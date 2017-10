A pocos días del comienzo de la nueva temporada de pesca deportiva, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y su Dirección General de Recursos Hídricos, se encuentra finalizando el desarrollo de un nuevo Sistema de emisión de permisos de pesca y un Sistema de información sobre la actividad, el cual contará con una aplicación móvil y la posibilidad de consultar la información relacionada a la actividad a través de internet.

Ushuaia.- El sistema contará con la informatización de la emisión de los permisos de pesca deportiva. Esto significa que los pescadores podrán adquirir su permiso de pesca en los distintos puntos de venta a ser habilitados (comercios afines), lo cual quedará registrado en el sistema informático. De esta forma se podrá contar con información de cada pescador a tiempo real, lo cual posibilitará a los inspectores la consulta de manera inmediata al momento de fiscalizar al pescador durante su jornada de pesca, evitando demoras y brindando un mejor servicio.

A su vez, cada pescador contará con una credencial del tipo tarjeta plástica, que lo identificará en tal condición. De no contar con la misma al momento de ser fiscalizado, ello no le generará inconvenientes, siempre y cuando exhiba su documento nacional de identidad, que permitirá al Inspector de Pesca corroborar sus datos y vigencia del permiso de pesca en el sistema informático. La credencial tendrá una validez de al menos 2 años y significa una mayor comodidad para el pescador por cuanto es inalterable y de mejor calidad y durabilidad en comparación con el permiso en formato de papel que se utilizaba en anteriores temporada de pesca.

La aplicación móvil se espera sea una herramienta útil para los pescadores, para consultar vía esta aplicación o internet la reglamentación de pesca deportiva, disponer de mapas interactivos que se actualizarán en función de las medidas adoptadas para cada río, lago o laguna de su interés, como así también los lugares en donde podrá adquirir el permiso de pesca deportiva.

Todas estas nuevas herramientas implicaron una importante inversión por parte del Gobierno, así como mucha inversión de tiempo y trabajo. Se trata del desarrollo de sistemas, aplicaciones, equipos de impresión especiales y los insumos necesarios para la emisión de las credenciales. También impresión de folletería, contratación de 12 fiscalizadores que se incorporan al personal de planta permanente y todos los recursos necesarios para llevar a cabo los controles. La inversión se suma a la ya efectuada en el Sistema de acceso para pescadores de Tierra del Fuego (SAPTdF), el cual permitió lograr mayor transparencia y equidad en el acceso a los cupos para pescadores residentes, llevando seguridad también a los pescadores que antiguamente debían viajar con varias horas de anticipación en horarios nocturnos para intentar ingresar por orden de llegada.

Los cambios en la modalidad de trabajo previstos para la Temporada 2017/2018 fueron consensuados en el marco de la Comisión Consultiva de Pesca deportiva Provincial y cuentan con el apoyo de las asociaciones y cotos de pesca, comercios afines, entre otros, que conforman dicha comisión, entendiendo que son acciones que brindan comodidad, un mayor y mejor servicio al pescador y jerarquizan esta actividad, que resulta de gran atractivo para la población y el turismo que nos visita. Por otra parte, la inversión permite un mejor y eficiente desarrollo de la actividad en el marco de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos Provinciales, dado que la misma es uno de los principales usos no consuntivos que se hace del agua y también permite dar respuesta a lo establecido por la normativa vigente en materia de recursos hídricos (Ley Nº 1126).

Cabe destacar que en vistas de todas estas mejoras implementadas, que implican una evolución de la actividad, y al trabajo invertido en ello, se ha demorado la resolución que da comienzo a la temporada de pesca deportiva 2017/2018, con todos los detalles de la misma.

Es importante mencionar que los permisos de pesca deportiva emitidos, por este año y a modo de prueba piloto, serán válidos únicamente en el ámbito provincial. En tanto que para pescar en otras jurisdicciones patagónicas (provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y parques nacionales), el pescador deberá contar con el Permiso de Pesca Deportiva Continental Patagónico. El año próximo el permiso será para Patagonia como hasta ahora.

