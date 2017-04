El legislador del MPF afirmó que “el acuerdo Macri-Bertone lo único que le trajo a Tierra del Fuego fue hambre, pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo”, y reclamó una defensa de la provincia en lugar de ir “de rodillas” a Nación. Sostuvo que no hay dimensión todavía de la importancia de la ley y el impacto de las medidas del gobierno, con más de seis mil desocupados y una merma de 240 millones mensuales de circulante, que jaquea al comercio. Volvió a pedir la convocatoria de Bertone a todas las fuerzas políticas y sociales, porque “no es lo mismo” que convoque un partido que una gobernadora. En materia electoral, dijo que el MPF prevé llevar candidatos propios.

El legislador Damián Löffler, con el cronograma electoral anunciado y la postura del presidente de la UCR fueguina a favor de reeditar la alianza del 2015 con el MPF, fue consultado sobre las elecciones legislativas, pero aclaró que desde el partido están convencidos de que “la gente tiene una agenda y la situación de la provincia es compleja. La preocupación de los que integramos el MPF es tratar de resolver los problemas de la gente, que son muchos”, antes que la cuestión electoral.

“Entendemos que no hay un proyecto de provincia y tampoco en el gobierno nacional, y hay temas que nos preocupan”, expresó por FM del Sur.

“Obviamente en los partidos políticos se habla de política y nosotros tenemos comunicación permanente con el bloque. El bloque del MPF históricamente ha sido el que mejor trabaja en el ámbito legislativo, porque somos un bloque compacto, independientemente de las diferencias en algunas temáticas. Siempre trabajamos juntos, tratamos de aunar criterios e ir con posiciones conjuntas a las sesiones. Dentro del bloque hemos hablado y todavía no hemos conversado dentro de la convención partidaria, que es el ámbito que corresponde. Tengo un contacto directo con Miriam Boyadjián, con quien compartimos el espacio interno en Río Grande, también con Cristina Boyadjián, con el concejal Nogar; y tenemos intenciones de ir a este escenario electoral con un candidato propio, que es lo que se habló, pero no estamos cerrados a la posibilidad de hacer alianzas”, sostuvo.

“Por ahora vamos a ir con un candidato propio y la que define es la convención partidaria, no son los legisladores, ni la senadora ni los concejales. En este momento nos parece que es un buen escenario para encarar las elecciones con un candidato propio”, subrayó.

Explicó que el candidato propio tiene relación con recuperar la defensa de los intereses fueguinos, que ve perdida en los representantes actuales. “Hay una gran crisis de representación a nivel nacional y el ciudadano de a pie se siente absolutamente indefenso. Estas elecciones a veces pasan desapercibidas y parece que el que tiene la foto más linda con el gobernante nacional de turno que tiene mejor imagen, es el que se lleva la banca”, criticó.

“Tenemos un régimen de la 19640 hasta 2023 y nadie ha dicho nada. Han levantado los aranceles de importaciones, en el último año perdimos más de 6.400 puestos de trabajo y parece que nada pasó en Tierra del Fuego. Hace no mucho tiempo atrás teníamos representantes en el Congreso que tenían compromiso con Tierra de Fuego, que trabajaron para Tierra del Fuego, independientemente del color partidario, como Ruggero Preto, Juan Carlos Oyarzún, ‘Tachi’ Trejo, el ingeniero Mario Ferreyra. Fue gente que realmente defendía los intereses de Tierra del Fuego y esto tenemos que hacerle entender a la gente, para lograr que todas las fuerzas políticos lleven diputados y senadores al Congreso a defender los intereses de Tierra del Fuego”, remarcó.

“Esto parece que se ha perdido, porque nuestros diputados y senadores se suman al bloque del FPV, de la UCR, de Cambiemos, y son soldados de las decisiones que toman los dirigentes nacionales de esos partidos”, lamentó Löffler.

Sin convocatoria

En cuanto a la falta de convocatoria de la gobernadora para defender la promoción fueguina, que se viene reclamando desde distintos sectores, Löffler no descarta tomar la iniciativa con los intendentes. “Lo hablé con el intendente de Río Grande y le gustó la idea. Si no nos convoca la gobernadora, por lo menos los riograndenses queremos autoconvocarnos. No tuve oportunidad de hablaron con Walter Vuoto, pero conociendo su preocupación por la industria no va a tener inconveniente”, expresó.

“Esta semana vamos a tener una reunión con la senadora nacional –Boyadjián- y Sergio Massa, que fue el único dirigente nacional que se comprometió a quitar la fecha de vencimiento a la 19640. Estamos haciendo el trabajo que deberían estar haciendo otros, y estamos preocupadísimos por la inacción los que debieran estar trabajando para que esto no ocurra”, afirmó.

“El Frente Renovador conoce la realidad de Tierra del Fuego porque Miriam está en permanente contacto. La sensación que tenemos es que al gobierno nacional no le importa Tierra del Fuego porque es un distrito que no aporta electoralmente, como otros puntos del país”, planteó.

“El acuerdo Macri-Bertone lo único que le trajo a Tierra del Fuego fue hambre, pérdida de puestos de trabajo, de poder adquisitivo. Se enojan pero es la realidad y no hay voces en el Congreso nacional que nos defiendan de la manera que nos tienen que defender”, insistió.

Gobierno “de rodillas”

El legislador dio cuenta de un perjuicio generalizado por la crisis de la industria, que se puede profundizar si la ley se pierde. “No tenemos dimensión de lo que es la 19640. Una cosa es el subrégimen industrial, y otra lo que representa para el ciudadano, el empresario, el profesional, para todos, en términos impositivos. Silenciosamente nos están invitando a irnos de Tierra del Fuego y de eso no me cabe la menor duda”, señaló.

Recordó que “en la época de De la Rúa y del ministro de Economía López Murphy querían quitar los beneficios al combustible, al transporte, los regímenes especiales, y todos salimos a defender los intereses de sus provincias”, un paso que se debería dar ahora y se viene postergando.

“No me llama la atención que a Macri no le importe Tierra del Fuego, lo que me preocupa es que los que nos importa Tierra del Fuego no estemos trabajando a la altura de las circunstancias. Una cosa es que convoque la gobernadora y vayamos todos atrás acompañándola en el reclamo, y otra cosa es que convoque el legislador Löffler. No es lo mismo”, reconoció.

“Lo que importa es la forma en que se va a Buenos Aires a discutir los intereses de Tierra del Fuego, que no es menor. Cuando uno viene de rodillas es complicado”, sostuvo.

“Uno entiende que la situación del país es compleja. Hablan de que hay brotes verdes, pero eso es para la provincia de Santa Fe, algún sector de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires, pero la Patagonia ha sido abandonada por este gobierno”, aseveró.

“En Tierra del Fuego tenemos un efecto expansivo y lo que pasa en el parque industrial a los seis meses llega a la ciudad. No solamente perdemos puestos en las fábricas sino que perdemos puestos en los comercios. En Ushuaia hay mayor recesión, salvo la gastronomía y la hotelería que han tenido una buena temporada, y al gobierno lo único que le preocupa es ordenar las cuentas públicas, con mayor pérdida de poder adquisitivo. Y el sacrificio que se hizo hasta ahora no resolvió nada”, enfatizó, asegurando que “no tiene dudas de que estamos peor”.

La topadora estatal

Asimismo, cargó contra la metodología del FPV que, en vez del diálogo, apela a “la topadora” contra los que no piensan igual. “La metodología es el diálogo y no pasarle por encima al que piensa diferente, como ha hecho el gobierno de hace un tiempo a esta parte. Lo dicen absolutamente todos los dirigentes sindicales y los trabajadores del estado. Hay dirigentes que han elegido el silencio y la obediencia debida, pero los trabajadores están enojadísimos. Vienen con las topadoras y las pasan por encima a los que piensan diferente”, dijo.

Desde la Legislatura poco se puede hacer: “Con los legisladores hablo con todos y en muchas cuestiones coincidimos, pero el peronismo es verticalista y hay un bloque que responde a lo que mandan del Ejecutivo provincial. Uno dialoga y plantea la preocupación en los ámbitos que puede. A los médicos hay que convocarlos al diálogo inmediatamente, para escucharlos, no para apretarlos ni bajarles línea. Si no escuchan a los médicos, los hospitales no van a funcionar nunca. Por lo menos hay que discutir condiciones de trabajo y después discutiremos la cuestión salarial”, planteó.

También se refirió a las vallas en la Legislatura y el acceso vedado incluso a autoridades electas, como la directora por los pasivos Elisa Dietrich, que ya radicó una denuncia por discriminación contra el vicegobernador Arcando. La propia Mónica Urquiza aseguró que en la última sesión no la dejaron ingresar hasta que dio su nombre: “Es vergonzoso. A uno le ha tocado estar en sesiones complejas, con los bombos y dirigentes puteándonos. Siempre entraron, por ahí no todos, pero sí diez o quince referentes de cada gremio. Hoy a la Legislatura no ingresa nadie y es decisión del gobierno. Seguramente en algún proceso electoral la gente se acordará. Hoy quienes deciden la modalidad con que se debe trabajar y los que manejan las reglas de juego son el FPV y es la forma en que han decidido trabajar”, lamentó.

Enmarcó en este mismo contexto y metodología el aumento salarial por decreto. “Es la decisión de este gobierno pasarnos por encima absolutamente a todos. El año pasado tuvimos cuarenta puntos de inflación y el incremento salarial fue de nueve puntos. Este año dicen que van a dar el 19% para algunos sectores, pero no en todos porque la composición salarial es diferente, y seguimos corriendo el carro de atrás”, sostuvo.

La caída de circulante

El legislador dio cuenta de la caída de circulante en las ciudades, en especial en Río Grande, por la pérdida de puestos de trabajo en la industria. “Con seis mil puestos de trabajo menos en las fábricas son 240 millones de pesos menos que circulan en la ciudad de Río Grande. Son 240 millones de pesos menos por mes. Es un numerazo”, remarcó, con el impacto que tiene sobre el comercio, servicios y la población en general.

“Todos sabemos que hay una población joven que ha trabajado en las fábricas este último tiempo, y son chicos que gastan, que consumen, les gusta comprar ropa, tener su vehículo, su computadora. El trabajador de fábrica deja mucho dinero en la ciudad de Río Grande y Ushuaia. No es plata que se va de la provincia, y esto no se está viendo. A uno le llama la atención que todavía no haya reclamos firmes de las Cámaras de Comercio, porque yo hablo todos los días con los comerciantes y veo la situación que padecen”, manifestó.

También envió un mensaje a los concejales de Río Grande por el cobro del estacionamiento medido. “Me parece inoportuno el momento en que se implementa. Si van a la plaza de Río Grande está desolada, los comerciantes han perdido un montón de ventas”, dijo.

Y agregó que “la AREF está haciendo clausuras formales de cuatro días por no tener un libro de compras. Me parece una locura absoluta. En vez de poner paños fríos a la coyuntura grave que se vive, desde el estado se le pone la pata sobre la cabeza a los que todavía tienen intención de continuar con su actividad comercial y sostener el trabajo de nuestra gente. Hay decisiones que están fuera de foco en el momento que se está viviendo. Es importante que lo revea tanto la AREF como el Concejo Deliberante de Río Grande”, pidió.

Finalmente volvió a insistir en la defensa del régimen y la prórroga de la ley. “Para levantar las paredes y hacer el techo, hay que sentar las bases. Ante todo tenemos que defender la ley y correr el techo del 2023, como primera medida, y luego discutir con el gobierno qué tipo de provincia nos van a ayudar a ser. No pueden cerrar las persianas de las fábricas mañana y decir que a Tierra del Fuego hay que reconvertirla. Esto es un proceso, no puede ser una foto. Los funcionarios del gobierno provincial y el nacional se tienen que sentar a discutir cuál es el plan para Tierra del Fuego, y hoy no hay un plan ni desde el gobierno de la provincia ni desde el gobierno nacional”, concluyó.

