Es por el auge de la pesca y la exportación de crudo, que se prevé alcance su apogeo en 2019. Un análisis arrojó que hoy, desde el punto de vista económico, los ‘kelpers’ son prácticamente ‘autónomos’.

Las Islas Malvinas, territorio perteneciente a Tierra del Fuego AIAS, poseen el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita más alto del mundo, con un ingreso anual de US$ 122.000, más del doble de los Estados Unidos de Norteamérica, con US$ 57.000.

Según un análisis del economista y periodista Julián Guarino, de Ámbito Financiero, los 3400 “kelpers” -habitantes de la isla- gozan en los últimos años de un crecimiento exponencial en su actividad económica, potenciada por el auge de la pesca y la exploración de los yacimientos petrolíferos en sus aguas.

Tal es así, que en los últimos cinco años, el PBI creció a un ritmo descomunal, a un promedio del 11 por ciento anual. Para ilustrarlo mejor: en 2013, la cifra era de US$ 77.000 per cápita y en 2016, superó los US$120.000.

En términos ictícolas -industria de la pesca- la situación no podría ser más benévola. El informe detalla que los isleños capitalizan con la concesión de 230 licencias concedidas a buques de bandera española, coreana y taiwanesa, extracciones de más de 200.000 toneladas anuales de pescado.

Por último, si se compara el PBI per cápita actual de Malvinas con el de países enteros, cuyos recursos fuertes son el petróleo y el gas, la diferencia sigue siendo asombrosa. Noruega y Qatar concentran una cifra de US$ 100.000 y U$S 94.000 respectivamente. En tanto, el Principado de Mónaco, arrojó una cifra de US$ 105.000.

En el peor de los casos, de quitarse los recursos obtenidos por la pesca y la exploración de hidrocarburos, el PBI per cápita de los malvinenses rondaría los US$ 48.000, similar al que poseen países como Austria o Japón.

