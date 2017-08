El coordinador jurisdiccional de Trasplante del CUCAI TDF, Eduardo Serra, se refirió a diferentes cuestiones relacionadas a la donación de órganos: la importancia de registrarse como donante, el balance de la campaña realizada en el marco de las PASO, la necesidad de erradicar mitos, y en qué consisten los operativos, entre otros temas.

Ushuaia.- El doctor contó que en el marco de las PASO “el 13 de agosto hubieron aproximadamente 300 mesas en todo el país para que la gente puede manifestar su voluntad hacia la donación”, y detalló que el día de la elección “de manera presencial se juntaron 6300 actas de voluntades afirmativas”, mientras que durante todo ese fin de semana “más de 1700 se anotaron por vía web o telefónica”.

“Tuvimos un récord nacional de gente que se registró”, celebró el profesional, y puntualizó que “estas personas no estaban registradas, son más de 7000 nuevos donantes registrados”.

Serra contó que en nuestra provincia “obtuvimos 338 nuevos inscriptos” y destacó que desde comienzo de 2017 “Tierra del Fuego es, en relación a la cantidad de habitantes, la provincia con mayor porcentaje de personas registradas para donar” evaluando que “si bien aún no están cargados oficialmente los datos de las PASO, creemos que esta tendencia se mantendrá”.

El coordinador del CUCAI se esperanzó en que en las próximas elecciones de octubre “podamos duplicar los resultados de las PASO”, y consideró que para ello es necesario “empezar a erradicar mitos y a desmitificar cuestiones”.

“Uno de los mayores miedos de la gente es que se limite el tratamiento del paciente que ingresa a la terapia intensiva, para que termine con muerte encefálica y pueda llegar a ser donante” contó el médico, y puntualizó que “como intensivistas nos formamos para que el paciente que ingresa a terapia intensiva pueda volver con su familia”, y que para terminar con estos mitos “tenemos que hacer un trabajo, no sólo desde el INCUCAI sino también desde las instituciones de salud”.

En relación a cómo se desarrolla un operativo, el profesional explicó que “el paciente que es posible de ser donante tiene que tener una lesión neurológica que genere que su cerebro muera y, por lo tanto, acabe con muerte encefálica”, y detalló que “se empieza el trabajo desde que ingresa a la terapia intensiva, se explica a la familia que se le brindará el mejor tratamiento disponible pero, en caso de que la patología sea tan grave que el paciente termine de esa forma, lo mejor es que sea donante”.

“Cuando ingresa el paciente se analizan una cantidad de cuestiones”, dijo el profesional, y añadió que “tenemos que descartar que posea alguna patología contraindicada con el trasplante, se evalúa cuál es su grupo y factor y, después, comenzamos a buscar una determinada cantidad de cuestiones a nivel sanguíneo para ver quién es el receptor más compatible para recibir ese órgano”.

“Hay listas que son regionales y otras nacionales”, contó Serra, y detalló que “si no hay receptores compatibles en la provincia que procura el órgano, pasa a la nacional”, y ejemplificó que “cuando nosotros ablacionamos riñones, los primeros que ingresan a la lista de espera para el trasplante son los pacientes de la provincia de Tierra del Fuego”.

“Tenemos diferentes tiempos de isquemia en determinados órganos”, precisó el doctor, y comentó que “un corazón, desde que se saca hasta que se coloca, tienen que pasar no más de tres horas”, entonces “nosotros nunca podemos ablacionar corazones para trasplante porque los tiempos no nos dan”.

El Coordinador comentó que algunos de los órganos que si se pueden ablacionar en la provincia son “los riñones, el hígado y los pulmones, dependiendo de cómo estén previamente”, y que una vez ablacionados “los ponemos en bolsas con líquidos de conservación especiales y van dentro de una heladera en hielo estéril pero, además, enviamos muestras de cultivo”.

“Cuando tenemos un operativo le brindamos el mayor respeto al donante y siempre les pedimos a la familia que traigan, para cuando terminemos con la ablación, un vestido o traje porque nos parece que se merece el mayor respeto por el gran acto que ha hecho”, expresó el profesional, y contó que “siempre digo que es un superhéroe sin superpoderes, porque ha salvado un montón de vidas”.

