El presidente del IPRA Abel Galeano calificó como “atentado” el incendio de las instalaciones en la madrugada del lunes. El hecho fue intencional y está probado, y lo vinculó con los anuncios que realizó la gobernadora Bertone sobre más controles a los casinos. También expuso la situación de la institución, que dejó de ser deficitaria pese a la herencia recibida. Sobre fin de año esperan coparticipar ganancias con las áreas de salud y educación.

Río Grande.- El presidente del IPRA Abel Galeano dialogó ayer con Radio Universidad 93.5 sobre el incendio de las instalaciones en la capital fueguina en la madrugada del lunes, y también sobre la situación de la institución, luego de ocho años de gestión deficitaria durante el gobierno de Ríos.

Respecto del incendio, dijo que “es un hecho que nos pone triste a todos, porque es lamentable que sucedan estas cosas en Tierra del Fuego. En mi oficina no hay cosas de valor. Si bien pasa toda la documentación, no hay elementos de valor. Incluso a la hora que me voy yo dejo abierta mi oficina. Siempre fue de puertas abiertas desde que ingresé”, señaló sobre el área más afectada.

“Las cosas de valor están resguardadas en caja fuerte, no quedan en la oficina. Hay diferentes sectores con mayor privacidad y seguridad, con cajas fuertes. Los elementos de valor están en el banco, porque se hace la recaudación diaria, que son montos chicos, y se manda todo al banco”, explicó.

Galeano fue informado del incendio “a las seis de la mañana, pero empezó a las 5:30, cuando dieron aviso a bomberos. Por suerte por el horario no hubo personas accidentadas. A esa hora no hay personal y además era feriado”, indicó.

En cuanto al mensaje “mafioso” del que habló el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, ratificó que a su criterio “esto es un atentado. Está claro que el hecho es intencional y hay un mensaje para alguien. La gobernadora está en contra de los actos de corrupción y ella no va a parar. Supongo que a esto se refería el licenciado Gorbacz cuando hizo referencia a las mafias”, dijo.

¿Controles resistidos?

Galeano relacionó el anuncio de Bertone de más controles a los casinos, con un sistema online que permitirá conocer qué ingresa en cada máquina, con este incendio intencional, si bien aclaró que la tarea no estará a cargo de IPRA sino de la AREF.

“Lo que tenemos nosotros es el canon, que es la autorización para que las casas de juego estén abiertas, y se paga un monto fijo por eso. Los datos precisos de cuánto ingresa por un casino y por otro no se pueden dar, porque me dijeron en la policía que hay secreto de sumario. Todo está en manos de la justicia. El canon es un monto fijo que pagan los casinos, y a la AREF le están pagando un porcentaje, que es otra cosa. Cuando AREF habla de hacer una conexión con las máquinas, es para determinar cuánto ingresa y en base a eso se cobra el impuesto. Este dato se pasaba a la AFIP el año pasado y la AREF, como ente recaudador de impuestos, quería tener el mismo sistema. Para eso se llamó a licitación pública, para que se puedan hacer estos controles”, explicó del rol de cada ente.

El control del IPRA tiene que ver con habilitaciones de máquinas, porque “tienen un máximo y un mínimo. Un casino está habilitado para equis cantidad de máquinas y pueden ir sacando o poniendo más, con autorización del IPRA. Determinar cuánto pagan por máquina es difícil, porque fueron diferentes concesiones las que se fueron dando”, señaló.

No obstante estimó que en concepto de canon “el casino Status está pagando alrededor de 600 mil pesos entre todas las salas que tiene; y el otro casino está en un millón cien mil pesos por mes. Se lo habilita a tener equis cantidad de máquinas. En otras provincias se fija un porcentaje de la ganancia y de ahí puede haber confusión. En esos casos la Lotería de la provincia tiene un control online de cuánto ingresa en la máquina y determina lo que cobra. Nosotros tenemos concesiones otorgadas hace tiempo con canon fijo”, diferenció.

Por un lado el IPRA cobra el canon y por otro la AREF se ocupa de los impuestos, que rondan el 16 ó 17 por ciento y son de los más altos en la provincia. Actualmente los casinos “hacen una declaración, en base a la cual aportan ese porcentaje”, pero esto cambiaría con el control online que se pretende hacer.

Las concesiones “van hasta el 2020 y 2030 y hubo modificaciones en las diferentes gestiones. En la gestión anterior de Ríos se le otorgaron más años por unos proyectos de inversión que habían hecho, y quedaron hasta el 2030 más o menos. Esas concesiones tienen actualizaciones que se van haciendo año a año, a medida que se van incorporando máquinas, y también hay una actualización por CER a principios de año”, dijo.

Consultado sobre lo que ocurre con premios significativos, respondió que “los casinos tienen que informar y es una cuestión del área de lavados de activos. Al IPRA no le informan esto, pero no es lo que se está planteando, sino lo que ingresa y egresa de las máquinas, y cuál es el movimiento”.

“Esto ya lo había planteado la AFIP para tener una constancia. La persona mete un billete en la máquina y eso figura en el sistema, lo mismo si ganó o no. De eso sale una ganancia y esto es lo que se está planteando. Si una persona gana montos altos en el IPRA, va con su documento, se emite un cheque y se hace un informe a la oficina de lavado de activos. Esto se hace a partir de los 50 mil pesos y es una reglamentación general para todas las instituciones”, apuntó.

Galeano prevé dialogar con los dueños de los casinos para dar más detalles de estas modificaciones. “Puedo charlar y tengo muy buena predisposición con ellos”, dijo, aunque insistió en que “nos llamó mucho la atención de que, a pocos días de que se anuncien estas medidas de control del juego, suceda esto. Eso no significa que estamos culpando a alguien en particular. Nos llama la atención y sabemos que hay mafias en Tierra del Fuego. Lo dijo la gobernadora, que está en contra de todo este tipo de mafias. Lo vimos con lo que pasó con los ex empleados del IPAUSS, con los planes. La gobernadora está trabajando en diferentes cuestiones para que no sucedan más en Tierra del Fuego y, cuando ella se refiere a las mafias, habla de estas cosas. La sociedad por ahí no sabe todo esto y tampoco se da a conocer para no atemorizar, pero hay mafias y tenemos que combatirlas. Tenemos que estar unidos para salir adelante”, instó.

El entredicho

Por FM La Isla se lo consultó sobre un entredicho con un directivo de una empresa que se dedica al juego, después del anuncio de Bertone. Galeano reconoció que la semana pasada estuvo hablando con representantes de los dos casinos “y con uno hubo un cambio de palabras, pero no fue nada malo ni tampoco fue una controversia. Me preguntaban cómo se iba a implementar y les comentaba que lo que se quería hacer es una instalación punto a punto, para determinar online lo que ingresa y egresa de las máquinas. Lo que me habían manifestado tampoco era un desacuerdo, sino que tal vez el sistema no soportaría otro control de esa naturaleza, porque AFIP ya lo estaba haciendo. No hubo mayores circunstancias con respecto a eso”, aseguró.

El funcionario adelantó que el IPRA se va a constituir “como querellante” para tener acceso a la investigación de la causa.

No más déficit

Por otra parte, el titular del IPRA dio a conocer el cambio radical que tuvo la institución, luego de ocho años de gestión deficitaria durante el gobierno de Ríos.

Actualmente hay un plazo fijo y se implementó “desde mi gestión”, indicó.

“Una vez que pagamos los gastos, vamos poniendo los remanentes en una caja de ahorro para que nos genere un interés y nos dé mayores ingresos. Eso no se había dado en mucho tiempo. El plazo fijo llegó a los tres millones, pero el dinero no está en el IPRA. No hay dinero físico. Ahora creo que había un millón y medio, pero está en el banco. Todo se maneja por transferencias online y de una cuenta del plazo fijo se pasa a la cuenta central, se paga lo que hay que pagar y, si sobra plata, se transfiere a otro plazo fijo por 15 ó 30 días, que nos da una solvencia para afrontar cualquier tipo de gasto”, detalló.

Destacó que con el pago del aguinaldo “no hubo problemas porque ya lo tenía de antemano. Voy juntando y previendo estas cuestiones, y por suerte venimos bastante bien con las recaudaciones”.

“Cuando yo ingresé, el Quini 6 estaba seis millones abajo. Todas las semanas sortea y se va pagando, y genera deudas constantemente, que son fluctuantes, pero hoy estamos prácticamente al día. También estamos al día con la parte de sistematización, porque hubo un tiempo en que se había quedado sin sistema el IPRA porque no había pagado la sistematización. Si nos quedamos sin sistema, la pérdida es muy grande. Eso lo pudimos ir saldando y mantenerlo al día”, afirmó.

“Hay demandas todavía pero no tan complicadas. Con el personal nos estamos manejando bien, tanto en Río Grande como en Ushuaia. Al principio no estaban de acuerdo con la nueva gestión y los cambios que yo hacía, pero hoy tenemos un respaldo de un 90 y un ciento por ciento del personal de planta que está trabajando. No quiero exagerar, pero todos me brindaron su apoyo ante esto, y ya lo venían haciendo”, agradeció.

“En la Carrera de la Hermandad el personal del IPRA estuvo asistiendo, para eso compramos una carpa y demás, para que la institución tenga presencia en la actividad deportiva. El mismo personal me pidió estar y tengo un apoyo considerable”, subrayó.

Ayuda social

Finalmente dio a conocer que sobre fin de este año se prevé cumplir con la ley que establece una coparticipación de ganancias a las áreas de deportes y educación, que tampoco fue respetada en la gestión Ríos. “Desde el 2005 no se venía coparticipando nada de la recaudación para el área social. Ahora quiero coparticipar y estamos saldando las deudas. Una vez todo saldado, vamos a transferir esas cuotas. Ya hemos transferido al fondo de Malvinas, pero todavía no estamos transfiriendo a deportes y educación. Este incendio perjudica bastante porque, por cómo veníamos recaudando, ya para fin de año se podía coparticipar parte de las ganancias y saldar las deudas que teníamos con educación y deportes”, dijo, previendo que ahora se deberá destinar buena parte a las refacciones.

“También hay un fondo para madres solteras y otra parte para Desarrollo Social. Pero desde el 2005 no se hizo ninguna transferencia. A pesar de esto estamos aportando a cuestiones sociales. Cuando hay instituciones o alguna ONG que quieren recaudar para algún fin social, ponemos el salón y el personal para que realicen un bingo, que es de ellos. Ese dinero no entra al IPRA y de esta forma colaboramos con la sociedad. Esto se hizo en varias oportunidades”, aseveró.

“Hoy el IPRA está equilibrado y ya no es deficitario. El IPRA no da pérdida y tuvimos felicitaciones por parte del Tribunal de Cuentas, por cómo modificamos el circuito administrativo. Así que por ese lado también venimos muy bien”, concluyó.

