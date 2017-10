Desde el viernes 13 al lunes 16 de octubre en las instalaciones del polideportivo ‘Roberto Rogolini’, la comisión directiva del Club Deportivo y Cultural General San Martín, realizó la esperada “Copa 80º Aniversario” con un Torneo Patagónico de Futsal junto a delegaciones de las ciudades de Río Gallegos, Punta Arenas, Ushuaia y los riograndenses como anfitriones.

Río Grande.- Con la participación de las categorías 2004, 2006 y 2007 que representaron a las ciudades de Río Gallegos, Punta Arenas, Ushuaia y los riograndenses como anfitriones, desde el viernes 13 al lunes 16 de octubre en las instalaciones del polideportivo ‘Roberto Rogolini’, la comisión directiva de esta emblemática institución, disputó el esperado Torneo Patagónico de Futsal denominado “Copa 80º Aniversario del Club Deportivo y Cultural General San Martín” con la intervención de veinticuatro equipos que fueron conformados por doscientos ochenta y cinco jugadores en las tres divisiones y que realizaron cuarenta y dos encuentros en total. Donde la premisa de la organización fue que los niños se diviertan, la pasen muy bien y estrechar aún más los lazos de amistad para estos encuentros deportivos y/o participativos que es pasión de multitudes. Que además de disfrutar los ‘peques’ este certamen, debemos destacar el buen acompañamiento de los papás y familiares que con tanto esfuerzo y sacrificio hicieron posible el cumplir esta nueva edición de este evento que ya es un clásico por estas latitudes.

El Club San Martín vibró con el Torneo Patagónico de futsal El Club San Martín vibró con el Torneo Patagónico de futsal El Club San Martín vibró con el Torneo Patagónico de futsal

Al respecto, dialogamos con José Guanchur, presidente del Club San Martín, que expresó lo siguiente: “Realmente nos encontramos muy contentos y felices por el evento que realizamos el viernes, sábado, domingo y lunes, que sinceramente estaba pendiente por no contar con un fin de semana largo, así es que por suerte lo logramos y todo salió como la comisión directiva lo planificó y destacar la especial visita de las delegaciones de Río Gallegos, Punta Arenas y Ushuaia que hicieron un esfuerzo enorme para llegar aquí, muy conformes realmente”. “Destacando además que todo esto fue posible al poder albergar a las delegaciones de Río Gallegos, Punta Arenas y Ushuaia en nuestras instalaciones y el albergue de gobierno que estuvo disponible donde se hospedaron en total ciento ochenta personas; brindando el desayuno, almuerzo y cena en nuestra sede social a un costo muy razonable para los visitantes; así es que se fueron muy conformes y con ganas por supuesto, de ser parte de otro evento de estas características, recordando que lamentablemente hubo muchos equipos que no pudieron ser parte por cuestiones de espacio y la cantidad de partidos; pidiendo las disculpas del caso, pero de seguro habrá una nueva posibilidad de hacer otro torneo con las categorías que quedaron fuera del evento”. “Además quiero agradecer a la Federación Fueguina de Fútbol de Salón por no programar a los clubes que participaron de esta fiesta, realmente estamos muy agradecidos por la deferencia y el poder permitirnos hacer este evento que lo teníamos pendiente, gracias a la comisión directiva de la (FFF)”. “Agradeciendo también a la comisión directiva del Club San Martín, a los técnicos y papás de los chicos que colaboraron intensamente para finalizar con gran éxito este campeonato participativo, y no quiero olvidarme de los árbitros que nos ayudaron, a todos muchas gracias”, finalizó.

Detallando a continuación los resultados de todos los partidos con las posiciones finales.

Viernes 13

Partido 1 – categoría 2007 – inicio: 19.00 horas

San Martín 6 Santos SM 1

Partido 2 – categoría 2006 – inicio: 19.40 horas

San Martín 8 Sportivo 0

Partido 3 – categoría 2004 – inicio: 20.20 horas

San Martín 8 Pingüino 0

Partido 4 – categoría 2007 – inicio: 21.00 horas

Boxing Club 12 Pingüino 6

Partido 5 – categoría 2006 – inicio: 21.40 horas

O’Higgins 0 Amistad Ushuaia 6

Partido 6 – categoría 2004 – inicio: 22.20 horas

Amistad Ushuaia 3 O’Higgins 0

Sábado 14

Partido 1 – categoría 2007 – inicio. 09.00 horas

Amistad Ushuaia 4 Sportivo 0

Partido 2 – categoría 2006 – inicio: 09.40 horas

Boxing Club 2 Independiente 3

Partido 3 –categoría 2004 – inicio: 10.20 horas

Luz y Fuerza 1 QRU/23 3

Partido 4 – categoría 2007 – inicio: 11.00 horas

Independiente 5 QRU/23 2

Partido 5 – categoría 2006 – inicio: 11.40 horas

Luz y Fuerza RG 0 Fénix 2

Partido 6 – categoría 2004 – inicio: 12.20 horas

Espartanos 0 San Martín “B” 1

Partido 7 – categoría 2006 – inicio: 13.00 horas

San Martín 5 Independiente 5

Partido 8 – categoría 2007 – inicio: 13.40 horas

Amistad Ushuaia 3 Boxing Club 2

Partido 9 – categoría 2007 – inicio: 14.20 horas

San Martín 2 QRU/23 3

Partido 10 – categoría 2004 – inicio: 15.00 horas

San Martín 10 Luz y Fuerza 1

Partido 11 – categoría 2006 – inicio: 15.40 horas

O’Higgins 2 Luz y Fuerza 0

Partido 12 – categoría 2006 – inicio: 16.20 horas

Fénix 3 Amistad Ushuaia 8

Partido 13 – categoría 2007 – inicio: 17.00 horas

Independiente 7 Santos SM 0

Partido 14 – categoría 2004 – inicio: 17.40 horas

Espartano 2 O’Higgins 3

Partido 15 – categoría 2004 – inicio: 18.20 horas

Pingüino 0 QRU/23 7

19.00 horas Acto Inaugural

Partido 16 – categoría 2007 – inicio: 20.30 horas

Sportivo 1 Pingüino 4

Partido 17 – categoría 2006 – inicio: 21.20 horas

Boxing Club 10 Sportivo 1

Partido 18 – categoría 2004 – inicio: 21.50 horas

San Martín “B” 2 Amistad Ushuaia 3

Domingo 15

Partido 1 – categoría 2007 – inicio: 10.00 horas

Santos SM 1 QRU/23 4

Partido 2 – categoría 2007 – inicio: 10.40 horas

Boxing Club 9 Sportivo 1

Partido 3 – categoría 2007 – inicio: 11.20 horas

Amistad Ushuaia 10 Pingüino 2

Partido 4 – categoría 2007 – inicio: 12.00 horas

San Martín 3 Independiente 4

Partido 5 – categoría 2006 – inicio: 12.40 horas

San Martín 7 Boxing Club 3

Partido 6 – categoría 2006 – inicio: 13.20 horas

O’Higgins 1 Fénix 1

Partido 7 – categoría 2006 – inicio: 14.00 horas

Independiente 14 Sportivo 0

Partido 8 – categoría 2006 – inicio. 14.40 horas

Luz y Fuerza RG 0 Amistad Ushuaia 2

Partido 9 – categoría 2004 – inicio: 15.20 horas

San Martín 4 QRU/23 2

Partido 10 – categoría 2004 – inicio: 16.00 horas

Espartanos 0 Amistad Ushuaia 4

Partido 11 – categoría 2004 – inicio: 16.40 horas

Luz y Fuerza 7 Pingüino 3

Partido 12 – categoría 2004 – inicio: 17.20 horas

San Martín “B” 3 O’Higgins 2

Partido 13 – categoría 2007 – inicio: 18.20 horas

Independiente 2 Boxing Club 10

Partido 14 – categoría 2006 – inicio: 18.50 horas

Independiente 11 Fénix 2

Partido 15 – categoría 2004 – inicio: 19.30 horas

San Martín 7 San Martín “B” 2

Partido 16 – categoría 2007 – inicio: 20.10 horas

Amistad Ushuaia 3 QRU/23 2

Partido 17 – categoría 2006 – inicio: 20.50 horas

Amistad Ushuaia 2 San Martín 3

Partido 18 – categoría 2004 – inicio: 21.30 horas

Amistad Ushuaia 5 QRU/23 1

Lunes 16

Tercer y Cuarto Puesto

Partido 1 – categoría 2007 – inicio: 10.00 horas

Independiente 2 QRU/23 0

Partido 2 – categoría 2006 – inicio: 10.40 horas

Amistad Ushuaia 7 Fénix 0

Partido 3 – categoría 2004 – inicio: 11.20 horas

San Martín “B” 3 QRU/23 0

Finales

Partido 4 – categoría 2006 – inicio: 10.40 horas

San Martín 4 Independiente 5

Partido 5 – categoría 2004 – inicio: 11.20 horas

San Martín 4 Amistad Ushuaia 1

Partido 6 – categoría 2007 – inicio: 12.20 horas

Boxing Club 3 Amistad Ushuaia 5

Posiciones Finales

Categoría 2007

Primer Puesto: Amistad Ushuaia

Segundo Puesto: Boxing Club Río Gallegos

Tercer Puesto: Independiente Punta Arenas

Categoría 2006

Primer Puesto: Independiente Punta Arenas

Segundo Puesto: San Martín

Tercer Puesto: Amistad Ushuaia

Categoría 2004

Primer Puesto: San Martín

Segundo Puesto: Amistad Ushuaia

Tercer Puesto: San Martín “B”

Goleadores

Categoría 2007

Agustín Fhurt (Amistad Ushuaia)

Categoría 2006

Vicente Moreno (Independiente Punta Arenas)

Categoría 2004

Contreras Becco (San Martín)

Valla menos vencida

Categoría 2007

Amistad Ushuaia

Categoría 2006

Independiente (Punta Arenas)

Categoría 2004

San Martín

Comentarios

Comentarios