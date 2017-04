La diferencia entre las dos ciudades fueguinas fue claramente marcada por el comisario mayor Daniel Moraga. Se espera este año la incorporación de 200 efectivos en la provincia y hay equipamiento tecnológico que permitirá contar con cámaras de vigilancia en zonas donde no hay fibra óptica. Con 2.300 intervenciones mensuales, el foco está puesto en la zona céntrica, en especial en los comercios y boliches bailables. Le sigue Chacra II, la más importante en cantidad de población. Sin embargo la comisaría que duplica los llamados de cualquiera de las cinco restantes, es la de familia y minoridad, por casos de violencia.

Río Grande.- El comisario mayor Daniel Moraga, a cargo de la seguridad en la zona norte, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y dio un panorama del aumento del delito, que es notorio en Río Grande más que en la capital fueguina.

Estuvo acompañado por el contador Ramón Gallardo, integrante de la ONG Seguridad Río Grande, que ha gestionado el sistema de cámaras de vigilancia, mantuvo reuniones en Legislatura y Poder Judicial, para buscar salidas en conjunto. Dio cuenta de la ayuda que significan para los vecinos las cámaras de seguridad, dado que en el primer semestre de 2016 “atendimos un promedio de tres mil a cuatro mil alarmas, pero no ocurre donde hay cámaras y eso ayuda.

La gente sabe quiénes son, y que son siempre los mismos. Nosotros hablamos diariamente con cada titular de las comisarías, que tienen una jurisdicción muy amplia”, dijo, agregando además la comunicación a través de los celulares. “Desde que aparecieron los Blackberry estamos trabajando con los grupos, con abonados telefónicos, que nos permite una respuesta inmediata. En Chacra XIII se incorporaron las redes sociales y lo positivo es que la gente se involucra”, dijo.

Respecto del uso del whatsapp, advirtió que se necesita conectividad y hay zonas como Chacra XIII que permiten esta alternativa. En estos casos “la conectividad nos permitió acercarnos e integrar con otros barrios, incluso con los que no había simpatía”, dijo, y sumó el botón antipánico que utilizan, aunque no es el propiamente dicho, que “necesita ciertas condiciones técnicas, porque es un pulsador que acciona la víctima y se conecta con la central. En este caso se usa una aplicación de celular, que es una herramienta válida, pero a veces no funciona, por ejemplo si no hay crédito o señal”.

2.300 intervenciones mensuales

El comisario Moraga dio a conocer las estadísticas que marcan más de dos mil intervenciones por mes en la zona norte, y valoró la “participación activa de los vecinos, que están en contacto directo con los titulares de las distintas jurisdicciones. Eso nos allana mucho el camino. Nosotros no somos ajenos a la realidad nacional, que impacta negativamente, pero creo que estamos a la altura de las circunstancias”, aseguró.

“El delito cero no existe, pero estadísticamente hablando, a comparación de otros puntos del país, estamos en niveles aceptables. Río Grande ha crecido y lo podemos demostrar en el 101, que es un número de emergencia gratuito, con cinco o seis líneas rotativas, para que el vecino haga la denuncia de alguna situación”, recordó.

Resaltó “un crecimiento más que importante en la comisaría de Familia y Minoridad” que registra “más intervenciones que una comisaría común. Son conflictos intrafamiliares, violencia doméstica, y es más del doble que los delitos comunes”, afirmó.

En total en la ciudad hay cinco comisarías, y la sexta es de familia. Sacando esta última, “la comisaría con más intervenciones es la comisaría primera, que tiene toda la zona comercial, los boliches. Le sigue la comisaría tercera, de Chacra II, que concentra la mayor densidad poblacional de la ciudad y hay situaciones problemáticas de violencia. Luego se ubica la comisaría cuarta, y es a la que mayor atención hay que prestar, por las características de la región, por la forma en que se produjo el crecimiento y las complicaciones típicas de ese crecimiento”, dijo de la zona de margen sur.

Las que menos hechos registran son la comisaría segunda y la comisaría quinta de Chacra XIII, sobre el total alarmante de la ciudad.

“Es una ciudad grande con una importante demanda”, sostuvo Moraga, y espera mejorar la respuesta al vecino con la incorporación de personal y equipamiento.

Patrulleros y personal

En cuanto al parque automotor, dijo que “estamos en condiciones muy favorables respecto de años anteriores. La última adquisición provincial fue de 70 vehículos, entre camionetas y automóviles, y la mitad quedó en la zona norte. La jefatura se está encargando de la adquisición de vehículos 4×4, adecuados a la zona rural y a sectores como Chacra IV”, apuntó.

Con respecto a los efectivos policiales, reconoció que “estamos lejos de la proporción de habitantes, pero estamos en un franco crecimiento. Tenemos alrededor de los 750 efectivos en zona norte y se habla de un policía cada cien habitantes, pero es un ideal muy difícil de alcanzar. En la zona norte tenemos la ley de flagrancia y actuaciones abreviadas, que en otros puntos de la provincia no se utilizan. En la ciudad se maneja de forma muy dinámica y compromete al vecino a radicar la denuncia. Por las actuaciones abreviadas, en menos de veinte minutos el vecino puede realizar el trámite”, aseveró.

“Ya estamos trabajando en el sistema de video vigilancia, para hacer un reordenamiento de todo el sistema de la ciudad, y trabajamos en las comunicaciones radiales, la interconexión con las comisarías y una central de comunicaciones. Esto va a abarcar un radio mayor y llegaremos a aquellos barrios donde no llega la fibra óptica. En su momento avanzamos en un programa informático para agilizar tránsito y tenemos un dron que manejamos desde un área específica para determinados eventos, pero las características climáticas muchas veces limitan el uso”, observó.

Dio a conocer que el sábado recibieron tecnología para el área de investigación, en comunicaciones telefónicas e imagen, y ya hay personal capacitado para su uso.

“Los hechos en Ushuaia son mínimos en comparación a los delitos en Río Grande”, remarcó Moraga, y explicó que por eso se destinan más policías a la zona norte. “Muchas veces han quedado cursos completos de egresados de la escuela de policía en Río Grande, y eso da muestra de que es donde más problemas tenemos, aunque nos estamos ocupando”.

“Estamos creciendo en seguridad. El área donde funciona el 101 prácticamente está a la altura de un 911. Antes eran cinco o seis efectivos, hoy ha crecido mucho y apuntamos a más crecimiento, con monitoreo de cámaras en distintos puntos estratégicos, que van hasta los barrios más alejados, donde la fibra óptica no alcanza. La tecnología lo permite y tenemos cámaras en Margen Sur que funcionan de manera perfecta. Esas cámaras han sido reclamadas mucho tiempo por dirigentes barriales y la tecnología nos ha permitido avanzar”, subrayó.

Asimismo, valoró “el trato personal de los vecinos con el personal policial, porque muchos efectivos son fueguinos y ya crecieron en esta ciudad. El vecino conoce al policía, va al supermercado y conoce al comisario”.

Extranjeros y Migraciones

Consultado sobre la detección de extranjeros vinculados con bandas delictivas, en particular de dominicanos y paraguayos de acuerdo a los últimos procedimientos, Moraga indicó que son diferentes perfiles de violencia y se trabaja junto con el área de Migraciones, para verificar antecedentes. “No estamos ajenos a la preocupación a nivel nacional, y eso nos permite acceder a bases de datos a través de Migraciones. Así se detectaron estos grupos de extranjeros que sobre todo interactuaban en la zona de margen sur”, dijo, aunque aclaró que “la cantidad no es alarmante”.

Comisaría en margen sur

“Hace años venimos diciendo que se necesita una comisaría en margen sur y en unos veinte días la vamos a estar inaugurando”, anunció el funcionario policial, como “un hecho concreto” que marca mejoras.

“Otro hecho concreto son los 200 ingresos en curso en las fuerzas policiales para este año. Hay cien efectivos que se están formando en este momento, y es la mayor incorporación que hemos tenido históricamente. Una vez que esos efectivos egresen, se van a capacitar cien más, es decir que vamos a tener 200 este año”, dijo.

Perros y narcotráfico

Consultado sobre la dotación de perros detectores de narcóticos, mencionó al perro colombiano “que se ha hecho famoso, se capacitó en Colombia y está haciendo de efecto multiplicador”, dijo, literalmente, dado que dos de sus cachorros se sumarán a la fuerza.

“Actualmente tenemos tres perros activos y se van a sumar dos perros más, que son cachorros, hijos de este perro colombiano y de una de las perras que teníamos. Hemos tenido muy buen resultado con estos perros”, reconoció, con detección de droga en la frontera y otros operativos.

Moraga mencionó que está el área específica de lucha contra el narcotráfico y que “el vecino ayuda mucho con la denuncia anónima. Por eso somos muy insistentes con el 101, donde tenemos un protocolo de acción. No podemos salir a publicar muchas cosas, por lo que implica el anonimato”, manifestó.

En Río Grande tenemos un trabajo coordinado con las fuerzas federales, que muchas veces buscan apoyo logístico. El común denominador es la marihuana, en un importante volumen, y luego la cocaína. Antes era impensado hablar de 14 kilos de cocaína, pero estos últimos años se ha observado. Los costos son elevados y muchas veces el poder adquisitivo va de la mano”, expresó.

De la mano del aumento del narcotráfico, marcó un aumento en las adicciones. “Es una problemática que se ve en el área de Minoridad y se trabaja con Desarrollo Social, con el área de Violencia, también con el Municipio, y el crecimiento es preocupante”, señaló.

Trata de personas

En cuanto a la trata de personas, Moraga indicó que “se erradicaron los locales de tolerancia pero salió de la esfera de control, porque antes estaba en lugares identificados y convivía con la gente. Es un delito federal y se maneja con las fuerzas federales. Nosotros tenemos participación activa pero muchas veces no hablamos de trata de personas sino de gente que ejerce una determinada actividad en su domicilio”, dijo sobre los privados.

“Sería bueno que así como tenemos la ley de flagrancia, se pueda dar un marco a esto, porque van mutando, van alquilando determinadas viviendas y muchas veces se mezclan con dueños particulares”, observó.

