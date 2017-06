El secretario General de los Petroleros Privados, Luis Alberto Sosa, se refirió a las expectativas para el sector. Destacó la inversión realizada por Total, también por la petrolera YPF y habló sobre la posibilidad de incorporación de mano de obra en su sector y en la construcción. También adelantó gestiones para analizar la posibilidad de reactivar el proyecto de inversión de capitales chinos.

Río Grande.- El secretario General de los Petroleros Privados, Luis Alberto Sosa, dialogó con Radio Universidad (93.5) en “Buscando el Equilibrio” en donde se refirió a las expectativas para el sector. Destacó la inversión realizada por Total, también por la petrolera YPF y habló sobre la posibilidad de incorporación de mano de obra en su sector y en la construcción. “Esta inauguración ha sido una inversión de la empresa y también se anunció otro proyecto en Cañadón Alfa, donde se van a tomar alrededor de 300 trabajadores para la construcción”, destacó, refiriéndose a la construcción de “una planta procesadora de gas”. Consultado sobre los trabajos que está realizando YPF aseguró que los mismos van “bien y son muy importantes tanto para YPF como para la provincia”.

Sosa destacó el número de trabajadores ocupados por la petrolera, aunque prefirió no generar demasiadas expectativas para no exagerar las posibilidades a futuro de trabajo. También indicó que se está hablando con la operadora “para que se tome la mayor cantidad de mano de obra desocupada que tenemos en la provincia, así que ese es un alivio para la gente de la construcción en una época mala para ese sector”, indicó.

El secretario General de los petroleros dijo que la mayor incorporación será “a partir de agosto o septiembre, cuando estarán llamando para hacer los trámites que atañen a la incorporación de trabajadores”.

Sobre las perspectivas dijo que son “importantes para nosotros como sector, importantes para los trabajadores e importantes para las operadoras”. Mencionó que en el sector hay “1200 trabajadores y calculamos que cuando termine esto estaremos en 1500 ó 1600 trabajadores”.

El dirigente petrolero fue consultado sobre la inminencia de la finalización del contrato de Camuzzi Gas del Sur y la posibilidad de que otra empresa cubra el servicio, indicó que eso es bastante improbable “salvo que Camuzzi haga las cosas mal y que entonces haya que buscar otra empresa”.

En otro orden, consultado sobre la posibilidad de que se instale una petroquímica en Tierra del Fuego, señaló que lo verían “con agrado” y recordó que en su momento “el ex presidente Raúl Alfonsín había puesto una piedra fundamental” por esa obra.

Además adelantó que se reunirán con los abogados del gremio y de una empresa privada “extranjera, con la cual el Gobierno tiene algunas asperezas. Para ver entre todos que se debe reformar para que se pueda llevar adelante el proyecto, si es que hay que corregir algo”, adelantó finalmente Sosa, reconociendo que se trata de algo que “hay que estudiar bien” antes de resolverlo.

