El intendente Claudio Queno expresó que “lo que vemos es que cada año hay más niños, cuando arrancamos eran 400 y hoy son más de 2.400 chicos los que participan de este gran evento que une a toda la familia tolhuinense”.

Tolhuin.- Con gran participación de los vecinos de Tolhuin se llevó a cabo el festejo por el ‘Día del Niño’ en las instalaciones del Polideportivo Municipal ‘Ezequiel Rivero’. El multitudinario evento dio inicio a las 14:00 horas con la presencia de la gobernadora Rosana Bertone, el intendente Claudio Queno, el ministro de Educación de la Provincia Diego Romero, el senador Catalán Magni, legisladores provinciales, concejales, secretarios, directores, vecinos y público en general.

El intendente Claudio Queno agradeció la presencia de la gobernadora Rosana Bertone y a todas las autoridades presentes, como así también la colaboración desinteresada de todos los comerciantes y vecinos que se sumaron a este gran festejo.

El intendente Claudio Queno expresó que “lo que vemos es que cada año hay más niños, cuando arrancamos eran 400 y hoy son más de 2.400 chicos los que participan de este gran evento que une a toda la familia tolhuinense”.

La gobernadora Rosana Bertone, por su parte, manifestó que “nos sentimos muy contentos de poder participar con el intendente Claudio Queno junto a los niños un momento tan especial, como es este gran festejo. Me gusta participar en estas fechas porque podemos ver a las familias unidas, donde concurren con el termo y el mate con mucha felicidad, todo en armonía”.

“Quiero felicitar al intendente Claudio y a todos sus colaboradores por el trabajo impresionante donde participan cada vez más niños”, resaltó la mandataria provincial.

Agregó, en ese sentido, que “el esfuerzo y la colaboración del Ministerio de Educación con su equipo de docentes donde pudimos disfrutar de distintos juegos y actividades, show en vivo con la presencia de magos y el acompañamiento de Piñón fijo, personaje que los niños adoran. Como mensaje y reflexión a las familias tolhuinenses les digo, cuiden a sus hijos y fortalezcan sus vínculos, desde nuestra gestión venimos trabajando para brindarles lo mejor en educación, con más comedores en las escuelas, campañas de vacunación, atención en salud, anteojos, etcétera”.

Entendió que “sabemos que aquí en Tolhuin, una de las demandas más fuertes es la falta laboral que los padres nos requieren, esperamos resolver el tema de la madera, de la turba, tener más viviendas, que haya más construcción, es un desafío también el desarrollo de la parte industrial. Conozco y quiero a Tolhuin como dice un amigo mío, siempre que me ve, ‘doctora, que bueno y que suerte usted siempre viene con nosotros’. La semana pasada vinimos a Tolhuin y estuvimos entregando subsidios a los productores, invernaderos y aserraderos. No es una cuestión circunstancial que nosotros solo vengamos para una campaña. Nos gusta venir a la ciudad, nos gusta trabajar con el Intendente y ese apoyo que nos dan los tolhuinenses es muy importante para poder seguir creciendo desde nuestro espacio político y como provincia también”, finalizó diciendo la gobernadora Rosana Bertone.

Comentarios

Comentarios