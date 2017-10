El titular de la AREF, Luis María Capellano, destacó el horizonte de inversiones en la actividad hidrocarburífera, tras el acuerdo con el consorcio Total, Wintershall y Panamerican Sur, pero además por las inversiones comprometidas por YPF y las exploraciones exitosas de Roch. La generación de 1.260 puestos de trabajo por las inversiones en la cuenta Marina Austral volcarán millones de pesos en salarios en el mercado local, que ayudarán a la reactivación.

Río Grande. – El titular de la AREF, Luis María Capellano, dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre la extensión del contrato de concesión de la Cuenca Marina Austral 1 con el consorcio Total-Wintershall-Panamerican Sur.

Explicó que “lo que suscribió la señora gobernadora fue el acta de finalización del cierre de negociaciones para la prórroga del área de la Cuenca Marina Austral 1, cuyo vencimiento era en 2021. Posteriormente se firmará el acuerdo, cuando tanto las compañías como el gobierno de la provincia terminen de circularizarlo por las distintas áreas de gobierno para su posterior ratificación de la Legislatura. Es la prórroga por diez años de la exploración y explotación de estas áreas, que va a significar un incremento de regalías adicionales por estos cuatro años, un bono de extensión y un importe muy considerable por responsabilidad social empresarial, como así también asignaciones que se van a hacer para capacitación de trabajadores y análisis de energía alternativa”, dijo.

“Esto se suscribió en Ushuaia, con los representantes de las petroleras Total, Wintershall y Panamerican Sur. Genera un bono de extensión de 11.340.000 dólares, que van a ser abonados dentro de los diez días hábiles luego de la ratificación de la Legislatura. En los cuatro años genera cerca de 9 millones de dólares de regalías adicionales, que van a ir en beneficio de los municipios, con una coparticipación que va a estar cerca de los dos millones de dólares, por los cuatro años”, estimó.

“El incremento de las regalías será en forma gradual desde el 2018 al 2021, cuando llega al 15% y empieza la prórroga por diez años. Esto va atado a un compromiso de inversión de 555 millones de dólares, que van a hacer las compañías. Ya Total lo empezó a hacer en 2016 y en los cuatro años va a generar un incremento de 1.260 puestos de trabajo. Dentro del convenio está pautado que el 75% del trabajo que se genere tiene que ser mano de obra fueguina, tanto sea en forma directa como indirecta. Es importante la cifra de salarios que se van a percibir en estos cuatro años, porque van a ser volcados a la actividad y el consumo en el mercado interno”, dijo, estimando que serán unos cien millones.

“Como agencia de recaudación tenemos la misión de recaudar y fiscalizar la actividad de lo que percibimos. Hemos trabajado con la Secretaría de Energía e Hidrocarburos y hemos colaborado con ellos en la tarea de renegociación. También tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo y la AFIP a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Además interviene Medio Ambiente, que en este acuerdo de negociación ha participado en el tema de pasivos ambientales”, apuntó.

Indicó que “toda la negociación con las empresas petroleras está dentro del plan de gestión de la Secretaría de Hidrocarburos y nosotros colaboramos en los aspectos técnicos. Hoy tenemos esta función de fiscalización de los recursos hidrocarburíferos y estamos tratando de llevar adelante una política de mejora con los contribuyentes, con procedimientos eficientes. Los demás organismos de trabajo están llevando adelante esta sinergia de trabajo en la sistematización y mejora de los procedimientos”, sostuvo.

Recaudación provincial

Consultado sobre la recaudación propia de la provincia, aseguró que “estamos muy bien, con un sobre-cumplimiento de la exigencia que teníamos para el presupuesto del 2017. Cerramos los primeros nueve meses del ejercicio con un incremento interanual del 36,5%, con casi 560 millones de cumplimiento por sobre lo estimado, y vamos a cerrar muy bien el año. Estamos por sobre los índices de inflación y esto puede ser por mayor actividad económica o por la gestión. Todos sabemos que la actividad económica tuvo una caída este año y paulatinamente se está recuperando, y con gestión hemos dado la posibilidad de que los contribuyentes tengan el plan de pago permanente, sacando el 10% de anticipo, y gestionando la moratoria de pago de contado con financiación bancaria. Esto ya está en práctica y estamos recepcionando planes todos los días”, destacó.

“La gran mayoría de los planes no vienen por financiación sino por pago de contado. Esto quiere decir que los contribuyentes que no pudieron acceder a la moratoria anterior y los que han tenido caída de actividad económica en el primer semestre del año, han tomado con beneplácito esta oportunidad de poner sus impuestos al día. Como dijo la gobernadora, esta es la última moratoria de su gestión, porque no es lógico dar beneficios a quienes no cumplen, en detrimento de quienes cumplen acabadamente, pero también somos conscientes de que la política económica nacional viene transitando por un sube y baja en la actividad económica, y nosotros tenemos que hacer algo por los contribuyentes. Esta moratoria vence el 31 de octubre y está previsto que pueda prorrogar por 60 días hábiles. Se verá el cumplimiento al vencimiento y veremos los contribuyentes que todavía necesiten una mano para estar al día con el fisco”, dijo.

Coparticipación

Respecto de los niveles de coparticipación de impuestos nacionales, aclaró que “es un tema que maneja el Ministerio de Economía, no la AREF. No manejamos esa información y la única que compatibilizamos es la que proviene de los impuestos provinciales. Se están recuperando los ingresos por las tasas de industria, y en lo que corresponde al canon hidrocarburífero estamos por encima de lo estimado en el presupuesto de este año”, subrayó.

“Los datos están en nuestra página, donde colgamos la información del comparativo interanual, y a partir del mes que viene vamos a hacer un comparativo para ver cómo crece mes a mes respecto de la inflación mensual. Estamos teniendo variaciones importantes de la inflación y es importante ver cómo se refleja en la actividad de los distintos sectores”, planteó Capellano.

Otro horizonte en hidrocarburos

El funcionario puso énfasis en el cambio de paradigma en la producción hidrocarburífera, con la confluencia de varias inversiones. “Hemos tenido un notable crecimiento, porque el año pasado empezó a producir Vega Pléyade y hubo un notable crecimiento de las regalías que se perciben. También a partir del año que viene vamos a tener un reflejo que se va a dar mes a mes, por lo que se empieza a pagar de YPF por el acuerdo que se firmó por el área Magallanes, del 15% de regalías; y también por el 12,5% que van a pagar por el acuerdo de la Cuenca Marina Austral”, dijo.

Agregó que “la Secretaría de Hidrocarburos tiene todo listo para sacar la licitación del área CA-12, y eso va a ser muy importante, como también el pozo de petróleo de Roch, que está terminando los testeos. Si la producción fuera de 300 metros cúbicos diarios, la producción de Tierra del Fuego pasaría a tener un 20% de incremento, y serían seis millones de dólares más de regalías por año. Son temas trascendentales en el desarrollo del tema energético de la provincia. YPF va a invertir 400 millones por el acuerdo del área Magallanes y hay 555 millones de dólares comprometidos por el consorcio Total-Wintershall-Panamerican. Si se pone en marcha el programa Fénix, son mil millones de dólares para los próximos diez años. Hay un escenario de inversiones muy importantes y esto va a generar 1.260 puestos de trabajo, que dará una inyección de dinero muy importante en el consumo del mercado interno, por los salarios que se van a pagar de manera directa e indirecta”, subrayó.

Consideró “muy importante el foro de inversiones que se realizó en Ushuaia, para el desarrollo de inversiones, y distintas áreas están buscando canales de inversión para el desarrollo de la producción primaria, con valor agregado”.

Convenio con Tolhuin

Por otra parte, se refirió al convenio suscripto ayer con el Municipio de Tolhuin, para mejorar los procedimientos administrativos.

“El mes pasado firmamos un acuerdo de asistencia mutua y colaboración y ayer fue un convenio específico, donde nuestro departamento de desarrollo de sistemas le va a prestar asistencia al municipio para la implementación de procedimientos de calidad, para que en 12 o 14 meses puedan estar certificando las normas ISO 9001. Es un pedido que recibimos del intendente Claudio Queno, interesado en mejorar los procedimientos internos. A partir del mes que viene vamos a empezar a trabajar con nuestro equipo de técnicos con los responsables de cada una de las áreas del municipio”, informó.

“Esto servirá para implementar programas de capacitación a quienes ingresan a la administración o ya están transitándola, con un manual de misiones y funciones definido, y se busca la eficacia y la eficiencia de todos los organismos de la administración pública”, concluyó.

