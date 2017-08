El juez electoral federal, Dr. Federico Calvete, negó animosidad contra el frente Tierra de Unión, tras las críticas de la gobernadora Rosana Bertone al fallo en contra de la fuerza política a la que respaldó en toda la campaña. El frente encabezado por Laura Colazo había sido intimado a cesar en el uso de la obra pública del gobierno como publicidad de campaña, y Bertone lo enmarcó en una “persecución judicial”, argumentando que otros candidatos hicieron lo mismo y no se los midió con la misma vara.

Río Grande.- El juez federal Federico Calvete hizo una primera evaluación ayer de los comicios en la provincia, y descartó animosidad contra el frente Tierra de Unión, luego de las críticas de la gobernadora Rosana Bertone por la “persecución judicial” a la propuesta que respaldó.

Por Radio Nacional Ushuaia, el Dr. Calvete, sostuvo que las elecciones se desarrollaron en un clima “muy tranquilo, no hubo ningún incidente en ninguna escuela, y se pudo votar normalmente tanto en Ushuaia como en Tolhuin y Río Grande”.

El porcentaje superó el 70 por ciento, con mayor participación en Ushuaia y se mantuvo dentro de la media nacional. “Es un porcentaje bastante alto de votantes, y sin incidentes”, reiteró, dado que “se desarrolló todo de forma normal”.

Consultado sobre la aparición de boletas apócrifas en una escuela, caso que fue denunciado ante la secretaría electoral, indicó que “estas cosas se van resolviendo en el momento, porque el delegado lo hace saber a través de la secretaría electoral y se resuelve el problema”.

Deslizó que esos votos podrían ser dados por válidos, dado que la diferencia era de pequeños matices en la boleta, y era clara la opción del elector. “En principio decide la autoridad de mesa, el voto se puede recurrir y después, cuando hacemos el escrutinio definitivo el día miércoles, analizamos cada caso en particular”, explicó.

Respecto del recuento de votos, recordó que fue realizado por la empresa INDRA “contratada por el Ministerio del Interior”, por lo cual el juzgado tomará actuación directa este miércoles. “Nosotros preparamos todo para tener a las 9 de la mañana del miércoles todas las urnas en el juzgado y empezar a abrirlas en presencia de los fiscales de todos los partidos”, dijo Calvete.

“Lo que hace INDRA es cargar en una computadora los telegramas de todas las autoridades de mesa”, precisó, previendo un margen de error mínimo, aunque “tal vez por algún motivo algún telegrama no se pueda cargar o los datos sean erróneos, además hay votos recurridos o se determina algún tipo de nulidad y se impugnan. Eso lo vamos viendo, pero no son muchos estos votos, salvo que se trate de alguna elección como ocurrió en alguna oportunidad, que se definió por 27 votos”, recordó.

Bertone, “perseguida”

Por otra parte, se lo consultó sobre las acusaciones de la gobernadora Rosana Bertone a la actuación de la justicia electoral, dado que afirmó sentirse “perseguida”: “No escuché las declaraciones de la gobernadora pero nosotros no hacemos distingos y somos totalmente imparciales con todos los partidos políticos. No hay nada más que aclarar al respecto”, sentenció Calvete.

Cabe mencionar que Bertone, al momento de votar, denunció públicamente la persecución judicial de la que se considera víctima, a raíz del fallo adverso por el uso de propaganda de las obras del gobierno en la folletería y spots de campaña del frente Tierra de Unión.

Ante todo dio cuenta del pedido a sus fiscales de “llegar temprano y no irse hasta que firme las planillas el presidente”, y consideró que se había hecho “todo lo que se podía hacer, aunque siempre se puede hacer más”.

Luego recordó su participación política en varios procesos “con Juan Carlos Arcando y muchos de los que me acompañan. Estuvimos muchísimos años en las elecciones y nunca hemos hecho denuncias judiciales en este proceso electoral”, manifestó, cuestionando que “hemos sido víctimas permanentes de denuncias en este proceso, e incluso de denuncias penales, cuando otros candidatos que hacían lo mismo nada se les requería”.

“Yo he sentido que he sido perseguida judicialmente pero valga el esfuerzo de nuestra gente para tratar de dar la respuesta que el juzgado nos ha requerido”, destacó.

