El viernes se llevó a cabo en el Colegio Provincial “Ramón Trejo Noel” de Tolhuin, el Primer Encuentro de Sensibilización jurisdiccional sobre la creación e implementación de la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 311, aprobada en diciembre del 2016. El mismo fue organizado por los Ministerios de Educación de Nación y de la Provincia.

Tolhuin.- Por parte del Ministerio de Educación de la Nación estuvieron presentes el secretario de Gestión Educativa Max Gulmanelli y la coordinadora de Educación Inclusiva Cristina Lovari, acompañados por Gabriela Santuccione del Grupo Articulo 24 por la Educación Inclusiva y el Lic. Matías Cadaveira, especialista INECO, quien disertó sobre el Trastorno del Espectro Autista.

El Grupo Articulo 24 es una coalición de más de 150 organizaciones en todo el país que, adhiriendo a una Declaración de Principios basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, propone como eje garantizar el ejercicio del derecho a la educación para todas las personas, con énfasis central en las personas con discapacidad.

Estuvieron presentando la jornada el ministro de Educación de la Provincia Diego Romero, junto a la directora Provincial de Modalidades Educativas Rosana Srenisky y el secretario de Coordinación de Políticas para Personas con Discapacidad Alejandro Rojo Vivot.

La Resolución N°311/16 denominada “Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de Estudiantes con Discapacidad” tiene como lineamientos generales asegurar el apoyo necesario por parte del sistema educativo para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad, en caso que lo requieran, a partir de un trabajo corresponsable entre los niveles y las modalidades.

La Coordinadora de Educación Inclusiva de la Nación comentó que “esta Resolución se trabajó el año pasado con la aprobación de todos los Ministros de Educación del país, la cual establece los criterios para la titulación y certificación para los alumnos con discapacidad, y que tiene una misión más amplia, que es mejorar las condiciones de la educación inclusiva en el sistema educativo argentino para poder generar las condiciones en términos de formación docente, de accesibilidad en las escuelas, y de lo pedagógico”.

Lovari agregó que “desde el año pasado venimos trabajando fuertemente con el equipo del Ministro y de la modalidad, donde tuvimos distintos intercambios sobre la normativa y avanzamos en ir trabajando en la planificación de esta jurisdicción para poder generar todo este proceso que ya se viene dando y trabajando en ese sentido para atravesar distintas dificultades y que entre todos podamos hacer que esto se concrete y se implemente en las escuelas”.

Por su parte, el ministro de Educación Diego Romero aseguró que “veíamos una situación compleja en relación a la no titulación y en las experiencias judiciales con relación a los chicos con alguna discapacidad en los colegios secundarios, lo cual era una realidad que no la podíamos evitar y nos teníamos que hacer cargo de eso”.

“Max Gulmanelli es quien tuvo la iniciativa de elaborar la Resolución 311, que tiene como eje transversal el concepto de inclusión, por eso me perece fundamental que estén presentes distintas áreas ya que queremos trabajar en la trayectoria de los estudiantes y poder certificar lo que hacemos, por eso agradezco a las escuelas presentes y sabemos que muchas veces no se encuentran respuestas claras pero le vamos a ir encontrando el camino”.

Por su parte, Gulmanelli comentó que “el año pasado, desde todos los Ministerios de Educación del País nos encomendaron que pudiéramos dar un marco normativo y dar respuesta a un montón de espacios vacíos. No hay mayor fracaso en la política que cuando algo se resuelve judicialmente, donde viene un juez y nos dice cuál es la mejor trayectoria escolar para este niño o niña, por eso quiero destacar el compromiso de los ministros de educación de todo el país”.

La jornada finalizó con un plenario, donde los participantes expusieron sus conclusiones sobre la implementación jurisdiccional, los avances, dificultades y desafíos.

Comentarios

Comentarios