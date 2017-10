Así lo puntualizó el director de Negocios Total Austral Hernán Silva, tras la prorroga por diez años más otorgada por el gobierno de la provincia. Remarcó que nos “da mayor previsibilidad para realizar inversiones”. También indicó que el “70% de la gente que trabaja en nuestras plantas son de la provincia”. Además reveló que en el acuerdo firmado “hay un compromiso de responsabilidad societal, de más de cinco millones de dólares a repartir en los próximos tres años”.

Río Grande.- Luego de la firma de la prórroga por diez años más a partir del 2021 de la concesión de explotación del área Cuenca Marina Austral 1, con el Consorcio Total Austral, Wintershall Energía y Pan American Sur, el Director de Negocios Total Austral Hernan Silva señaló que “nos da diez años de extensión para unos lotes de Cuenca Austral, nos permite lanzar inversiones, de hecho ya hemos lanzado como la planta en Cañadón Alfa, recuperación de pozos que están en mal estado en Alfa Sur, y otros proyectos que tenemos en porfolio, el hecho de tener más tiempo nos permite decidir inversiones teniendo la visibilidad mínima necesaria para hacerlas”, dijo a FM del Sur.

Remarcó que “cada proyecto que lanzamos lleva asociados personal, personal que se encuentra ligado al proyecto en si, con lo cual la extensión de la planta de Cañadón Alfa hay cierta cantidad de empleados que están trabajando en esto”, dijo, al tiempo que agregó que le “tratamos de dar prioridad al personal de la provincia, donde hoy por hoy las plantas que tenemos de Tierra del Fuego aproximadamente un 70% es de gente de acá”.

Respecto de los lotes concesionados, detalló que son “Cañadón Alfa Ara, entre otros, lotes que venimos explotando desde hace 25 años, e inicialmente fueron explotados por YPF, son lotes viejos, pero que todavía les queda bastante vida”.

También mantuvo que “algunos lotes están costa afuera, otros costa off shore, es decir hay de los dos, Hydra es costa afuera por ejemplo, Cañadón Alfa es costa adentro, es una mezcla de los dos pero no cubre los lotes más costa afuera como Vega Pleyade, o Carina, esos están más off shore”.

Finalmente dijo que en el acuerdo firmado “hay un compromiso de responsabilidad societal, de más de cinco millones de dólares a repartir en los próximos tres años, restando aún definir los proyectos en los cuales se va a invertir, pero el compromiso está”.

Comentarios

Comentarios