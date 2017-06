El diputado nacional Gastón Roma ingresó un proyecto de ley que prevé la construcción del segundo puente para unir margen sur. Informó que hay inversores interesados en la obra, que incluye financiamiento. Aseguró que ahora “depende de la decisión política” tanto del gobierno central como de la gobernadora Bertone.

Río Grande.- El diputado nacional Gastón Roma dio a conocer la presentación de un proyecto de ley en la Cámara baja “para que el Ministerio del Interior, en la forma que lo vea conveniente, tenga en carpeta la construcción del puente para el año que viene”, según informó ayer por Radio Universidad 93.5.

Agregó que acercó “contactos de empresarios mexicanos y españoles que estarían dispuestos a financiarlo y hacerlo. Tanto un grupo español como un grupo mexicano están dispuestos a construirlo y tendría que ser una decisión del Ejecutivo nacional o de la provincia, que diera las garantías. Se podría hacer tranquilamente a pagar en veinte años, con financiamiento externo”, expresó.

Este segundo puente no fue incluido en el menú de obras del endeudamiento de los 200 millones de dólares, y es un viejo reclamo de los vecinos y del intendente Melella, que no ha logrado su inclusión dentro de las obras del Fideicomiso Austral tampoco: “Por eso presentamos el proyecto de ley y tengo una carpeta para acercarle a Stefani, que viene esta semana, para que él se la acerque a la gobernadora, porque tiene mejor diálogo”, dijo Roma, con la expectativa de que el presidente del PRO motorice esta iniciativa.

Espera que “se pueda lograr la conexión que tanto necesitan los vecinos de margen sur con el resto de la ciudad” y, consultado sobre los motivos para no llevarlo personalmente a la mandataria fueguina, respondió que no lo atiende, ni ella ni sus funcionarios. “A mí la gobernadora no me atiende, no me recibe, así que trato de buscar otros actores para que las cosas se solucionen. Honestamente no sé cuál es el problema que tiene conmigo, porque he pedido varias veces audiencia, está de ministro de Gobierno José Luis Álvarez, a quien conozco hace mucho y es del PRO; también conozco al ministro Gorbacz y le he pedido audiencia varias veces, pero es difícil. Lo concreto es que presentamos el proyecto de ley y conseguimos dos empresas interesadas. Si las convocan y están las garantías, pueden financiar la obra y hacerla. Están dadas todas las condiciones y hay que ver si se quiere o no se quiere a hacer”, manifestó.

A diferencia de la tasa de casi el 10% que negoció el gobierno en la colocación de bonos, dijo que “estos empresarios están dispuestos a aceptar una tasa de 6 puntos, a veinte años. Calculamos que el costo del puente serían unos 400 ó 500 millones en principio y faltaría calcular las obras de conexión”.

Respecto del lugar de emplazamiento, explicó que “la zona que se sugiere es saliendo en paralelo a la Universidad tecnológica, pasando la antena de Radio Nacional. Es un tramo más largo, pero tiene un montón de beneficios, como desconcentrar el tránsito del centro de la ciudad y distribuirlo por otra zona. Además, la distancia previene que ante una catástrofe un puente pudiera llevarse al otro. De esta forma estarían compensados. Son varias cosas que sugirieron los proyectistas”.

No obstante, no descartó que una vez analizada la propuesta, la Nación pueda “articularlo de otra forma. Queda la decisión política para ir adelante”, reiteró.

Aseguró que, de no ser a través del financiamiento que ofrecen estos grupos empresarios, “se podría incluir en el Fideicomiso Austral, porque no se agota y todos los años se va incrementando el monto. Es una decisión política, no es un problema de recursos”, aseveró.

“Quizás algún gobernante ha sopesado que no es conveniente, que no es necesario, o quizás presionan para otras cosas. Uno no termina de entender por qué no se resuelven estos temas”, planteó.

Por otra parte, se le preguntó sobre la relación con los intendentes Vuoto y Melella, y afirmó que es buena: “Hablé en varias oportunidades, les he acercado algunos empresarios para que escuchen qué tipo de obras querían hacer y vieran cómo se podían financiar. Hemos tenido una buena relación”, destacó.

Alianza Cambiemos

También se le preguntó sobre la firma del acta ayer para conformar la alianza Cambiemos entre el PRO y la UCR, de manera formal, para ser presentada hoy al juzgado federal, dado que no estuvo presente. “El que está comandando esa alianza es Tito Stefani, así que le dejamos el protagonismo”, explicó, y agregó que, dado que hoy hay sesión especial, ayer a la tarde tenía que participar de la reunión parlamentaria. Como tema central de esta sesión, adelantó la inclusión del transporte público dentro de la emergencia, que tiene relación con el paro en Córdoba, que es total, “y prevé que haya una guardia mínima, para garantizar el servicio a la gente”, dijo.

Puerto de Río Grande

Finalmente, consultado sobre la obra del puerto de Río Grande, Roma recordó que “el año pasado, contra viento y marea, le votamos a la gobernadora la reestructuración del puerto de Río Grande. Hay financiamiento para eso y está aprobado en el presupuesto nacional. No sé qué hizo la gobernadora, porque había cuatro cosas que pidió, las cuatro eran estratégicas de mi punto de vista, y yo personalmente fui el único diputado que se las votó”.

Mencionó que entre ellas “estaba el financiamiento para el lucro cesante del puerto de Río Grande. Luego estaban los molinos para la Cooperativa Eléctrica, aunque no le va a servir a la sociedad como lo están planteando; y otra obra era la ampliación de la Universidad de Tierra del Fuego, porque pidieron un crédito para esa ampliación. Fue uno de los distritos que más recibió por habitante. Y es una de las que más gasto corriente tiene también”, concluyó.

