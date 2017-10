La doctora Astrid Margossian brindó, el último viernes, una conferencia sobre “prevención en salud, cáncer de mama y otros cánceres”. Las legisladoras Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos) y Mónica Urquiza (MPF), entregaron la resolución de presidencia Nº 1051/17, donde se declara de interés provincial la jornada que se llevó a cabo en la capital fueguina.

Ushuaia.- En el marco de la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama, se desarrolla en todo el mundo, cada octubre, la concientización para prevenir, detectar y curar esta enfermedad. Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU); la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTDF) y la clínica San Jorge, organizaron una charla sobre nuevos métodos de prevención y diagnósticos genéticos.

“Este tipo de eventos, se celebra con la intención de informar a la comunidad sobre la necesidad de realizarse estudios periódicos e invertir en salud pública. Es una enfermedad que figura como uno de los principales factores de mortalidad femenina sin distinción de clases ni de edades. Todo aquello que contribuya al conocimiento del cuadro, la prevención mediante la detección temprana, sus vías de abordaje y la divulgación de los avances científicos en la materia, constituyen un especial motivo de atención en la sociedad”, según se desprende del documento resolutivo.

En diálogo con Prensa Legislativa, la legisladora Liliana Martínez Allende comentó que desde el bloque que integra, se “promovió la declaración de interés provincial de estas charlas, en virtud de la importancia que representa para nuestra sociedad, la toma de conciencia en cuanto a la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama”.

La Parlamentaria justificó la importancia de este tipo de eventos en que “cada año se producen en el mundo, más de un millón de nuevos casos, convirtiéndose en el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres”, dijo.

En este sentido, aseguró que muchas mujeres se practican los controles una vez al año, pero hay otras que dejan pasar mucho tiempo entre uno y otro control. “Es a ellas a quienes hay que llegar a través de campañas y de charlas como estas”, señaló.

La Presidenta de la Comisión de Salud Pública afirmó que, cuanto mayor acceso tengan las mujeres a la información, la atención y la detección, mayor también son las probabilidades de prevención y cura. “Por eso, destaco con beneplácito, la labor” de las distintas organizaciones involucradas en el evento que se realizó el viernes pasado.

Para cerrar, la referente del bloque de la UCR – Cambiemos explicó que “es a través de esta difusión masiva, de la información que se brinde y de los estudios que se realicen durante las campañas, que las posibilidades de detección y curación son más elevadas”, concluyó.

Por su parte, la legisladora Mónica Urquiza resaltó la importancia de la temática abordada, “no solo para la mujer, sino también para el hombre ya que no es una enfermedad que afecta solo a la mujer, debemos tomar conciencia de eso”.

La presidenta del bloque del MPF recordó que desde su espacio político trabajan en este tema “desde hace mucho tiempo”. Así, detalló que en el año 2008 “presentamos dos proyectos que hoy son leyes provinciales”.

Uno de los proyecto se convirtió en la ley Nº 771, que declara octubre como el mes de concientización y prevención del cáncer de mama y crea un fondo específico para afrontar estas campañas. La otra iniciativa que llegó a Ley, logró el número de Ley 794. Refiere a la cobertura gratuita de la cirugía reparadora, para mujeres que hayan perdido sus mamas a causa de esta enfermedad y que no tengan obra social. La normativa “considera que este tipo de cirugía no debe considerarse como estética, sino como cirugía reparadora”, finalizó Urquiza.

La Dra. Astrid Margossian, médica mastóloga integrante de la Sociedad Argentina de Mastología y responsable de la conferencia, expresó su satisfacción por la invitación y “por la participación de tantos hombres y mujeres” en el evento.

“Queremos enfatizar en esta charla, que todas las mujeres se hagan su mamografía anual”, dijo la profesional. Remarcó que la concientización “va para todos, para el ginecólogo, para el clínico que ve por primera vez a una mujer, hoy existen muchos estudios genéticos para prevenir esta enfermedad”, cerró Margossian.

La presidenta de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) Adela Recalde, responsable de la organización del evento, comentó que “no es solo nuestro el esfuerzo, nos sentimos muy acompañados, por eso el resultado de una convocatoria tan importante”. Destacó la presencia de la Dra. Margossian, “prestigiosa mastóloga de Buenos Aires, que visita nuestra ciudad de manera habitual y que incluso realiza operaciones aquí también”, dijo.

Por último, cabe señalar que los edificios legislativos el 19 de octubre pasado, vistieron -como se hace cada año- su frente con banderas rosa, color que simboliza la lucha contra el cáncer de mama en el mundo entero.

Comentarios

Comentarios