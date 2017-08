Anticipó la implementación de una tasa cero en el impuesto a los ingresos brutos para créditos hipotecarios, el control online de las operatorias de las salas de juego y nuevos incentivos para incrementar las ventas en la actividad comercial, entre otras iniciativas.

Ushuaia.- La gobernadora Rosana Bertone anunció este miércoles diversas medidas tributarias, algunas de las cuales requerirán la aprobación por parte de la Legislatura a través de nuevas leyes, cuyos proyectos la mandataria aseguró que en breve serán remitidos al Parlamento.

Las medidas están vinculadas al lanzamiento de una nueva moratoria con posibilidad de financiamiento del Banco de Tierra del Fuego; a la implementación de una tasa cero en el impuesto de los ingresos brutos para créditos hipotecarios; la eliminación del 10% de anticipo para los planes de 24 cuotas de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF); la implementación de una tasa cero en las retenciones del régimen SIRCAR para compras efectuadas con tarjeta de crédito o compras; y la puesta en marcha de un sistema para controlar en forma online y en tiempo real la operatoria de las salas de juego de la provincia.

“Estos anuncios no son, como nos tenían acostumbrados algunos, por aumentos de impuestos, sino que son medidas tributarias en favor de la gente”, comenzó diciendo Bertone en el acto desarrollado en Casa de Gobierno.

“Atendiendo la situación de aquellos contribuyentes que por la caída de sus actividades no han podido cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma, he instruido a la AREF a preparar dos proyectos de ley que hemos de enviar rápidamente a la Legislatura, que va a sesionar el día 24 de agosto, para que se realice una moratoria con beneficio de condonación de intereses y multas formales de pago de contado y con la posibilidad de financiamiento del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, lo cual es lo novedoso que estamos incorporando en esta instancia”, precisó la mandataria.

Indicó que el otro proyecto es para “el financiamiento de tasa cero en el impuesto de los ingresos brutos para los créditos hipotecarios, ya que tanto nuestro banco, como el Banco Nación, como los bancos privados que han adherido a los programas de PROCREAR y créditos UVA, van a contar con este beneficio que disminuirá los costos para las personas que tomen estos créditos, que son para adquisición, refacción o construcción de viviendas en Tierra del Fuego”.

Además, informó que instruyó a la AREF “para que dicte las resoluciones correspondientes para que se elimine el requisito del pago del 10% de anticipo que en la actualidad se exige en el plan de facilidades de 24 cuotas que de manera permanente tiene el organismo recaudador para las deudas tributarias”.

También solicitó “que se reduzca a tasa cero las retenciones del denominado régimen SIRCAR para las compras efectuadas con tarjeta de crédito o compra por el período que va del 1 de octubre al 31 de diciembre de este año”. “El fin de esta medida es incrementar las ventas y la actividad comercial de nuestras localidades a través del acuerdo que se suscribiera con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para las ventas en 12 cuotas, en todos los productos, todos los días -recordó Bertone-. En este aspecto hemos redoblado la apuesta y el beneficio lo extenderemos para todas las compras con tarjeta de crédito o compra independientemente de la cantidad de cuotas”.

“Esta última medida permitirá adicionalmente que los contribuyentes que tienen saldos a favor por otros regímenes de retención puedan ir imputándolos al pago del impuesto durante estos tres meses”, agregó.

Finalmente, Bertone informó que “el 2 de agosto se reunió la Comisión de Preadjudicaciones para elegir la firma que proveerá a la AREF del sistema que permitirá controlar en forma online y en tiempo real la operatoria de las salas de juego de la provincia. Este sistema obtendrá la información en forma directa desde las máquinas de juego enviándola a los servidores de la AREF”.

“Este sistema no solamente permitirá mejorar el control de la recaudación del impuesto a los ingresos brutos, sino que también permitirá controlar en forma indirecta el cumplimiento de otras obligaciones del contribuyente, ya sean propias o de los proveedores de la actividad del juego”, añadió.

Bertone estuvo acompañada en este acto por el director ejecutivo de la AREF, Luis María Capellano, y el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Miguel Pesce, quienes brindaron más detalles sobre estas iniciativas.

