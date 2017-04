El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, manifestó los fundamentos respecto de la ampliación del ejido urbano hasta Almanza, proyecto que será elevado a la Legislatura. Asimismo indicó que esta ciudad es un “potencial para muchos emprendimientos turísticos y no tenemos espacios para que puedan proyectarse”. También remarcó que “debemos generar e instalar este debate que por distintos motivos fue relegado por años”.

Ushuaia.- En la sesión de la semana pasada, los concejales capitalinos aprobaron por mayoría la ordenanza que instruye al intendente municipal a solicitarle a la Legislatura la ampliación del ejido urbano de Ushuaia.

Cabe remarcar que el asunto había sido vetado por el Ejecutivo, pero el concejal del Frente para la Victoria Juan Carlos Pino había señalado que “debemos generar e instalar este debate que fue relegado por años, por distintos motivos”.

Por FM del Sur el Presidente del Concejo Deliberante capitalino señaló que el Concejo “insistió la ordenanza con cinco votos contra dos, la habíamos aprobado el año pasado y lo que hacemos es instruir al intendente municipal a que requiera ante la Legislatura provincial los limites de la ciudad, donde hay un plano que se adjunta con los fundamentos para poder ampliar los límites hasta Almanza”.

En tal sentido amplio que en la fundamentación que nosotros dábamos era realizar un “circuito económico, turístico, de emprendimientos productivos, habitacionales, en lo que tiene que ver con la unificación de la ruta 30 de la costa, la ruta J y la ruta 3, es decir ampliar en ese sentido hasta Almanza los limites de la ciudad, y haciendo un circuito económico me parece fundamental, sobre todo por todos los emprendimientos que se pueden dar frente al canal de Beagle”.

Por otro lado explicó que debemos tener en cuenta que “desde al año pasado que se viene teniendo en cuenta la apertura de la ruta 30, lo cual nos va a dar la posibilidad de buscar nuevos circuitos económicos, turísticos, pesqueros, además estando de por medio el tema habitacional, lo cual para nosotros es importantísimo y hace muchísimos años que lo veníamos planteando”, marcó.

Asimismo el edil sostuvo que el “paso siguiente es que el intendente requiera ante la Legislatura provincial, y será la Legislatura quien defina si los límites tienen o no que llegar hasta allá, nosotros vamos a trabajar en ese tema, nos vamos a acercar a la Legislatura para explicar bien este tema”, adelantó.

Pino recordó que el primer proyecto de ampliación del ejido que presentamos fue en el “2004, después insistimos en 2005, tampoco pudimos, y posteriormente en el 2008”, repaso, al tiempo que agregó que en aquellos “tiempos esta muy politizado el tema, después tuvimos varias conversaciones, donde en el año 2004, 2005, cuando teníamos una comisión para analizar la ampliación del ejido, donde estuvo invitado el gobierno de la provincia, la Gendarmería, las Fuerzas de Seguridad, teniendo en cuenta que nosotros somos una ciudad fronteriza, dado que pareciera que esto no se tiene en cuenta, incluso analizando los convenios bilaterales que se firmaron a nivel nacional, muchos se oponían a la ampliación del ejido porque decían que si llegábamos a Almanza, a los convenios bilaterales había que darle gas y luz a Puerto Williams, pero esto no es así”, sentenció Pino.

Al respecto mantuvo que los “convenios hablan de rectificación en algunos sectores, y todas estás cuestiones que se plantearon en su momento y que no se pudo sacar, hoy ya esta más flexible el tema, hay mayor entendimiento, y además no tenemos un conflicto con el país vecino, entonces esto tuvo mucho que ver en su momento por el cual no se sacó, hoy en día se entiende que es un tema dentro de la democracia donde no hay ningún tipo de problema, que en todas las ciudades limítrofes se va avanzado, por lo cual considero que no debiera haber ningún tipo de problema, por eso nosotros nos vamos a acercar con todos estos fundamentos, y análisis que se han hecho de la ampliación del ejido urbano, y hablar con cada uno de los legisladores para que esto prospere en la Legislatura”.

Planificación a futuro

En tanto por FM Provincia, Pino se refirió a la planificación a futuro que se quiere dar con la ampliación del ejido urbano señalando que “esta insistencia en el Concejo Deliberante a nosotros nos permite planificar a futuro en toda esta zona, en función de lo que se viene como lo es la apertura de la ruta 30, unificarla con la ruta J, y la ruta 3, lo cual va a permitir un nuevo circuito económico, turístico, productivo, habitacional y de pescadores que nos permitirá tener una visión hacia donde vamos, y lo que queremos con nuestra ciudad”, dijo el edil.

Lamentó que muchos que “pensaban que el ejido estaba bien para lo que hoy estaba, donde el relleno sanitario que se encuentra al lado del río Olivia, llegaba el limite de la ciudad, la montaña, el limite del parque nacional, y el canal de Beagle, lo cual para nosotros es muy fructífero porque a partir de ahora se tiene que comenzar a planificar, y esto nos va a permitir en el futuro, una vez que empecemos a trabajar con la Legislatura para que lo pueda aprobar, con las leyes nacionales, provinciales referente al tema de bosques, de cómo se va a denominar cada una de las zonas, cuales son los lugares que se podrán ocupar, y cuales se pueden habitar”.

Puntualizó que la ampliación del ejido iría hasta el “río cifalla que es en Almanza, es decir cuando se viaja por la ruta J, se bordea un río, ese es el río cifalla hasta la desembocadura de ese río”, dijo, al tiempo que subrayó que “yo se que somos ambiciosos, pero no debemos dejar de pensar que nosotros somos una ciudad limítrofe, con lo cual a partir de ahora el trabajo va a estar dentro de la Legislatura para que se pueda llevar adelante, mientras nosotros hablaremos con cada uno de los bloques planteándoles los fundamentos del proyecto”.

Finalmente entendió que el “intendente va a acompañar este proyecto, dado que en la campaña lo hemos hablado, más allá de que se haya agotado las 500 hectáreas, no significa que no se pueda ampliar el ejido urbano”, concluyó.

