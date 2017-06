Así lo afirmó el intendente de Ushuaia para referirse a distintas operaciones que desde algunos sectores políticos han realizado a su persona, traspasando los límites e involucrando a su familia. Remarcó que en un “viaje realizado junto a su esposa fue seguido por una persona durante dos días”. También puntualizó que por tal motivo le “envío un mensaje a la gobernadora Rosana Bertone”. Además indicó que la “provincia le debe al Municipio de Ushuaia más de 100 millones de pesos en concepto de coparticipación”. Lamentó que “el gobierno no esté dispuesto al diálogo, ni al trabajo en conjunto”. Remarcó que el “80% de las audiencias que tenemos en el Municipio son por trabajo”.

Río Grande.- El intendente de Ushuaia Walter Vuoto se refirió a la deuda que mantiene la provincia con el Municipio en términos de coparticipación, como así también fue critico respecto del accionar de las redes sociales cuando se utilizan malintencionadamente, y el mensaje enviado a la gobernadora Bertone en tal sentido.

Por FM Masters manifestó que “si bien “uno sabe que esta públicamente expuesto, consideró que hay límites que no se pueden traspasar”, dijo, al tiempo que agregó que son las “operaciones de algunos sectores políticos que pasan los límites, por lo cual cuando mi hija vino angustiada con la opereta que me habían hecho consideré que hay cuestiones que son muy sensibles y complicadas”, afirmó.

Al respecto aseguró que “uno siempre ha trabajado en función de solucionar el tema de las adicciones, hay un montón de familias que pasan por esto, por lo cual entendía que era necesario salir a desmentirlo porque el que calla otorga”, opinó, entendiendo necesario “responder frente a este límite que se traspuso”.

En tal sentido especificó que el malestar viene porque se dijo que “viajaba para ser internado por adicciones, que es lo único que realmente me molesta, creo que han cambiado la estrategia por eso digo que es una operación, no sé cuántas veces dijeron que me internaron, es un tema sensible y por eso decidí salir a contestar”.

Conjuntamente reprochó el informe que fue emitido en Cana 13 de Río Grande “en el que se hablaba del viaje, y pedí derecho a réplica porque si no pareciera también que en esta etapa cualquiera genera una noticia”.

Vuoto también se refirió al último viaje que realizó fuera de la provincia en el cual en las redes sociales se divulgó una foto en la que se lo ve comprando junto a su esposa, para lo cual el mandatario capitalino sugirió que fue seguido dado que “estábamos solos comprando con mi señora en una feria de artesanías”, dijo, al tiempo que remarcó que “el viaje lo pagué yo, mi señora viajó conmigo, tomó días como cualquiera, y cuando vieron que no prendía lo de las adicciones empezaron por ese lado”, aseguró.

Puntualizó que “tuvimos dos días a un pelado de remera blanca siguiéndonos y sacando fotos, aunque lo peligroso no es la foto sino que te manden a seguir”.

Mensaje a Bertone

El Intendente de Ushuaia reveló que le mandó un mensaje a la Gobernadora de la provincia diciéndole que “me extraña esto de vos que has vivido operetas personales que dejes a tus funcionarios jugar con esto”, dijo, al tiempo que entendió que “debe estar relacionado algún sector del gobierno que genera este tipo de mala praxis, la opereta sucia que no hay duda porque después estuvo el informe de canal 13, y creo que la gobernadora está al tanto porque le mandé el link”.

Relación económica con el Gobierno de la provincia

Consultado sobre la relación económica con el Gobierno de la provincia, Vuoto ratificó que a la fecha “nos siguen adeudando más de 100 millones de pesos que son del año pasado y este año han cumplido en parte con el envío de fondos, lo que sí, generaron una deuda tan grande por el que hoy tenemos un pasivo de 120 millones de pesos, y peor está Río Grande con más de doscientos millones de pesos”.

Por lo cual insistió en que esta situación “nos genera una complicación porque 120 millones es un plan entero de obras públicas”.

Asimismo aclaró no ser partidario de la “judicialización de la política, creo que es un tema que debe resolver la política”.

Sin embargo reflexionó sobre la actualidad de la provincia indicando que “cuando las dos Intendencias más grandes de la provincia tienen problemas financieros, se les debe dinero y aún se le quieren quitar recursos habla de realidades”, expuso Vuoto.

Si bien “uno puede dialogar e incluso el año pasado pedimos permanentemente que nos achiquen la deuda, que trabajemos juntos, y todo lo que ha pedido el Gobierno de la provincia el Municipio se lo ha dado como por ejemplo la firma del convenio histórico para avanzar y regularizar el barrio Colombo; el barrio 11 de Noviembre que le hemos dado toda la potestad sobre esas tierras, los espacios deportivos que nos han pedido, en términos de gestión ha sido bien articulado, y no tenemos problemas cuando está la gente de por medio, además creemos que esa es la forma de trabajar” aunque lamentó que “no todos piensan igual”, reprochó.

“La falta de trabajo hoy es una constante”

Con relación a la ciudad, el Intendente señaló que la gente entre sus principales necesidades “nos plantea la situación de las calles en las que estamos trabajando y el 80% de las audiencias son por trabajo, hoy la falta de trabajo es una constante”.

En tanto que en lo referente a las calles “pudimos cerrar con Canga y Dos Arroyos una deuda de casi 75 millones de pesos que nos llevó a perder una temporada, y desde que asumimos hemos pagado una deuda de 170 millones de pesos a proveedores con lo cual pagamos la obra pública del 2015”, recalcó.

Además enumeró las diferentes obras que se están ejecutando actualmente en la ciudad remarcando la “ejecución de la Perito Moreno a la que calificó como la obra vial más importante de la ciudad después de la doble Maipú, con un hormigón inteligente que está trabajando muy bien la empresa Zimentar, además hemos hecho mucho bacheo y hemos tirado mucho asfalto en caliente que recién pudimos hacerlo a partir de enero de este año”.

Con relación a la situación de Servicios Públicos, Vuoto reveló que se trata de “una inversión muy grande, ahora hemos reparado las tres motoniveladoras y vamos avanzando muy de a poco, en un momento compensamos en los lising y los pensamos en un mercado financiero que luego cambió y es muy difícil pagar el doble o el triple de lo que vale una máquina” aunque destacó, sin embargo que “la gente de Servicios Públicos nos ha acompañado muchísimo y ha estado permanentemente en las calles”.

Terrenos

Sobre las entregas de terrenos, Vuoto remarcó que los vecinos ya cuentan con “un decreto de preadjudicación que implica un derecho adquirido, estamos hablando de una urbanización de 600 lotes que nunca se ha hecho, hemos estado siete meses discutiendo en el Concejo Deliberante con el Plan Urbano Ambiental que fue premiado en Córdoba en la bienal internacional de arquitectos”.

El intendente Walter Vuoto señaló que “en noviembre del año pasado comenzamos con el Plan Urbano Ambiental, es decir que aún no se cumplió un año”, dijo, al tiempo que recordó que “siempre sostuve que había tierras, por eso planteamos un Ushuaia grande porque había antes un modelo de ciudad chica, hoy tenemos 160 hectáreas recuperadas, y ya comenzamos con los primeros 600 lotes”.

Por último reconoció que “la ansiedad de la gente crece y por eso estamos trabajando, ya se empezaron a abrir las dos principales calles troncales y luego inicio la veda invernal”, puntualizó, al tiempo que sostuvo “la Municipalidad no tiene posibilidad de financiar el proyecto de servicios, la Carta Orgánica establece que tenemos que entregar tierras con servicios, por eso lo tenemos que hacer con el recupero, y se ha incluido el costo del servicio a los vecinos y todo lo que recuperamos va a servicios”, concluyó.

