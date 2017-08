Alumnos del curso de Instalación Eléctrica Domiciliaria, que se dicta en la Facultad Regional Río Grande a instancias de la Fundación YPF, dialogaron con Café Tecnológico sobre los alcances de la capacitación de la que participan 20 alumnos de diversas edades.

RÍO GRANDE. – Walter Vera, Andrés Berrido, Facundo Carrizo, Yair Brunet, Federico Buscemi y Agustín Ojeda, visitaron los estudios de Radio Universidad (93.5) para dialogar con Café Tecnológico sobre la capacitación de Instalación Eléctrica Domiciliaria que se está llevando a cabo en las instalaciones de la Facultada Regional Río Grande, a instancias de la Fundación YPF, y de la que se encuentran participando.

En diálogo con el secretario de Ciencia y Tecnología, Ing. José Abraham, y con el secretario de Asuntos Estudiantiles, Carlos Clark, el profesor Yair Brunet comentó que junto con Federico Buscemi “hacemos la capacitación de electricidad domiciliaria y el fin de este curso era que sea más auxiliar pero como no nos cerró esa idea, fuimos más allá y decidimos que lleguen al nivel de un matriculado. Entonces explicamos cómo leer los planos, hacer los trámites y hacer el asesoramiento correspondiente”.

Alumnos del curso de Instalación Eléctrica Domiciliaria, que se dicta en la Facultad Regional Río Grande a instancias de la Fundación YPF, dialogaron con Café Tecnológico sobre los alcances de la capacitación de la que participan 20 alumnos de diversas edades. El curso de Instalación Eléctrica Domiciliaria se lleva a cabo de lunes a viernes desde las 19:00 a 22 horas en la Facultad Regional Río Grande. Alumnos del curso de Instalación Eléctrica Domiciliaria, que se dicta en la Facultad Regional Río Grande a instancias de la Fundación YPF, dialogaron con Café Tecnológico sobre los alcances de la capacitación de la que participan 20 alumnos de diversas edades.

Según comentó Yair, “arrancamos con alrededor de 30 personas y hasta el momento continúan 20 alumnos dado que el resto dejó por cuestiones personales. Se inscribieron a través del Ministerio de Trabajo de Provincia y Nación y a través de la Facultad Regional Río Grande. Fue muy exitoso. Tuvimos más de 70 inscriptos en principio. Es la primera vez que damos clases a gente de esta edad. Estábamos nerviosos porque somos jóvenes de 20 años nada más y pese a ello estuvo bastante bien. Está muy bueno el respeto que se generó”.

Por su parte, el profesor Federico Buscemi informó que “el curso termina la semana que viene y empezó fines de mayo. Se dicta de lunes a viernes de 19:00 a 22:00 horas. Tiene una carga horaria interesante con un plan de estudio, pero en la práctica a veces es preferible explicar de diversas formas”.

En tanto, Facundo Carrizo, estudiante del curso, indicó que “fue ‘loca’ la manera de enterarme porque mis compañeros ninguno se anotó como lo hice yo a través de una publicidad de la Fundación YPF. Me acerqué en febrero y marzo, pero aún no tenía una fecha prestablecida. No soy electricista, pero ser electricista domiciliario te da una oportunidad de trabajo”.

Por su parte, Andrés Berrido, quien también participa del curso, comentó que “lo hago para potenciar mis capacitaciones dado que me encuentro buscando trabajo y mi cuñada es maestra mayor de obras entonces está relacionado con el curso y en futuro quizá podemos trabajar juntos. Vine de Colombia, soy Ingeniero en Sistemas y no he podido conseguir trabajo aún entonces esta es una posibilidad más para una futura salida laboral. El curso está muy bueno porque tiene enseñanza teórica y práctica. He aprendido bastante. Con este curso no sólo tengo salida laboral, sino que también puedo trabajar en casa y reparar lo que sea necesario”.

Walter Vera trabaja junto a su padre en la construcción y se anotó al curso “por la salida laboral. Me llama mucho la atención porque yo trabajo como ayudante de albañil con mi padre y me sirve para generar más trabajo y también porque me gusta. Es un oficio muy bueno”.

Mientras que Agustín Ojeda, lo realiza “como un hobbie y también tengo conocimientos técnicos en informática. Yo hice un curso de electrónica básica con el Ingeniero Guerrero. Me había olvidado de la fecha de inscripción y llegué tarde. Vine a preguntar si podía inscribirme y me dijeron que vaya directamente”.

Según anticiparon los profesores de la capacitación, luego de que finalice el curso de instalación eléctrica domiciliara, “realizaremos un segundo curso que tiene que ver con instalación eléctrica en planta que es de mayor amplitud. Ese curso tendrá mayores requisitos dado que necesitas conocimiento previo. De los 20 alumnos que tenemos actualmente, participarán del segundo curso”.

Comentarios

Comentarios