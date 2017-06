Así lo sostuvo el secretario adjunto de la UOM, Marcos Linares, tras afirmar que en la actualidad tenemos un nivel de empleo en la ciudad de 7100 trabajadores de la industria. Además remarcó el plan de lucha que vienen llevando adelante desde esta semana en función del ofrecimiento salarial del 17% ofrecido por AFARTE, el cual consideran “muy por debajo de lo pretendido”. Requirió al gobierno provincial que genere una irrestricta defensa de la industria ante el gobierno nacional. Adelantó que aproximadamente en un mes la empresa KGM comenzará a producir celulares. También remarcó por las serias dificultades por las cuales se encuentra atravesando la empresa Olimpic.

Río Grande.- El secretario adjunto de la UOM, Marcos Linares, se refirió a la situación de la industria fueguina, como así también respecto del embargo trabado por el Dr. Mauricio Neubauer a la empresa BGH por 100 millones de pesos.

Por FM Universidad 93.5 indicó que “la situación en cuanto a la producción sigue siendo muy compleja, por demás preocupante, nosotros lo venimos denunciando desde el año pasado, entendemos que hay una clara intención de terminar llevándose puesta toda la industria electrónica en Río Grande, y producto de eso vemos como mes a mes los puestos de trabajo van en picada”, reflexionó.

En tal sentido manifestó que “hoy ya estamos en los 7100 puestos de trabajo en toda la isla, lo que significa una caída estrepitosa respecto de lo que venía hasta el 2015”.

Puntualizó que los contratos a “plazo fijo, salvo algún caso muy excepcional no se están dando, y todo lo que nos quedan son trabajadores por tiempo indeterminado, además de 240 compañeros que han accedido a desvincularse a través de acuerdos, cuando en su gran mayoría eran efectivos plenos”.

En cuanto a la antigüedad de los trabajadores que llegaron a un arreglo, dijo que es “muy variado, pero va desde trabajadores que tienen entre seis y siete años de antigüedad hasta trabajadores que superan los quince años”, dijo, al tiempo que remarcó que esto se debe a que las “producciones están en números mucho más bajos a los que se venían manteniendo en años anteriores, y producto de esto la empresa ha salido a ofrecer acuerdos voluntarios, aún cuando como organización hemos trasmitido nuestra negativa a esto, hay muchos compañeros que individualmente lo han visto como una alternativa y han avanzado en esto”.

Empleados de la electrónica

Días atrás el Ministro de Industria Caballero dijo que el número de empleados que en la actualidad tenían las electrónicas rondaba entre los diez mil y diez mil quinientos, para lo cual Linares mantuvo que “de acuerdo a los números que nosotros manejamos y que salen del Ministerio de Industria a través del área de la Comisión Aduanera hoy estarían rondando los siete mil cien trabajadores, número del cual venimos realizando un seguimiento mes a mes en toda la provincia en la electrónica”, expresó el secretario adjunto, revocando las estadísticas brindadas desde el Ministerio de Industria.

Plan de luchas

En otro orden se refirió al plan de lucha que se está llevando adelante en las industria señalando que el mismos consiste en “que los días lunes y martes realizamos asambleas de 15 minutos por hora producto de que hemos tenido un ofrecimiento salarial muy por debajo de lo pretendido”.

En tal sentido dijo que el ofrecimiento fue del “17% en tres tramos, el último de ello aplicable a partir de febrero del año que viene”, dijo, al tiempo que sostuvo que “en el caso del sector metalúrgico nosotros discutimos la paritaria con AFARTE producto de que es el sector más abarcativo en cuanto a las empresas, y producto de ello es la Cámara que tiene la representación para discutir paritarias”.

Promedio salarial en la industria fueguina

En relación al promedio salarial de un trabajador de electrónica en la provincia señaló que “al hablar de la provincia tenemos desde hace dos años una discusión paritaria individual entre lo que es Ushuaia y Río Grande, en el caso de Río Grande estamos hablando de un salario de alrededor de entre 30 y 31 mil pesos, mientras que en Ushuaia el promedio es sensiblemente menor”.

Puntualizó que nuestra “paritaria abarca tres puntos, no solo lo salarial, sino también lo que tiene que ver con la continuidad laboral, el salario, y las condiciones de trabajo, la realidad es que la pretensión de nuestra organización en la seccional Río Grande es discutir estos tres puntos e intentar resolverlos”, dijo, al tiempo que agregó que lo que “hemos resuelto y ha sido aprobado en las últimas asambleas es el inicio de un plan de lucha”.

Crítica visión de la UOM hacia el gobierno provincial

Linares también se refirió a la relación que mantiene el gremio con el gobierno de la provincia entendiendo que el “gobierno nacional tiene una clara política de desintegrar toda la industria en Tierra del Fuego, y nuestra posición es absolutamente en contra, lamentablemente no vemos que desde el gobierno provincial se este ejerciendo toda la defensa conjuntamente con el sector de los trabajadores en torno a la defensa irrestricta de esta industria, creemos que es indispensable comenzar a discutir profundamente la prorroga del subrégimen con los mismos términos de Manaos (Brasil), y a partir de ahí comenzar a generar una discusión para ver de que manera podemos lograr generar que se de la misma cantidad de puestos de trabajo que teníamos previo al 2014, donde en el 2013 tuvimos un pico de 16500 trabajadores, pero veníamos con un promedio de entre 13 y 14 mil trabajadores”.

Ante la ampliación del régimen de Manaos hasta el año 2073 que fue votado por unanimidad por el Senado de Brasil, Linares puntualizó que se ha “generado la profundización de la industria, entendemos que es la misma discusión la que tenemos que llevar a cabo acá, y no discutir con palabras vacías como la reconversión de la matriz productiva que no ha generado ningún puesto de trabajo a la fecha, y que si ha hecho que miles y miles de trabajadores queden desocupados”.

Ante la evidente falta de profundización de parte del gobierno de la provincia en discutir la ampliación de la ley 19640 más allá del 2023, el dirigente gremial sintetizó esta problemática señalando que “el problema de fondo es cuando se discute con frases vacías que no tienen ningún tipo de sustento, este famoso cuentito de la reconversión de la matriz productiva no ha generado ningún tipo de puesto de trabajo, generando que miles de trabajadores queden en la calle, por lo cual entendemos que es fundamental seguir profundizando la industria que existe ya, más allá de ello si quieren discutir más puestos de trabajo es una discusión que tendrá que dar el gobierno nacional conjuntamente con el gobierno provincial, y ver de que manera se pueden dar estos puestos de trabajo, pero no en detrimento de algo que se ha venido apostando desde hace muchos años acá como es la industria en sus distintos rubros, no solo la electrónica, sino también la industria textil, del plástico, y la pesca”.

Comisión del área aduanera

Refirió que esta comisión se dedica a la “discusión de cada uno de los proyectos que están en la actualidad en la provincia, específicamente a la aprobación de cualquier nuevo proyecto, y de nuevas producciones”, dijo.

En relación al representante de la UOM en la Cámara Baja, diputado Oscar Martínez, expuso que “ha quedado a las claras en cada una de sus intervenciones está solicitando lo mismo que nosotros venimos planteando, es necesario generar una discusión profunda en torno a la defensa de los puestos de trabajo por todo lo que significa, donde toda la clase trabajadora viene en un retroceso importante, quedando cada vez más gente desocupada, donde se viene trabajando en contra del poder adquisitivo de los trabajadores, donde se ha generado una devaluación y un incremento de los precios, sobre todo en la canasta alimenticia que fue absolutamente en contra del poder adquisitivo, y producto de esto vemos como cada vez el consumo se viene achacando, o prácticamente pulverizando, lo cual hace que todo el sector manufacturero tenga cada vez menos puestos de trabajo, entendemos que es absolutamente necesario ver de que manera se resuelve nuevamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, y a partir comenzar a potenciar nuevamente el consumo, es la única alternativa que creemos que va a llevar a que comencemos a transitar una salida de la crisis que nos han metido con políticas que van en contra de la clase trabajadora”.

KGM

Recordó que esta fábrica se “dedicaba a la producción de máquinas fotográficas, en realidad era uno de los productos que por el avance tecnológico de los celulares se estaba viendo cada vez más afectado en su producción, a partir de ahí el año pasado estuvimos discutiendo con la empresa un proceso de suspensión de los trabajadores atento a que ya no tenían producción en estos equipos, y paralelamente la empresa ha estado trabajando en conseguir la posibilidad de conseguir telefonía celular, entendemos que se encuentran muy avanzado en esto, y a partir de un mes aproximadamente podría comenzar a producir estos celulares, pero que por la cantidad de gente que tenía se va a dedicar a la producción de estos celulares dejando de lado las cámaras fotográficas no creemos en una primera instancia que haya mucha generación de puestos de trabajo”.

Puntualizó que en el caso de los trabajadores de la “UOM eran alrededor de 45 trabajadores, después tiene personal de ASIMRA y fuera de convenio, es decir todo el sector jerárquico”.

Olimpic

Finalmente se refirió a la fábrica del grupo Vargas, para lo cual sostuvo que “está pasando por una situación compleja, venimos con proceso de suspensión de personal desde septiembre, octubre del año pasado, pero si miramos años anteriores hemos tenido que discutir procesos de suspensión por meses durante casi todos los años, en este momento estamos con un acuerdo de suspensión que llega hasta el 30 de junio, y también estamos discutiendo paralelamente con la empresa para ver de que manera los dueños la ponen a producir para poder generar algún tipo de certidumbre para los trabajadores”.

“En el caso de los trabajadores de Olimpic nosotros representamos a 17 trabajadores, siendo que los montos de suspensión que están percibiendo son de 24 500 pesos por mes”, dijo, al tiempo que agregó que la “empresa paga un monto por suspensión porque no tiene materia prima para avanzar en la producción”, concluyó Linares sobre la empresa que estaba produciendo solamente equipos de TV.

