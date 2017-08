Dialogamos con la Ingeniera Química riograndense que forma parte de los 20 beneficiaros del país que obtuvieron el beneficio de este Programa de becas de formación en el exterior de profesionales argentinos en áreas de ciencia, tecnología e innovación productiva de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable del país. La fueguina ya se encuentra en Francia en donde realizará su maestría denominada “Nuevas Tecnologías de Desarrollo”.

RÍO GRANDE. – En el “Personaje de los viernes”, dialogamos con la Ingeniera Química Belén Sánchez, quien nació en San Juan, pero se crío en Tierra del Fuego hasta los 18 años para luego retornar a la provincia que la vio nacer en donde finalmente obtuvo su título de ingeniería. Después de diversas experiencias, logró una beca a través del Programa Nacional Beca.AR el cual consiste en la formación en el exterior de profesionales argentinos en áreas de ciencia, tecnología e innovación productiva de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable del país. La “fueguina por adopción”, ya se encuentra en la localidad francesa de Vichy, en donde estará dos meses perfeccionando el idioma, para luego mudarse al sur de Francia para realizar la maestría relacionada a la optimización de los recursos de la energía.

En diálogo con Radio Universidad (93.5) y en contacto directo con el corresponsal de Roma, Marcello D’Aloisio, la Ingeniera Química brindo un repaso de sus inicios académicos y compartió sus distintas experiencias laborales. “Me gané una beca del Gobierno Nacional que tiene como destinos Francia, España, Estados Unidos, China, entre otros lugares. Hay diversas becas vinculadas al tipo de profesión que puedas exigir, pero mayormente a la ciencia que es una de las áreas prioritarias a desarrollar. Mantengo contacto con el resto de los 18 argentinos que ganaron la beca. Hay 10 que vendrán a Vichy a compartir residencia conmigo. La mayoría somos ingenieros, pero en distintas ramas y también hay una chica que es médica psiquiatría. Hay un geólogo y una veterinaria”

La fueguina Belén Sánchez logró una beca nacional y hará una maestría en Francia La fueguina ya se encuentra en Francia en donde realizará su maestría denominada “Nuevas Tecnologías de Desarrollo”. El periodista y profesor David Sánchez, padre de Belén, visitó los estudios de Radio Universidad (93.5) para formar parte del “Personaje de los viernes” en donde revivió la llegada de su familia a Tierra del Fuego.

“Si bien nací en San Juan, me crie en Tierra del Fuego hasta los 18 años. En ese momento decidí estudiar Ingeniería Química y no se encontraba disponible, y hoy por hoy, afortunadamente, la provincia cuenta con una oferta académica muchísima más amplia gracias a la UTN y a la UNTDF. Terminé mi carrera de ingeniería y trabajé en el Ministerio de Industria del Gobierno de Tierra del Fuego en donde aprendí muchísimo y fue una gran experiencia que me ayudó a conseguir la beca cuando comenté en la entrevista mis experiencias con los tratamientos de residuos. También trabajé en la industria petrolera; estuve viviendo en Neuquén, Comodoro Rivadavia y en el exterior. Es bastante complicado siendo del interior del país poder hace una maestría por cuestiones económicas y logísticas por lo cual decidí elegir becas y postularme para hacer una especialización. Apliqué y quedé seleccionada”.

En este sentido, comentó que actualmente se encuentra perfeccionando el idioma y reveló que “lo que más me nutrió es que hay chicos que están becados con la misma beca que yo y es muy interesante conocer otros proyectos profesionales que muchas veces se encuentran con los de uno y eso te genera otra perspectiva al momento de volver. Es bueno reencontrarse con otro tipo de profesionales con un montón de expectativas al retorno de Argentina”.

La ingeniera Sánchez indicó que “aún me falta un año aquí en Francia. Tierra del Fuego tiene sus ventajas dado que es un lugar donde hay muchísimo por desarrollar; de hecho, mi hermano está trabajando con su propio emprendimiento y me gustaría unirme en ese trabajo, pero todo depende de las condiciones que se den al regresar. Siempre me he mudado mucho”.

Respecto a las posibilidades que existen en nuestra provincia, consideró que “si bien hoy ha mermado la actividad de las fábricas, en su momento nosotros trabajamos junto con una amiga y una colega que es Constanza Renzone sobre proyectos de residuos industriales y sobre la parte de desarrollo de Pymes. Hay mucha gente con grandes ideas y estaría bueno ayudarla desde la vinculación tecnológica. Si bien la industria electrónica es importante, yo trabajé en una industria petrolera hasta hace dos meses y había muchísima actividad más allá de la crisis en Tierra del Fuego. Creo mucho en los desarrollos industriales regionales”.

“También trabajé en la UTN y me parece genial la diversidad de carreras que existen hoy en día en la provincia porque son profesionales jóvenes que permanentemente se encuentran ayudando a otros futuros profesionales. Si hoy no tenés la posibilidad de viajar lejos para estudiar, es genial que vos puedas tener en tu provincia una diversidad de carreras. Es muy positiva la instalación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego”.

Belén sostuvo que es “es importante intentar. Hay muchas opciones adquirir esta beca favorece a gente del interior y es importante poder seguir capacitándose para poder ayudar al desarrollo de nuestro país desde cualquier puesto de trabajo que nos toque. Está bueno que se difunda que existen estas becas. Creo que es posible y son herramientas que tienen a mano. Yo siempre viví en el interior y al estar alejada de los centros urbanos uno se siente alejado. También es importante desarraigarse y formarse. Que el Gobierno Nacional de estas posibilidades es muy importante. No soy partidaria de ningún partido político pero el curso de francés que estoy haciendo, sale 305 euros por semana y eso para mí es inalcanzable. En la beca te pagan la maestría que puede ser de hasta 16 mil euros. También te dan un estipendio mensual para poder vivir que son 1200 euros y además te pagan el curso de idioma y los pasajes. A su vez te ayudan a conseguir la estadía y esta beca te da oportunidad de conocer a otros profesionales de diversas ramas y con realidades diferentes pero que todos apuntamos a lo mismo”.

Finalmente, reiteró que “voy a estar dos meses en Vichy y después iré al sur de Francia a realizar mi maestría. Esta localidad es tristemente famosa porque se asentó el Gobierno que estaba de acuerdo con el Gobierno Nazi y hoy por hoy tiene un montón de historia y trata de ser reivindicada de este lugar. La principal actividad económica además de la cosmética y tratamientos medicinales, son las aguas termales de Vichy en donde asisten muchísimas personas de todo el mundo dado que es un agua que tiene muchísimas propiedades”.

En tanto, David Sánchez, padre de Belén, visitó los estudios de Radio Universidad (93.5) para formar parte del “Personaje de los viernes” en donde revivió la llegada de su familia a Tierra del Fuego. “Hace 24 años llegué a la isla y vine como muchas otras familias: a buscar una salida después de haber pasado un trago amargo porque quedé afuera de mi trabajo bancario cuando Menem comenzó a privatizar todas las instituciones. Me recibí de Periodista y trabajé en el diario Río Negro. Llegué a Tierra del Fuego y no fue fácil, pero le debo mucho a esta provincia. Creo en las causalidades y nada que no podamos superar. Las cosas cuestan en todo sentido, pero nada que no pueda superarse. No me gustan las ciudades grandes. Me gustan los pueblos donde se pueda dejar la puerta abierta”.

El periodista y profesor indicó que “la explosión demográfica que ha sufrido Tierra del Fuego es increíble. Ha crecido mucho a nivel población y también ha crecido en la inseguridad, pero no es la que existe en las grandes ciudades. Podemos vivir en paz a pesar de nuestros problemas. Los que vivimos en Tierra del Fuegos sufrimos el nido vacío cuando los hijos se van a estudiar”.

Comentarios

Comentarios