Las primeras nevadas llegaron copiosas a la Patagonia a principios del mes de junio, lo que permite augurar una buena temporada invernal. Los centros de esquí alistan sus servicios para abrir sus puertas en los próximos días.

Ushuaia.- Llegó la nieve a la Patagonia y con ella se renuevan las ganas de escaparse al sur este invierno y disfrutar de las diversas propuestas que ofrecen los destinos para sacarle el jugo a la nieve, sobre esquíes o sin ellos.

Es que en Patagonia la nieve se vive de todas las formas posibles, ya que la moderna infraestructura de los centros de esquí ofrece los mejores servicios para el esquiador albergando algunos de los eventos más destacados a nivel mundial, pero también las propuestas se orientan a quien desee vincularse con la nieve de forma lúdica y contemplativa.

Aquí un repaso por las novedades que presentan los centros de esquí patagónicos para esta temporada.

Tierra del Fuego

Esquiar en el Fin del Mundo tiene un encanto particular. La nieve más austral se disfruta en Ushuaia en un moderno Centro de Esquí y numerosos parques de nieve.

Cerro Castor trabajó en la puesta a punto de sus servicios para garantizar que la experiencia de los visitantes sea mejor y más confortable. Para este invierno amplió su superficie esquiable, sumando un área entre las pistas Gaviota Austral y Las Lajas que ahora se conectan entre sí, generando una nueva alternativa para descender desde la cumbre. Además, se realizaron mejoras y trabajos de mantenimiento en cota 480 y se amplió el edificio de la escuela de esquí ofreciendo más espacio y confort a los instructores, mientras que en la zona de principiantes, se construyó un nuevo sector de servicios. Asimismo, se incorporó equipamiento para garantizar la calidad de sus pistas.

En tanto, numerosos parques de nieve en Ushuaia ofrecen una variada gama de actividades para tomar contacto con la nieve, desde paseos en trineos guiados por perros, travesías en motos de nieve, trekking, cuatriciclos y hasta excursiones nocturnas con gastronomía e historias por compartir.

Neuquén

Es la provincia que concentra la mayor cantidad de Centros de Esquí, cada uno con sus características particulares: El Cerro Bayo, en Villa la Angostura, tiene prevista su apertura para el 24 de junio. Ofrece diversas opciones para disfrutar el esquí, el snowboard y actividades alternativas como caminatas en raquetas, esquí de travesía -entre otras- acompañadas de excelente gastronomía. Este año, la oferta de Cerro Bayo se puede adquirir completamente on line, tanto la compra de pases como de paquetes turísticos. La propuesta de servicio del cerro se complementa con una renovación total de su rental, con la adquisición de equipos de gama media y alta de Burton y Dynastar. Asimismo, el sector Principiantes va a contar con una nueva Magic Carpet para agilizar el ascenso de esquiadores. Además, se inaugurará el exclusivo espacio Burton Test Ride, único en un centro de esquí de Argentina. Permite testear las mejores tablas de Burton, dispuestas para que los fans del snowboard puedan probar el equipo que usan los mejores de la disciplina. Una amplia agenda asegura entretenimiento y diversión para toda la familia que incluyen el Tetra Cerro Bayo, el Tradicional Rugby Xtreme, el Día del Montañés, el evento gastronómico Sabores Patagónicos, Snow Polo, y la Bajada de Antorchas

Chapelco tiene como fecha de inicio de temporada el 17 de junio y lo hace con una gran noticia: gracias a las remodelaciones efectuadas recientemente en el aeropuerto, la empresa Aerolíneas Argentinas ha incrementado sus vuelos, ofreciendo este invierno 16 vuelos semanales desde Buenos Aires, con tarifas competitivas. El centro invernal, ubicado a 20kms. de San Martín de los Andes, ofrece a todos aquellos que desean actividades alternativas al esquí y snowboard: paseos en trineos guiados por perros huskies, motos de nieve, caminatas en raquetas y backcountry, una modalidad de esquí que combina técnicas del esquí de fondo y de travesía. Chapelco sigue mejorando sus servicios e infraestructura. Las últimas obras fueron la reubicación de dos medios de elevación, facilitando el acceso de esquiadores de todos los niveles hacia Pradera del Puma, uno de los lugares más increíbles del centro de esquí; y la inauguración la Silla Cuádruple del Mocho que habilitó nuevas áreas esquiables. Para esta temporada 2017 el cerro tiene previsto la realización de sus ya tradicionales eventos deportivos y sociales: el Freeride World Qualifier, el Tetratlón de Chapelco, el Tercer Campeonato Internacional Paralímpico, IV Encuentro de esquí adaptado Molly O ´Brien, el Memorial Federico Graef, el Campeonato Nacional de Esquí en Slalom Gigante y Circuito de la Copa Sudamericana de Esquí, el Encuentro Nacional Infantil de Esquí, el Freestyle en el Snowpark y el Torneo Intercolegial Copa Chapelco.

Caviahue, por su parte, tiene su fecha de apertura de lanzamiento de esta temporada para el 17 de junio. El Centro de Esquí se encuentra inserto en un entorno maravilloso dominado por el pehuén o araucaria araucana, permitiendo actividades en contacto con la naturaleza: trekking, caminatas con raqueta de nieve, paseos en motos de nieve y vehículos oruga entre los milenarios árboles, complementan las actividades del Centro de Esquí. La posibilidad de disfrutar de las aguas termales de Copahue en pleno invierno es un atractivo único: este año a partir del 20 de junio se podrá disfrutar de las prestaciones de la Laguna del Chancho, baños de Inmersión y vapores sulfurosos. Dentro de las actividades programadas para la temporada invernal, están: el Rugby Extreme, la Copa Snow Polo, el Festival Ambiental Eco Caviahue, la Carrera Copahue Extremo en el mes de septiembre y las tradicionales bajadas de antorchas y competiciones.

Complementando la oferta y orientada al grupo familiar, a principios de julio inicia la temporada Batea Mahuida, el único Parque de Nieve del país administrado por una comunidad originaria: la comunidad Mapuche Puel.

Por su parte, Primeros Pinos es uno de los parques de nieve favoritos por los residentes de la Provincia: tiene un fácil acceso, rutas asfaltadas, localización estratégica y una gran belleza paisajística enaltecida por el pehuén.

Río Negro

Con el Centro de esquí pionero en Sudamérica, la Provincia cuenta con una enorme oferta de servicios en relación a las actividades de nieve: El Cerro Catedral prevé su apertura para el 17 de junio. No será un año más para este centro de esquí de Bariloche, ya que por primera vez será sede de una fecha de la FIS Snowboard Cross World Cup. Del 6 al 10 de septiembre más de 200 atletas de los 100 países federados competirán en Bariloche para demostrar quién es el más rápido, sin duda será un espectáculo para aquellos que se acerquen a disfrutar de la montaña. A partir de la World Cup se espera recibir en la ciudad a más de 2000 personas entre atletas, equipos de entrenamiento y periodistas. La Copa del Mundo tiene la particularidad de ser un evento muy atractivo internacionalmente por lo que se transmitirá en vivo por televisión a través de canales internacionales. Asimismo, como todos los años y con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes, se realizaron inversiones en pistas, medios y servicios.

Se destaca la ampliación del sector para peatones disponible en superior Telecabina Amancay. Esta área de recreación, especialmente acondicionada para el disfrute de los visitantes no esquiadores, tendrá pista de trineos y pista de donas, entre otras actividades.

En El Bolsón, el centro de esquí Cerro Perito Moreno, permite disfrutar de actividades relacionadas con la nieve incluso para quienes no deseen necesariamente esquiar: es el caso de la pista de trineos, y el tradicional paseo en raquetas, donde las vistas son únicas e inolvidables. También es imperdible el ski ratrack, una excursión única por sus características que lleva esquiadores o snowboardistas a pistas vírgenes en la zona del plateau, donde no llegan medios de elevación ni otros esquiadores. El esquí alpino, nórdico, snowboard y trekking de montaña, los juegos de nieve, el culipatín –en una pista especialmente diseñada-, los paseos en trineo y hasta las caminatas por la nieve con raqueta en medio de un inigualable bosque de lengas son otras de las atractivas alternativas.

La oferta rionegrina se completa con las propuestas de los centros invernales como Cerro Otto, Cerro López y Piedras Blancas – entre otros – que ofrecen actividades para disfrutar de la nieve en familia y para esquiadores que se inician.

Chubut

El centro de esquí La Hoya –a 12 kms de la ciudad de Esquel– es ideal para el grupo familiar y para quienes buscan iniciarse en los deportes de nieve. Se ofrecen clases de esquí y snowboard, caminatas con raquetas, alojamiento y servicios gastronómicos. Cada año, se realizan eventos durante toda la temporada invernal, como el Tetratlón de Esquel, Fiesta Nacional del Esquí, bajada de antorchas y competencias para los más chicos.

