesto adicional de emergencia sobre cigarrillos, que es el fondo especial del tabaco fijado por dos leyes nacionales. Nosotros habíamos delegado la facultad de establecer la alícuota en el Poder Ejecutivo Nacional. En el 2017 se fijó la alícuota en un 7% sobre el precio final de venta, y esa alícuota vence a fin de año. Si no se renueva, impacta en una baja de la coparticipación aproximadamente en 2.500 millones de pesos. Nosotros planteamos rediseñar el impuesto, buscar otra forma de distribución, y queremos analizar esto también”, expresó Bertone.

Fondo del conurbano

Sobre el punto eje del debate, vinculado con el inminente fallo de la Corte Suprema a favor del reclamo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Bertone manifestó que “esto lo decide la Corte, que no tiene manera de ver el conjunto de la economía ni la situación de cada provincia. Los gobernadores compartimos la posición de Vidal, pero también el conurbano y la Capital Federal vienen recibiendo subsidios directos para gas, agua, energía, transporte, que no tienen las demás provincias argentinas. En reuniones con la gobernadora Vidal le hemos dicho que queremos discutirlo en una mesa donde estemos todas las partes y ponernos de acuerdo en cuánto le corresponde a ella y cuánto a las demás provincias, pero poner todo sobre la mesa”, subrayó.

“No estamos negados a discutir el tema ni queremos perjudicar a la provincia de Buenos Aires, pero miro el conjunto de la Argentina y quiero defender lo nuestro. Si no se logra esta mesa de discusión, el ámbito natural de debate es la Cámara de Diputados y el Senado”, se resignó.

Con respecto a la modificación de Ingresos Brutos, que el gobierno central quiere reducir, aseguró que “varios gobernadores anticiparon que, si no perciben este impuesto, quiebran directamente las provincias. Nosotros no aumentamos Ingresos Brutos, no hicimos ningún impuestazo, y creemos que en momentos de crisis hay que inyectar recursos en las pymes, en los pequeños comercios, en la industria, por eso pasamos a tener créditos para comercios, para hosterías, para industrias como FAMAR para lanzar el nuevo Blackberry. Mi idea es no aumentar los impuestos y tampoco podemos tener tasas diferentes en otras provincias”.

No obstante, de haber un avance en este sentido, se verá “obligada” a subir los impuestos provinciales o crear nuevos: “Cada gobernador conoce la economía de su provincia, yo hice saber mi opinión y me gustaría ayudar más, pero estamos en un límite. No es mucho lo que podemos hacer con la exención impositiva que ya tiene la industria y otras actividades. Si perdemos todo eso de parte de Nación, me voy a ver obligada a crear impuestos porque tengo que pagar salarios y de algún lado tengo que sacar los recursos. Yo pido que no me obliguen a hacer cosas que pongan en peor situación a sectores que ya están complicados en Tierra del Fuego. Esto lo hablé con el ministro Frigerio y, en las primeras reuniones, también con el presidente”.

Reunión de ministros

Finalmente la gobernadora informó sobre la decisión de sus pares de agendar una reunión de “los ministros de economía de las provincias que nos reunimos, y van a tener un encuentro el día martes 31. El lunes estamos citados con el presidente, y está previsto que vayan empresarios, sindicalistas, porque él va a explicar todas estas medidas y otras que no conocemos. Nosotros vamos a concurrir, luego se seguirán reuniendo los ministros de economía y seguramente habrá otra instancia para volver a sentarnos con los ministros y el presidente, o quienes él designe”, concluyó.

