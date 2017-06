El gremio de petroleros privados decidió impedir a la transportista que provee de materia prima a Sartini Gas, que efectúe la carga en San Sebastián, poniendo en emergencia la provisión de gas envasado en la provincia. Ushuaia sería la ciudad más afectada, y se prevén nevadas esta semana que complicarán la situación. Desde la empresa aseguraron que la distribuidora Gas Austral no está en condiciones de absorber el 100% de la demanda, y que el conflicto no parte de los trabajadores. El gremio reclama el encuadre sindical de los empleados, que hoy están bajo el convenio colectivo de comercio.

Río Grande.- El sindicato de petroleros privados decidió tomar medidas de fuerza en reclamo del encuadre sindical de los empleados de Sartini Gas en su gremio, dado que están bajo el régimen de comercio, y optó por impedir la carga de gas en San Sebastián a la transportista que provee de materia prima a la empresa.

La medida pone en emergencia la provisión de gas envasado en la provincia y en especial en la capital fueguina, donde Sartini Gas tiene la mayoría de usuarios, y no hay capacidad de Gas Austral -la otra distribuidora- para absorber el 100% de la demanda.

Por Radio Universidad 93.5, el gerente de Sartini Gas, Rody Rodríguez, recordó que más de siete mil familias dependen del gas envasado, provisto en conjunto con Gas Austral, si se toma en cuenta solamente a los que reciben subsidios, porque se suman hosterías, comercios, y el total ronda los diez mil.

El camión de Sartini pasó por última vez en los barrios de Ushuaia el pasado sábado y se ve afectado Tolhuin también, en tanto Río Grande opera mayoritariamente con Gas Austral.

La posibilidad de que esta distribuidora se ocupe de llenar las garrafas de Sartini, no existe: “Nosotros no podemos llenar garrafas de otra marca sin autorización expresa del propietario, ni otro puede llenar nuestras marcas tampoco. Si estuviésemos llenando el envase de otra marca y hay un accidente, el responsable es el dueño de la marca. En el caso de los zeppelin, hay una placa identificatoria con el responsable del llenado”, explicó Rodríguez.

“Aparte, logísticamente ninguna de las dos empresas está preparada para hacerse cargo del 100% del mercado. Ha pasado lo mismo al revés, cuando la otra empresa tiene inconvenientes con el abastecimiento y ha estado una semana sin abastecer, se satura la otra. En este caso nos toca a nosotros, pero también pasó al revés y, aunque nos autorizaran a llenar todos los envases de la otra marca, es imposible hacerlo porque la empresa no está logísticamente preparada”, afirmó.

Impedidos de trabajar

La afectación a la empresa es importante porque “se nos ha coartado la libertad de trabajar, a nosotros, al personal de Sartini Gas, a otras empresas como CONSUD, que es nuestra transportista”, dijo el gerente, pero mucho más grave es el riesgo en que se pone a la población más sensible, dado que “se ha impedido a todos los usuarios de gas envasado que le compran a Sartini poder hacerse de su producto”.

Son 45 empleados de la empresa, que el gremio petrolero quiere tener bajo su encuadre, lo que determinó una medida unilateral, según el gerente, que invitó a los medios “a verificar en la empresa que no hay ningún inconveniente con el personal. Están todos en la planta esperando que pueda llegar el producto para salir a trabajar”, sostuvo.

A la justicia

La situación fue judicializada “y lo está manejando nuestro abogado”, dijo Rodríguez, sin dar más detalles, salvo que hoy se hará una nueva presentación.

“El sindicato tendrá todo su derecho, se han hecho presentaciones de parte de la empresa en el Ministerio de Trabajo hace tiempo, también las hizo el personal de Sartini Gas, pero no acatan las medidas y reclaman cosas que no compartimos nosotros y muchos de los empleados de Sartini Gas, aunque ellos digan que están sometidos. Escuchando al secretario de prensa del gremio, me hacía acordar como si estuviese hablando un ministro de Mozambique”, dijo en referencia a René Vergara.

“Todos saben quién es Sartini Gas, de dónde salió la empresa y dónde está desde hace muchos años”, subrayó.

Alerta a los vecinos

También dio a conocer que de esta situación “están al tanto las autoridades del gobierno y el área de Hidrocarburos en particular”, dado que excede el conflicto empresario para involucrar a miles de vecinos en riesgo, en pleno invierno.

“En Ushuaia hay más nevadas anunciadas y hay gente que ya está en situación crítica. Es lo que más nos preocupa. Estamos en contacto permanente con muchos de nuestros usuarios, tratando de ver cómo se puede solucionar su problemática, antes de que entre en una emergencia total”, señaló Rodríguez, previendo que “si persiste este conflicto, que es de una sola parte, se va a poner muy crítica la situación para muchos de nuestros usuarios”.

Recomendó a las familias que usen gas envasado, “que intenten comprar a la otra empresa lo antes posible” y explicó que “las empresas están obligadas a recibir envases de otras marcas, no así de llenarlos. No se le puede negar la venta de una carga de gas a cualquier persona. Lo que no se puede hacer es llenar envases de otra marca”, por lo cual Gas Austral debe recibirles la garrafa y entregar una propia llena.

No obstante, expuso que sería un paliativo por poco tiempo porque “las empresas no están capacitadas logísticamente para absorber el 100% de la demanda. A veces si no llega el camión a Ushuaia uno empieza a recibir envases de la otra marca y nos quedamos sin los propios, con lo que no podemos abastecer los clientes nuestros ni los otros”, dijo.

“Decir que la otra empresa va a abastecer el 100% es vender humo -aseveró, a partir de que Vergara, desde el sindicato petrolero así lo había expresado-. Gas Austral va a abastecer hasta que le alcancen los envases, y esto nos pasó a nosotros un montón de veces, y hasta hemos trabajado para que se solucione el conflicto de la otra empresa”, concluyó.

