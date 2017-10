El diputado nacional de Cambiemos Gastón Roma cuestionó a sus pares fueguinos por no asistir a la sesión de ayer, y los consideró “cómplices” de la corrupción encarnada por Julio De Vido, detenido ayer tras perder sus fueros parlamentarios. Además recordó la “complacencia” de la gobernadora Rosana Bertone, que por largos años ocupó la presidencia de la Comisión de Energía, y “convalidó” las decisiones del ex ministro de Infraestructura, imputado entre otras causas por negociados en la importación de combustibles. También confirmó que, tras el triunfo de Cambiemos el domingo y el posicionamiento que logró Stefani en la provincia, ya se trabaja en un plan para 2019, que contempla ir por todos los estamentos en disputa.

Río Grande.- El diputado nacional Gastón Roma dialogó con Radio Universidad 93.5 luego de participar de “una sesión histórica”, tal como la definió, en la cual se aprobó el desafuero del ex ministro de infraestructura Julio De Vido, que se presentó a los pocos minutos en los tribunales de Comodoro Py para entregarse, y quedó detenido.

Sostuvo que esta sesión fue “parte de un proceso de recuperación de institucionalidad” y aseguró que “se enojó mucho” con los diputados de Tierra del Fuego, “porque fui el único que me senté a votar en el recinto. Voté por supuesto por el desafuero, porque estamos recuperando la institucionalidad de la república, el Poder Judicial fue el que pidió el desafuero al Poder Legislativo para Julio De Vido, para poder hacer un debido proceso y juzgarlo por delitos de corrupción que afectaron a toda la sociedad argentina”, remarcó.

“Fueron dos jueces federales que mandaron un pedido concreto al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando que se cumpla con este trámite para iniciar un juicio por corrupción, y lo mínimo que debe hacer un diputado que se jacte de ser una persona de bien, y que crea en las instituciones, es sentarse a tratar este tema”, sostuvo Roma.

“Lamentablemente los otros cuatro diputados de Tierra del Fuego, entre los que estaba el reelecto Martín Pérez, no estuvieron. Con esto queda a las claras que son cómplices de la corrupción de la que también fue socia la gobernadora cuando era presidente de la Comisión de Energía”, disparó, dado que la gobernadora Rosana Bertone ocupó por largos años la presidencia, incluso desde el escándalo por la causa Skanska, donde fue acusada por la entonces militante del ARI Fabiana Ríos de impedir la investigación. “Queda claro que Martín Pérez, Matías Rodríguez, Ana Luz Carol y Oscar Martínez son todos cómplices. La gente no se tiene que olvidar que convalidaron esto y que De Vido gestionó todo gracias a que tuvo como presidente de la comisión de energía a Rosana Bertone”, enfatizó.

“A todos los fueguinos que están sin trabajo, que no tienen un buen sistema de salud, de educación, ni servicios de cloacas, ni viviendas, les digo que hay un responsable, y son los que están gobernando la provincia y muchos de los que están sentados en las bancas de Tierra del Fuego en este momento”, acusó Roma.

“Me hierve la sangre porque a algunos los votan pensando que son buenos, y en realidad han demostrado ser la peor lacra de la Argentina”, fustigó, lamentando que De Vido será reemplazado “por otro de la mafia del kirchnerismo”, tras dejar su banca.

“Ahora va a ser juzgado no por los diputados sino por la justicia, y la gente tiene que tener claro que no estuvimos juzgando los diputados los hechos de corrupción de De Vido, sino que simplemente lo pusimos a disposición de la justicia para que sea juzgado, y ni siquiera los diputados de Tierra del Fuego tuvieron esa grandeza de estar presentes”, reiteró.

Ante los coletazos que podría traer la investigación a De Vido por recibir coimas de empresarios, teniendo en cuenta por ejemplo que el ministro Aranguren tenía un vínculo con Shell, y no es el único ligado al gobierno macrista, Roma aseguró que “si cae algún funcionario de nuestro gobierno, bienvenido sea, porque si no, nunca vamos a generar el cambio que necesita Argentina”.

Asimismo, pidió a la justicia que no espere a que los funcionarios dejen el poder para investigarlos: “La justicia siempre mira para atrás en la Argentina cuando cambian los gobiernos, pero me gustaría que mire 360 grados permanentemente, y que sean los garantes de que no haya delito en ninguna órbita del estado. Tendrán que acelerar muchas causas, y en algunas están sospechados funcionarios del gobierno actual”, reconoció.

De la misma manera pidió que “si hay empresarios amigos de gobiernos anteriores, o gobernadores que estuvieron en la Cámara de Diputados, que se los investigue”.

Ajuste post-electoral

Consultado sobre el escenario que pintó el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz después de las elecciones, al punto de conformar un equipo especial para prever un fuerte ajuste, sostuvo que “hay un error de lectura política, para ser bien intencionado con mi juicio hacia ellos, porque Tierra del Fuego es una de las que más beneficios ha recibido y se la ha acompañado en la reconversión de la industria. Hay una lectura errónea de la gobernadora y su grupo sobre dónde llevar a la provincia, porque no la están llevando a ningún lado. Al contrario, la llevan a la inactividad, al desempleo, y después van a pedir al gobierno nacional. Por eso prenden la alarma, porque es una responsabilidad propia del gobierno provincial”, afirmó.

Citó como prueba el déficit proyectado para 2018, de 2.200 millones de pesos, dado que es el doble de lo que dejó Ríos, a lo que se suma el endeudamiento interno y externo, y calificó la gestión económica como “una burrada. La gobernadora sigue aumentando el gasto público, y en esta campaña ha hecho un uso abusivo al borde de la deshonestidad con los gastos de estos meses de campaña, la publicidad sin control en las redes sociales, en los medios de comunicación, y todo fue muy sospechoso realmente. Perdieron, pero el resultado no importa, lo que importa es que se gastaron la plata de los vecinos y eso no vuelve más. Se pierden millones de pesos que pueden servir para dar soluciones de vivienda, de salud, o en otro plano, y no en una campaña para este gobierno que no tiene rumbo”, criticó.

“Tenemos que lograr una ley de transparencia de la pauta de medios, y no hacer lo que hicieron los del gobierno anterior. Hay que tener prácticas de transparencia en la pauta publicitaria, en la obra pública y en todas las áreas”, propició, previendo en marzo presentar un proyecto de estas características.

Hacia el 2019

Finalmente se le preguntó sobre el resultado electoral y las perspectivas para el 2019, dado que el diputado electo Tito Stefani anticipó que irán por todos los estamentos.

“Cambiemos ganó votos en Tierra del Fuego, pero el electorado benefició al FPV por poco, y pasamos a ser la tercera provincia que menos votó a Cambiemos. Esto lo tenemos que reflexionar, porque estamos al nivel de Formosa y Santiago del Estero, como para tener en claro qué electorado tenemos”, manifestó.

“En el porcentaje de votos Tierra del Fuego está al nivel de esas provincias, y eso se incrementa más en Río Grande. Hay que ver por qué Ushuaia tiene una forma de votar muy parecida a la Capital Federal y Río Grande se parece a Santiago del Estero y Formosa. Tenemos que analizar esto los fueguinos, y ver si votamos para el pasado o para el futuro. De todas formas fue una muy buena elección para nosotros y Tito Stefani hizo una campaña extraordinaria, junto con gente del MPF y del radicalismo que nos acompañó”, destacó.

“Cada vez somos más, desde las PASO hasta ahora y en los últimos años, y esto va a seguir sucediendo hacia el 2019, donde esperamos un triunfo muy importante de Cambiemos en Tierra del Fuego. Ya lo charlamos con varias personas del partido, para organizarnos y llevarle al presidente Macri lo que queremos hacer en Tierra del Fuego, porque necesitamos transformar la matriz económica, generar mucho empleo, mejorar sustancialmente el sistema de salud y de educación. Tenemos necesidades en casi todos los rubros y por eso hay que hacer un buen plan, llevarlo al presidente y definir un nombre que lo lleve adelante en cada uno de los estamentos, en la Legislatura, en Diputados, el Senado, los concejos, las intendencias, y por supuesto en la Gobernación”, enumeró.

Stefani asume el 10 de diciembre y ya está trabajando con asesores de Roma para ponerse al tanto de todos los temas vinculados con Tierra del Fuego y elegir las comisiones a las que se va a sumar, apuntó Roma. “Están a su disposición mis asesores para todos los trámites y gestiones necesarias, porque el gobierno anterior nos la hizo difícil y nos dejaron un campo minado a todos los de Cambiemos”, concluyó.

Comentarios

Comentarios