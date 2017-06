Los concejales se reunieron con integrantes del Ejecutivo Municipal a los efectos de analizar y trabajar el proyecto que en los próximos días presentará el Municipio ante este Concejo Deliberante respecto de declarar a la ciudad de Río Grande de tolerancia cero de alcohol al conducir. La concejal González indicó la necesidad de que ante “faltas graves, las penas de tránsito no puedan ser condonadas bajo ningún tipo de circunstancia, y en esta mesa hemos estado en su mayoría de acuerdo con la tolerancia cero”, expuso la edil. La concejal Colazo propuso que las “personas que son multadas por conducir bajo el efecto del alcohol realice un curso de capacitación específicamente con lo que tiene que ver con los riesgos del alcohol al volante”. La próxima semana habrá un nuevo encuentro para seguir analizando el tema.

Río Grande.- Este martes mediodía se llevó a cabo en la sala de Comisiones una reunión de la Comisión Especial de Tránsito en la cual los ediles junto al Ejecutivo Municipal estudiaron y evaluaron la presentación que próximamente realizará el Municipio en torno al proyecto de tolerancia cero en la ciudad.

El encuentro fue presidido por la titular de la comisión, concejal Verónica González, quien estuvo acompañada por los ediles Paulino Rossi, Alejandro Nogar, Miriam Mora, Laura Colazo y María Eugenia Duré, mientras que el Ejecutivo Municipal estuvo representado por el secretario de Participación y Gestión Ciudadana Federico Runín, el subsecretario Daniel Facio, como así también estuvo presente la subsecretaria de Obras Públicas Gabriela Castillo, y el director General de Inspección General del Municipio, José Díaz.

Durante la reunión el secretario de Participación y Gestión Ciudadana Federico Runín brindó detalles del proyecto que busca establecer la tolerancia cero de alcohol al volante en la ciudad y endurecer las multas para quienes se nieguen a realizarse la alcoholemia, además de intercambio de pareceres a partir de los cuales se busca generar el mejor el proyecto. La próxima semana habrá un nuevo encuentro para seguir avanzando sobre el tema.

Tras la reunión, la concejal González señaló que fueron citados en el marco de la Comisión Especial de Tránsito para realizar un repaso de las ordenanzas del año pasado, como así también las de este año, como así también el tema de la tolerancia cero”.

Específicamente lo que nos convocó fue el tema de la tolerancia cero, donde “toda esta semana hemos estado hablando de la situación específica no solamente de la cuestión que tiene que ver con alcoholemia, sino también con la irresponsabilidad del paso con el semáforo en rojo en la ciudad, donde a esta altura es alarmante”.

Asimismo la edil sostuvo que desde el “año pasado venimos planeando el tema de la tolerancia cero en el Concejo Deliberante, lo que teníamos que averiguar era el tema de cómo lo teníamos que reglamentar, como se iba a penalizar, tener en claro que a nivel código de faltas las penas graves de tránsito no pueden ser condonadas bajo ningún tipo de porcentaje, y en esta mesa hemos estado en su mayoría de acuerdo con la tolerancia cero”, expuso la edil.

Respecto de otras experiencias en otras partes del país, González señaló que un ejemplo claro es el de “la ciudad de Ushuaia, donde el año pasado se implementó, como así también en otras provincias en donde el resultado ha sido positivo”.

Además González manifestó que debemos “instaurar la tolerancia cero, generar conciencia de que si he tomado, otra persona es la que debe manejar por mí”, dijo la edil, al tiempo que ejemplificó distintos casos señalando que “se han registrado personas mayores a los 55 años con medidas superiores al 1,5 grado de alcohol en sangre llegando hasta el 3%, como así también personas comprendidas entre la franja etaria de los 40 a 45 años superando el 1,20 de alcohol en sangre, con lo cual realmente se debe tomar conciencia, más allá de las cuestiones educativas en los trayectos escolares”.

Recordó que el “martes que viene volverá a realizar una nueva reunión para hablar de las posibles sanciones”, dijo, al tiempo que agregó que hay “dos asuntos planteados por la concejal Mora que hablaban de la tolerancia y de la cuestión punitiva, es decir cuánto se incrementaría la pena respecto de esta situación, pero lo que específicamente se va a plantear es el tema de la progresión en la multa, sabiendo que es tolerancia cero”.

“Mi proyecto es tolerancia cero”

Por su parte la concejal Mora sostuvo que “si bien el Municipio todavía no ha acercado su proyecto, fueron muchos los puntos que se avanzaron, vamos a seguir trabajando en este sentido, solamente tenemos el que se ha presentado hace dos meses en el Concejo”.

Especificó que “se va a seguir trabajando sobre este tema la semana que viene, el secretario de Participación Ciudadana Federico Runín nos comentó un proyecto en donde en otros lugares del país se divide la multa según la graduación de alcohol en sangre que se encuentre, pero mi proyecto es tolerancia cero”, explicó.

También indicó que tenemos que “tener una reunión con la fiscalía para poder seguir avanzando sobre este tema, en la ciudad de Ushuaia hoy una persona está detenida por haber atropellado a tres personas, que hoy ya están en sus casas dadas de alta y sin peligro, mientras que en Río Grande las personas que han generado accidentes graves, hasta muertes, donde hoy tenemos a una vecina en grave estado, siguen en libertad, entonces queremos saber que varía desde Ushuaia a nuestra ciudad, y que se puede hacer desde la Justicia para tener otro tipo de solución para esto”.

Respecto de la posible retención del carnet, el secuestro del vehículo, la concejal Mora dijo que “en principio se habló de una retención de carnet por 120 días, lo cual para mi es poco, porque también hay que ver el grado de alcoholemia que tiene la persona, como así también el accidente que provocó, y el daño que produjo”.

“Para nosotros la educación es fundamental”

En tanto que la concejal Colazo expresó que “el Municipio nos comentó en que instancia está el proyecto en cuanto a su investigación, nosotros propusimos la necesidad que tiene la ciudad respecto de evitar la reincidencia, entonces lo que nos llama la atención que mucha gente que es multada en estado de ebriedad vuelva a reincidir, con lo cual una de las posibles soluciones que nosotros propusimos desde nuestro bloque es que las personas que son multadas por conducir bajo el efecto del alcohol realicen un curso de capacitación específicamente con lo que tiene que ver con los riesgos del alcohol al volante, es decir toda una capacitación para aquellas personas que condujeron bajo los efectos del alcohol no lo vuelva a realizar, una toma de conciencia efectiva, y para nosotros la educación es fundamental”, dijo la edil.

Sobre si estaba de acuerdo con la tolerancia cero, indicó que estamos “evaluando la situación en conjunto con el Municipio, los concejales, donde estamos contemplando todas las situaciones, con lo cual en esta primera instancia lo importante es seguir investigando, buscando información, y ver cuáles son los puntos que harán que efectivamente no se ponga ninguna vida en riesgo”, dijo, al tiempo que recordó que “tenemos una persona que ha sufrido un accidente días atrás, se encuentra en estado de gravedad, y esto se debió por el alcohol al volante, entonces aquellas personas que ponen en riesgo la vida de los demás, muchas de las cuales con lesiones de por vida, después vuelven a reincidir, entonces es ahí donde debemos hacer hincapié y lo debemos hacer a través de la educación, y de la capacitación para que tome conciencia del riesgo que puso tanto para su integridad física, como hacia terceros”, sustentó.

Puntualizo que el “fin no debe ser recaudatorio, sino por el contrario la prevención, el cuidado de las personas, y sobre todo que todos puedan circular por la ciudad, y eso se hace generando conciencia, y que cada vez tengamos en Río Grande más conductores responsables, y estoy convencido que la pata de la educación debe ser clave y fundamental porque estamos seguro que va a funcionar para evitar que se reincida”.

“Hemos expuesto los lineamientos generales del proyecto de alcohol 0 al volante”

Finalmente Runín manifestó que “expusimos los lineamientos generales del proyecto tolerancia cero que está trabajando el Ejecutivo Municipal, donde estuvimos discutiendo distintos puntos al respecto, y en las próximas semanas se seguirá avanzando”.

“Ha sido un diálogo muy positivo en un tema que nos preocupa a todos luego del aumento que han experimentado los casos de conductores con alcoholemia positiva”, subrayó.

“El objetivo es poder resolverlo a la brevedad, pero también sabemos del análisis y estudio que se realiza a nivel legislativo, entonces seguramente nosotros a partir de esta semana o a comienzos de la próxima semana vamos a estar enviando el proyecto definitivo al Concejo Deliberante, porque este proyecto que tiene que ver con declarar a Río Grande tolerancia cero de alcohol al conducir involucra cuestiones que tienen que ver con la prevención, con la salud, sino lo que se busca es privilegiar la vida de los ciudadanos, de nuestros vecinos, sabemos que es importante la cantidad de accidentes, y que los mismos tienen consecuencias graves”.

También remarcó que se va a “apuntar a un aspecto disuasivo y preventivo porque lo que se busca es que directamente el que beba alcohol no conduzca, ese es el principal objetivo”.

Respecto del aspecto sancionatorio dijo que “es un tema que se definirá en los próximos días con las áreas técnicas que nosotros tenemos porque estuvimos evaluando antecedentes de otros lugares del país, donde se generar toda una escala de graduación desde el 0% hasta el 0,5%”.

