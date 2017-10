El Moto Club Río Grande inicia este año la creación de la Vuelta a la Tierra del Fuego Histórica con la intención de revivir el momento de la carrera de enduro más antigua de nuestro país y que se realizara el domingo 29 de octubre a partir de las 08.30 horas desde el Monumento a la Trucha donde se largó la primera edición en el año 1984.

Río Grande.- Hoy miércoles 25 de octubre desde las 21.00 horas en O’Higgins 48 de nuestra ciudad, se realizará el lanzamiento oficial y posterior inscripción hasta las 23.00 horas de lo que será la primera fecha de la “Vuelta a la Tierra del Fuego Histórica” para revivir el enduro más antigua de nuestro país que se realizara el domingo 29. Para la realización de la misma la dirigencia contó con gran apoyo e interés de los pilotos pioneros de la primera edición realizada en el año 1984. Que para esta primera edición el recorrido solo será de una etapa; desde Río Grande a Ushuaia, utilizando caminos por rutas complementarias y la Ruta Nacional N° 3 que se utilizaba antiguamente. Destacando que lo importante es mantenerse en grupo y no sobrepasar a quienes abren la ruta, respetando las normas de tránsito viales. Donde el formato de la misma será “Travesía guiada” con moto vehículos de la organización abriendo y cerrando el grupo que forme parte de los protagonistas de la edición histórica. En principio se había estipulado de utilizar motos o cuatriciclos que serán del año 2000 hacia abajo, pero al contar con poco tiempo previo a la realización del evento, se decidió junto a los pioneros de abrir y extender la brecha en cuanto a los modelos y años. Aquí entran urbanas, nacionales o chinas, y cada participante podrá tener un auxilio el cual podrá circular junto a la caravana detrás de él o los barredores que designe la organización. En cuanto a elementos de seguridad es obligatorio casco, pechera, botas o borsegos punta de acero de la época. Lo primordial es poner en marcha el formato el que se pulirá a futuras ediciones donde el objetivo es concretar una carrera de regularidad y aplicar tope de año en cuanto a los modelos de los motovehículos. Es por eso que el Moto Club Río Grande (No Cobra) inscripción para quienes sean los protagonistas de esta iniciación de la Histórica, si se pagará el Seguro a cargo de (CAMOD) Delegación Tierra del Fuego donde se solicitará certificado médico, excepto a quienes hayan corrido la Vuelta 2017 o sean parte de la actividad. Lo que no se permitirán son motos o cuatriciclos de nueva generación que estén actualmente en competencias de los respectivos campeonatos provinciales.

Inscripciones y lanzamiento “VTDF Histórica” – O’Higgins 48, y hoy miércoles a las 21.00 horas lanzamiento y posteriormente se abren las inscripciones hasta las 23.00 horas.

Seguro/CAMOD (Delegación Tierra del Fuego)

Cronograma – domingo 29 de octubre:

08.30 horas Reagrupamiento en el ex taller de “Titín” Aguilar – O’Higgins 48, se entonarán las estrofas del Himno Nacional y apertura del evento.

09.00 horas se partirá en enlace guiado hasta el Monumento a la Trucha, donde se largó la primera edición de 1984.

09.30 horas se inicia la travesía por Ruta N° 3 hasta el ingreso a la complementaria “F” donde se realizará neutralización para todos en YEHUIN. Posteriormente se sale por la complementaria hasta la salida de María Cristina para entrar nuevamente a la Ruta 3, y el arribo será en el Polideportivo de Tolhuin aproximadamente entre 13.00 y 14.00 horas.

14.30 horas se sale de Tolhuin para completar la travesía transitando Ruta Nacional N° 3 y partes de la ruta vieja para neutralizar nuevamente en la subida del Mirador del Garibaldi, y luego encarar el tramo final que tiene como objetivo la ciudad capital, Ushuaia.

Todos estos horarios son estimativos, donde se utilizará la luz natural al máximo.

El Reglamento queda sujeto a cambios y/o modificaciones que sirvan para mejorar al evento que marcará la reedición del enduro más apasionante de Tierra del Fuego.

Comentarios

Comentarios