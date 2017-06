“Homicidio doblemente agravado y femicidio” fue la calificación legal que solicitaron tanto la querella, que representa a la familia de Nilda Núñez, como la Fiscalía; en el proceso oral y público que se lleva adelante contra el único imputado del asesinato de la joven, la ex pareja, Aldo Javier Núñez. En este sentido, ambas partes también coincidieron en pedir la pena máxima que estipula el Código Penal, prisión perpetua. No hubo defensa para Núñez, ni técnica ni material. El 21 de junio próximo se conocerán las últimas palabras y veredicto.

Río Grande.- Tras varios días de receso, el Tribunal de Juicio Oral compuesto por magistrados Juan José Varela, Daniel Borrone y Eduardo López, reanudaron el debate oral y público contra Aldo Javier Núñez, imputado del femicidio de Nilda Núñez, el cual tuvo lugar en la ciudad de Tolhuin en el 2016.

En la presente jornada, expusieron sus alegatos las partes intervinientes. Los primeros en hacer lo propio, fueron los abogados Matías Pérez Iglesias y Carlos Fonrouge, quienes representan a la familia de la joven víctima.

La exposición se desdobló en una parte técnica y detallada respecto de los días previos al femicidio de Nilda Núñez, desde el mismísimo momento en que los vecinos dejaron de verla, hasta el día en que finalmente se realizó el allanamiento en la vivienda de calle Pedro Oliva 947 de aquella localidad, ocasión en que personal policial –contando con la orden de la Justicia- encontró algunos restos de Nilda. A entender de la querella, todo esto sucedió entre el 15 de junio y el 2 de julio del 2016.

Asimismo, de acuerdo a los testimonios recolectados y la prueba técnica, los abogados entienden que el deceso mismo de Nilda se produjo entre el 17 y el 21/22 de junio. Lo cual para ellos, queda acreditado con dos testimonios puntuales de vecinos del lugar, que dieron cuenta de una fuerte discusión entre un hombre y una mujer, que finalizó con un golpe seco y el silencio posterior a la disputa.

Otra gran parte del alegato se basó en el testimonio demoledor y fundamental del hijo mayor de Nilda, que posteriormente, y con el apoyo psicológico adecuado, pudo dar cuenta respecto de esa misma discusión, en la que Aldo Núñez agredió a su madre, utilizando un cuchillo, para luego trasladarla al baño; lugar en que el niño habría visto por última vez a su mamá.

De igual modo, los acusadores hicieron un recuento del historial de violencia que vivieron no sólo Nilda, sino también ambos niños, a lo que se sumó el testimonio de la ex esposa de Aldo Núñez, quien refirió las peripecias y maltratos a los que era sometida por el imputado, y de la cual logró escapar, en una oportunidad en que Aldo le robó dinero que ella tenía ahorrado y ante el reclamo de la devolución del mismo, el sujeto la golpeó.

Un dato que no fue menor, y que también quedó plasmado en la exposición de la querella, fue un episodio de violencia que había sufrido Nilda, del cual también existía una causa en trámite, que había ocurrido el 5 de junio del año 2015, oportunidad en que Nilda había logrado salir del hogar junto a sus niños, tras la intervención de personal de Educación que habían notado los hechos de violencia; lo que de algún modo fue la antesala del fatal desenlace que se suscitó prácticamente un año después.

En ese entonces, Aldo Núñez, utilizando la misma mecánica con la cual le arrebató la vida a Nilda un año después, le golpeó la cabeza contra un elemento contundente y trató de asfixiarla, mientras la joven tenía a su hijo en brazos, e intentaba pedir ayuda vía telefónica.

La parte final del alegato de los abogados Pérez Iglesias y Fonrouge, se basó en dejar planteadas las causas por las cuales solicitaron se aplique en la pena, la figura de femicidio, que básicamente es el homicidio de un hombre hacia una mujer, mediando violencia de género, todas circunstancias que quedaron probadas en el asesinato de Nilda Núñez.

El alegato de la Fiscalía

Tras un cuarto intermedio, fue el turno de alegar del Fiscal Eduardo Tepedino, quien baso su exposición en principio, en las cuestiones técnicas respecto del momento modo y lugar en que Aldo Núñez mató a Nilda.

En este sentido, el fiscal refirió en un apartado de la exposición “El femicidio de Nilda es la consecuencia de un espiral de violencia en que estaba sumida a manos de Aldo Nuñez”.

De esta manera, y coincidentemente con la querella, el fiscal Tepedino solicitó una pena de prisión perpetua para Aldo Núñez, imputado del delito de “homicidio doblemente agravado y femicidio”.

Posteriormente, se estableció un cuarto intermedio hasta el 21 de junio, oportunidad en que el imputado podrá pronunciar sus últimas palabras antes de conocerse el veredicto.

