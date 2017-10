En diálogo con ‘Buscando el equilibrio’, el secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia atribuyó al “nerviosismo” del oficialismo provincial las campañas de desprestigio hacia el candidato Martín Pérez y las gestiones municipales. Afirmó que Pérez es “el candidato del peronismo”, en tanto Tierra de Unión es una de las dos vertientes de Cambiemos en la provincia. Espera que, después del proceso electoral, la gobernadora Bertone finalmente convoque al diálogo a los intendentes.

Río Grande.- El secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia, Omar Becerra, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el último tramo de la campaña. Ayer estuvo presente en esta ciudad, en el día de la lealtad peronista, acompañando al candidato Martín Pérez y “tomando contacto con afiliados y compañeros desde hace mucho tiempo”, dijo.

Hubo dos actos paralelos, que siguen reafirmando la división del PJ. En el caso de Becerra, dio cuenta de su acompañamiento al intendente Walter Vuoto, que “está en el mismo lugar que cuando se salió a trabajar para que el FPV pudiera gobernar la provincia. No ha modificado su plan de acción de gobierno como intendente de la ciudad. A pesar de todas las dificultades, Walter sigue tratando de llevar adelante lo que se comprometió con los vecinos, y Gustavo Melella también. Los dos acompañan la candidatura de Martín Pérez, y ya hubo una expresión del electorado en las PASO”, sostuvo, tras ubicarse en el primer lugar.

Destacó la jornada de ayer porque “es un día muy especial, dado que los peronistas celebramos 72 años del nacimiento del movimiento político más importante de la Argentina y de Latinoamérica. Para los peronistas es muy importante reencontrarse en este día”.

Consultado sobre los cuestionamientos al frente Ciudadano y Social por el acuerdo con la ex gobernadora Fabiana Ríos, de parte de los candidatos de Tierra de Unión y funcionarios del gobierno de Bertone, dijo sentir “mucho respeto” por los candidatos Colazo y Vázquez, “pero me da la sensación de que están en un estado de nerviosismo. Cambiemos en Tierra del Fuego tiene dos candidatos, uno es Tito Stefani y el otro es Laura Colazo. Hoy el nerviosismo los lleva a hacer declaraciones que poco tienen que ver con la realidad”, atribuyó.

“Nuestro frente electoral lo encabezan los dos intendentes, y confluyen distintos espacios políticos. Si un espacio político no les gusta, lo respeto, pero ¿qué hacemos con Bahntje, o con Gorbacz?”, se preguntó de dos ex funcionarios de Ríos.

“Yo recuerdo que personalmente Gorbacz hacía campaña en contra de Rosana Bertone y, cuando se dio la fórmula Cóccaro-Bertone, él estaba en espacio de Fabiana Ríos, que hoy cuestiona. De ese nerviosismo hablo, porque la comunidad tiene muy claro lo que pasa en Tierra del Fuego, y esa claridad la expresó en el resultado de las PASO. Cuando fui diputado nacional, Luis Vázquez estaba acompañándome en la comisión de deportes. Son los nervios por lo que se pretende alcanzar y no se logra, y no se puede estar tratando de instalar una cosa cuando la sociedad tiene bien en claro quién es quién”, advirtió.

“La sociedad necesita respuestas claras y el que tiene claridad acá es Martín Pérez, porque ha tenido el respaldo electoral en las PASO y estamos llegando a todos los hogares para mostrar la propuesta de Martín, que es pararse en el lugar indicado, donde nos hemos parado los peronistas a lo largo de la historia cuando vienen a cercenar derechos. Los habitantes de Tierra del Fuego no merecen perder ningún derecho más”, sentenció.

“Yo tengo una excelente relación con todos los actores de la política, sin distinción de partidos, pero Martín no ha salido en toda la campaña en ningún canal de la provincia. Cercenar la posibilidad de expresión no es saludable y estoy convencido de que son coletazos por la falta de experiencia de algunos que dicen que van a representar los intereses del peronismo. Nosotros no queremos ese peronismo, que nos niega la posibilidad de expresarnos, porque ya lo vivimos a lo largo de nuestra historia. Hoy tenemos un recambio generacional y no podemos cercenarlo con estas acciones que van en desmedro de la democracia”, criticó.

Se le pidió su postura frente a un gobierno que se dice peronista, y reiteró que “hay una vertiente de dos espacios políticos que representan la política que quiere llevar el gobierno nacional. El gobierno de la provincia es el que debe responder por qué no tiene el mismo rumbo que Walter y Gustavo”, consideró.

Esperando el diálogo

Con respecto a la deuda de coparticipación y la posibilidad de llegar a un acuerdo, Becerra recordó que “Walter Vuoto arrancó la gestión con menos diez, porque la situación económica de la municipalidad ha sido terrorífica y lentamente venimos saliendo. Yo tengo una excelente relación con el Ministro de Economía y habitualmente charlamos con Labroca, y nos dice que no nos debe nada, pero nosotros tenemos los papelitos. Es un técnico, y esto se debe resolver desde la política. Ojalá después de las elecciones se pueda hacer realidad lo que expresó la gobernadora, que va a convocar al diálogo a los intendentes. Si hay alguien que está dispuesto a dialogar es Walter, porque tiene que resolver los problemas de la ciudad. Está estallada la ciudad de Ushuaia y la realidad es la realidad.

Con empuje estamos viendo cómo se resuelve el problema de los pozos, las cloacas, los servicios”, expresó.

Apuntó que la relación con el Concejo Deliberante “no es fácil, porque de siete concejales, cinco no pertenecen al espacio político”, si bien está presente en todas las sesiones para dar explicaciones. “Yo siempre le digo a los concejales que nosotros queremos resolver los problemas y el intendente Vuoto tiene la voluntad de hacerlo, pero todavía la Nación no nos autorizó a sacar el crédito para la compra de colectivos. No hemos tenido un peso del gobierno nacional y no hubo acompañamiento ni con el crédito, ni con las dos obras que se firmaron. Yo admiro la valentía de Walter Vuoto y es un dirigente que tiene un futuro de veinte años, a pesar de que lo denostan y lo critican.

Y el gobierno nacional no perjudica a Vuoto, sino a la comunidad en su conjunto. Su referente dijo que tal y tal obra se iba a hacer y no las hicieron, y que el crédito se iba a autorizar y no lo autorizaron”, reprochó a Stefani.

Proyectos con privados

En cuanto a las obras que van a realizar privados, que financiarán al municipio ante la falta de fondos, explicó que “el municipio solamente pone el 10% de anticipo financiero del costo de la obra y luego viene la financiación en 18 cuotas. Las obras ya están en marcha”, afirmó.

“Nosotros seguimos trabajando para llegar a cada uno de los hogares con la propuesta de Martín Pérez y la encuesta final será la elección. Martín no es mi candidato solamente, sino que es el candidato del peronismo, a pesar de que la estructura del partido justicialista ha elegido transitar un camino con un candidato PRO, pero Martín representa los intereses de los peronistas de Tierra del Fuego”, concluyó Becerra.

Comentarios

Comentarios