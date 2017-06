Lo aseguró el propio intendente Gustavo Melella, quien reclamó a la dirigencia política que ponga en la agenda la desocupación y la pobreza que se registra en Río Grande. “Lo que desgraciadamente está creciendo en nuestra ciudad es la desocupación, es la pobreza, es la falta de alimentos en muchos de los hogares y es por eso que crece la asistencia del área social municipal como está creciendo todos los días con nuevas familias que se incorporan al padrón social municipal”, expuso el Jefe comunal que ayer recorrió las obras del primer Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos que estará al servicio de los vecinos sin obra social. Por otra parte Melella anticipó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para endurecer las sanciones contra los que conduzcan alcoholizados vehículos en el ejido urbano y para aquellos que no respeten la luz roja del semáforo y a los que están inhabilitados para conducir.

Río Grande.- El intendente de Río Grande, profesor Gustavo Melella, lamentó que “si algo crece en la ciudad, es la desocupación y de eso nadie habla; yo no escucho hablar en algunos canales y medios de comunicación de la creciente desocupación. Se sabe la desocupación que hay y la gente escucha de la doble contratación que hay, da una bronca bárbara y a mí me da bronca. Una cosa hay que resolverla, pero no hay que tapar la otra; lo que desgraciadamente está creciendo en nuestra ciudad es la desocupación, es la pobreza, es la falta de alimentos en muchos de los hogares y es por eso que crece la asistencia del área social municipal como está creciendo todos los días con nuevas familias que se incorporan al padrón social municipal”.

En ese sentido agregó que “nuestros chicos no tienen trabajo, nuestros adultos no tienen trabajo y hoy lo hablábamos con la Secretaria de Asuntos Sociales (Analía Cubino Paz) ver una mamá, ver a un papá de 40 ó 50 años, que llorando vienen al municipio a pedir trabajo porque perdieron su empleo, porque alguno de los dos no lo recupera porque no tienen para llevar el alimento a su casa es durísimo, más para nuestros pibes”.

Confesó que “ayer leí un informe sobre la pérdida de empleo en este último año y a nosotros nos pega fuertemente como ciudad, nos pega fuertemente como provincia, ese es el tema que tenemos que estar charlando, discutiendo y trabajando; qué estamos haciendo para sostener la situación y qué estamos haciendo realmente para generar empleo; no basta con visitar una fábrica. Yo para visitar una fábrica y decir qué hermosa, qué linda; pero no hay empleo y por ahí el mes que viene, esa fábrica tiene que estar suspendiendo personal; a eso hay que sumarle el cierre de comercios y no cierran por temas de impuestos, cierran porque no hay ventas porque hay desempleo y la gente no puede gastar lo que no tiene y aquellos que tienen más, también se cuidan previendo un escenario más complicado, estos son los temas que nos tienen que ocupar”, refirió.

De hecho, el intendente Melella firmará un convenio con la Fundación PROIDESA para formar programadores en distintos aspectos que tienen que ver con la tecnología. “Nos preocupa y nos ocupa la situación del empleo y por ello vamos a crear un centro de formación junto a una importante fundación, para pensar en nuevos nichos de trabajo. Tenemos que estar pensando en eso y no solo en fotos y otras cuestiones o en ver qué escándalo provoco hoy para tapar la realidad social que en Río Grande es complicada”, calificó.

En el mismo sentido dijo que “los que no hablan de esta situación es porque la niegan y si la niegan es porque también son co responsables de lo que está pasando. Además, estamos en un año electoral y después de las elecciones viene lo que se dijo que no se iba a hacer, basta con mirar lo que pasó a nivel nacional y yo me hago cargo, hay cosas que no se iban a hacer y sin embargo se hicieron”.

Melella puso en entredicho al Secretario de Hidrocarburos

Sobre este punto le recordó al Secretario de Hidrocarburos que “antes de las elecciones Omar Nogar prometió bajar el 40% de la electricidad y nunca lo hizo y hoy es la Municipalidad la que está mancando muchas boletas de luz de los vecinos nuestros. Previo a una elección se promete cualquier cosa que luego de las mismas no se cumplen y hacen otra cosa”, cuestionó.

También observó una contradicción cuando en la antevíspera Omar Nogar aseguró que Tierra del Fuego es la segunda productora gasífera “y los riograndenses no tienen gas y cuando me reúno con la gente de Camuzzi me dice que la ciudad no tiene más gas; no hay más factibilidad y es por eso que nos pide obras complementarias, como el caso de Los Cisnes que lo estamos resolviendo, también para el barrio Del Bicentenario que dentro de poco sale la licitación para la nueva red de gas. Tanto la Municipalidad como el Gobierno de la Provincia -porque esto hay que reconocerlo- tienen que hacer obras complementarias, también hacer las redes de gas en los barrios y después el que factura es Camuzzi y el que produce el gas es la provincia en la zona Norte de la Isla donde está nuestra ciudad. Entonces, hay una disparidad en estas cuestiones y no es equitativa”.

Añadió que “así como el secretario Nogar destaca esto, que recuerde que prometió a la gente de Río Grande bajarle el 40 por ciento la tarifa de electricidad, que no lo hizo; se olvidó”.

Sin embargo resaltó el trabajo social conjunto con la Cooperativa Eléctrica. “En estos días nos vamos a reunir de nuevo con Miguel Casielles (Gerente de la entidad) para trabajar en este sentido porque la realidad marca que los que menos tienen son los que más pagan porque aparte de la construcción nadie tiene luz de obra, salvo los de la Margen Sur. Tanto que hablan de ese sector de la ciudad, que impulsan la autonomía, que se ponen del lado de los desposeídos. Invito al senador ‘Nato’ (José) Ojeda que en vez de hacer una juntada de botas de goma, que como senador impulse el tema de la electricidad para esos barrios, que convenza al secretario Nogar de que cumpla su promesa de bajar el 40 por ciento de la luz. Así, todos colaboramos para mejorar las condiciones de vidas de los vecinos de esos sectores”.

“Vamos a avanzar en la Tolerancia Cero”

El Jefe comunal dio cuenta que “hace dos meses les pedí a los funcionarios del Municipio que empezara a investigar y a trabajar sobre el tema de la seguridad vial; he estado reunido con la Juez de Faltas y he charlado con ella para ver cuál era su mirada y está totalmente de acuerdo. La verdad es que no podemos poner por delante la vida de las personas por una reglamentación o una multa”.

Aclaró el Intendente que “esto no tiene que ver con una cuestión recaudatoria, sino de privilegiar la vida sobre cualquier otra instancia que ponga en riesgo a vecinos nuestros, tanto al que conduce como el que caminando por la calle o viaja en otro vehículo”.

El intendente Gustavo Melella reveló que “hay un dato interesante que estuvimos revisando con la gente de Tránsito y es que cuando labran el acta de alcoholemia, todos superan el 1 y el 1,5 por ciento de graduación de alcohol. Son niveles muy importantes y entonces creo que si bien trabajamos mucho en la prevención y en la concientización, respetar las normas de tránsito es una actitud y una decisión personal, no depende del Intendente de que se maneje o no con alcohol en sangre. Depende de la responsabilidad de cada uno y cada uno se tiene que hacer cargo, la regla es muy sencilla, si va a conducir, no beba alcohol”.

El intendente Gustavo Melella sostuvo que “vamos a avanzar en la Tolerancia Cero; en estos próximos días vamos a presentar al Concejo Deliberante para que tenga un tratamiento con celeridad también”.

Agregó que asimismo “he pedido que se eleven las multas por cruzar en rojo porque se observan muchos vehículos violando el semáforo. Pido que sean muy duras las multas, tanto por alcoholemia como cruzar en rojo, o como estar inhabilitado y seguir manejando”.

El mandatario comunal insistió en que los ciudadanos deben tomar la responsabilidad de conducirse de acuerdo a las normas de tránsito “porque la vida no tiene precio. Entonces, la sanción tiene que ser durísima, acompañada de todo un trabajo de prevención que se hace constantemente desde el Municipio”.

Asimismo, el profesor Gustavo Melella aseguró que la municipalidad cuenta con el personal capacitado para trabajar en este sentido. “Los controles se hacen, si bien algunos los eluden; sabemos que los mismos pibes, a través de las redes sociales muchas veces se van informando y es por eso que hacemos controles sorpresivos. Se van a reforzar los operativos de control, estamos trabajando también en un sistema de foto multas específico para colocar en los semáforos para el que cruce en rojo sea sancionado con todo el poder de la norma porque uno ve hoy la cantidad de vehículos que cruzan en rojo, a pesar de que tienen tiempo de frenar, pero optan por pasar y ponen en riesgo la vida y eso no lo tenemos que permitir”.

Dobles contrataciones en el Concejo Deliberante

“A mi personalmente me choca, más en estos tiempos de crisis, de que haya dobles contrataciones, una por Presidencia y otra por el Bloque del Concejo Deliberante, yo lo dije la otra vez”.

“Hay cuestiones que por ahí administrativamente no están mal, pero que suena por ahí, a desprolijo. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno administra los fondos públicos, hay que ser muy responsables”, recomendó.

Insistió que “en épocas de crisis laboral, estas cosas chocan mucho; a mi personalmente me chocan mucho porque todos los días estoy recibiendo gente que pide trabajo”.

Sin embargo observó que “hacer una batalla contra algunos concejales y lo han tomado ya como una cuestión netamente política y desde algunos medios de comunicación, exactamente igual. Nosotros hemos hablado de otros temas puntuales y no han tomado tanta repercusión. Creo que si hay alguna ilegalidad, tiene que actuar la justicia, sea conmigo, con el gobierno provincial o nacional. De ahí hacer toda una cruzada contra algún concejal o algunos concejales y aprovechando por una cuestión política, me parece que no corresponde”, entendió.

“A veces uno mira en ciertos canales o medios de comunicación oficialistas al Gobierno que hablan tanto de las cuestiones municipales y quieren tapar el sol con las manos. Me parece que se usan políticamente algunas cuestiones”.

Multa por trabajos en el río Grande

El intendente Gustavo Melella dijo que “le corresponde al Gobierno de la provincia, en este caso a través de la Secretaría de Ambiente y su área de Recursos Hídricos, aplicar una multa, una sanción al municipio y la verdad que nosotros ya lo dijimos en su momento: fue una decisión que se tuvo que tomar. Cuando Jorge Coldorf ocupaba la Secretaría, se tomó una decisión porque cuando hay una emergencia. Decidimos intervenir con una obra en el río, estábamos muy complicados con los niveles de agua porque como todos saben el río va cambiando su cauce; esto es algo que nadie puede desconocer porque el paso de los años va produciendo este efecto”, relató.

Recordó que “la toma de agua está más cerca de una orilla que la otra, justamente el agua estaba sobre la orilla opuesta y corríamos el serio riesgo de quedarnos sin el abastecimiento de agua. Entonces, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos optó en ese momento hacer esa contención de agua para no quedarnos sin el suministro en la ciudad”.

“Fue una decisión, uno sabe que en la vida tiene que decidir y en la gestión hay que decidir y cuando uno decide, corre riesgos y nosotros sabíamos que lo corríamos porque no había tiempo de presentar un proyecto y que en poquitas horas se evaluara; la gente de Recursos Hídricos pasó tomando fotos mientras se hizo este trabajo; ellos podrían haber paralizado las obras y no lo hicieron y hoy está la multa. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de que hicimos lo que correspondía hacer, lo que teníamos que hacer poniendo por delante el servicio de agua a la ciudad, más allá de la sanción o de la multa que el Gobierno provincial consideró”.

