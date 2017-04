La capital fueguina tuvo la apertura oficial de los Juegos EPADE 2017, cuando las seis delegaciones patagónicas, se presentaron en el gimnasio del Polivalente de Arte. La inauguración fue presidida por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, en ejercicio del Poder Ejecutivo y fue acompañado por legisladores y funcionarios ministeriales. Ushuaia, será sede hasta el 9, de las disciplinas básquet, fútbol, natación y atletismo.

En su discurso a los jóvenes, el titular del Parlamento recordó la ceremonia que se realizó anoche en Río Grande, sede de judo, vóley y ciclismo de estos Juegos EPADE. “Quiero confesarles a ustedes, jóvenes deportistas, que mi presencia aquí, no es un simple acto protocolar, sino que verlos a ustedes, entusiasmados, llenos de vida y plenitud, me hizo sentir, otra vez, como ese joven que fui, amante del deporte y la sana competencia”, dijo.

Apuntó a la superación que motiva el deporte y agregó: “Créanme que esa palabra les será muy útil en el trayecto de sus vidas, porque les enseñará que si bien, en el camino hacia el futuro nos esperan las adversidades, siempre tendremos a mano la oportunidad para superar los escollos y seguir adelante”.

En otra parte de su mensaje a las delegaciones, dijo que la suma “de esfuerzo, tanto individual como colectivo” agregan matices a las competencias; donde también hizo alusión a los “profesores, instructores, asistentes, colaboradores y sus padres, que con ese amor que solo ellos pueden dar, los acompañan”.

Arcando, también apuntó a la recuperación que llega luego de tanto esfuerzo. “Siempre me he preguntado a mí mismo, si he hecho todo lo correcto. ¿Cuántas veces nos equivocamos? –se preguntó- Es allí, como cuando realizamos una mala jugada, un mal salto, un mal lanzamiento y nos decimos tengo que mejorar, que retomamos el camino y esta vez nos esforzamos para hacerlo mejor. Para superar la adversidad”.

“La vida, queridos chicos, tiene mucha similitud con estas competencias. Ponemos lo mejor para participar, buscamos resultados en base a nuestros esfuerzos. Pero si los resultados no se dan, sabemos que podemos volver a intentarlo. Y, además, tal vez algo que no se suele tener muy en cuenta. Ello es que somos un conjunto. Que tenemos que trabajar en equipo, porque cada uno se apoya en el otro y entre todos pueden lograrlo”, finalizó.

En este sentido, el legislador Daniel Harrignton (FPV – PJ) aseguró que los Juegos EPADE 2017 significan ” un enorme desafío para nuestra Provincia” en cuanto a la logística y organización de “un evento deportivo de tal magnitud. Es un orgullo que, por primera vez, Tierra del Fuego sea sede de estos juegos en el cual participan más de 1500 deportistas de toda la Patagonia”.

“Es valorable que los EPADE se desarrollen tanto, en la modalidad convencional como para jóvenes con discapacidad ya que, de esta manera, se constituyen como juegos que impulsan el deporte inclusivo”, señaló a la prensa acreditada.

“Además de promover el deporte, fomentan el turismo en Tierra del Fuego. Muchos medios de comunicación de la Patagonia, llegaron para cubrir el evento, al igual que los medios nacionales que están comprometidos con la Secretaría de Deporte de la Nación”.

“Quiero destacar el trabajo que realiza la Secretaría de Deporte a cargo de Ramiro Bravo; sabemos que -junto a su equipo- trabajó incansablemente para que estos juegos se destaquen por su nivel y organización”, cerró.

Tierra del Fuego es la encargada de organizar este torneo, en el que participarán además La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz y más de 1500 deportistas en las disciplinas como el fútbol, básquet, vóley, judo, ciclismo, atletismo y natación.

Para la presente edición, en Ushuaia se competirá en atletismo y natación (tanto convencional como en discapacidad), ambas ramas del básquetbol y el fútbol. En Río Grande se disputarán las competencias de voleibol en ambas ramas y el judo, en tanto en Tolhuin, se desarrollará el ciclismo.

En tanto, el titular del Ente Patagónico Deportivo, Walter Ñonquepán acentuó, esta noche, la realización en Tierra del Fuego y valoró “con gratitud a Tierra del Fuego, por asumir el desafío de mejorar la infraestructura y tener la logística preparada”. También, consideró que luego de esta experiencia que finaliza el domingo próximo, “también va a crecer internamente en la organización de evento de importancia”.

En su discurso, el funcionario dijo sentir “un enorme orgullo por todos los deportistas que están hoy acá” y recordó los inicios de cada uno, quienes lograron participar de los Juegos, “para que la Patagonia crezca en su conjunto”. Ñonquepán, evaluó que el crecimiento, aporta a las selecciones argentinas de los talentos de la región. Dijo que es la Patagonia, la región que más contribuye en calidad de deportistas, para el proyecto de los Juegos para la Juventud 2018 en Buenos Aires. Adelantó, al finalizar, las instancias del año que viene en los Juegos EPADE en La Pampa.

Del acto apertura, participaron los legisladores Marcela Gómez, Angelina Carrasco, Daniel Harrignton y Ricardo Romano (FPV – PJ) junto a funcionarios de la Secretaría de Deportes y del Gabinete provincial. También, se destacó la participación de los secretarios y funcionarios de Deportes de cada una de las provincias patagónicas.

