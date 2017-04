“Ha sido complejo y la economía no llega a acomodarse”

El ministro Ramiro Caballero expuso las complicaciones del primer trimestre y la demora en la reactivación para el segundo, que acaba de comenzar. Confía en que la mejora en la competitividad rinda frutos en el corto plazo. Aseguró que este año comenzará la producción del laboratorio fueguino, que “viene bien encaminado”. También apuntó a los industriales, para que apuren la inversión del Fideicomiso industrial: “Necesitamos acción y esa acción se la hemos pedido, porque ya es momento de que inviertan fuertemente”, reclamó.

El ministro de Industria Ramiro Caballero evaluó por FM La Isla el primer trimestre de 2017, y las perspectivas para este año. “La verdad ha sido un trimestre complejo, porque todavía la economía del país no llega a acomodarse ni a mejorar. Hay mucha gente que tiene expectativas de ingresar al sector laboral en la provincia y hay situaciones complejas en empresas, con algunas particularidades que atraviesan complicaciones con la producción. También hay un sector sindical que hace todos los esfuerzos para contener a los trabajadores que no han podido ingresar”, expuso.

“Desde el año pasado trabajamos para ser más competitivos y esto tiene que dar sus frutos, pero la economía del país todavía no se acomoda. No hay incremento en las producciones porque el consumo no se ha acomodado”, lamentó.

Mencionó los cambios al plan Ahora 12 y el fracaso que significó: “La normativa que buscó la transparencia entre los precios de contado y en cuotas tuvo que retrotraerse y acomodarse. La gente tiene situaciones complejas de estabilidad laboral en toda la Argentina, hay dificultades para conseguir trabajo y el costo de vida está muy alto”, enumeró como factores que complican la reactivación.

“En Tierra del Fuego la variable de precios es muy grande y el mayor problema es el tema inflacionario, que se debe corregir, aunque lo primordial es que la gente tenga trabajo. Esta semana nuevamente cayó el índice de la construcción y todavía no hay despegue”, sostuvo.

Destacó que “empieza a mejorar en algún punto el sector automotriz, pero se tiene que estabilizar”.

En cuanto a la mano de obra ocupada, dijo que “en este momento estamos cerrando con 10.100 trabajadores, y es el número que estimábamos. Incluye al subrégimen industrial electrónico, textil, plásticos y sector pesquero”, precisó, confiado en que haya “incorporaciones en abril”.

“Hay menos cantidad de contratos, porque sobre fin de año finalizaron varios y no hay prácticamente incorporación de contratados para este año, aunque en algunos casos se da paulatinamente. Lo que hay es personal efectivo y una cantidad de contratados a término. Esperamos que empiece a mejorar la condición de ese trabajador también”, expresó.

“Por eso trabajamos para producir otras cosas en la provincia, para que compense la caída de empleo en otros rubros. El año pasado se aprobaron un par de proyectos en electrónica, y este año piensan lanzar fabricación de celulares sobre fin de abril, otra empresa prevé lanzar televisores sobre mayo o junio. Hay iniciativa, más allá de que las producciones estimadas para el segundo trimestre son las que estábamos manejando y esperemos que empiecen a mejorar”, reiteró.

Laboratorio para este año

En cuanto al laboratorio fueguino, dijo que “tenemos la empresa ya conformada y se están haciendo las inscripciones administrativas en los entes reguladores. Como Ministro de Industria tuve reuniones para acompañar esta iniciativa, que ha tenido respaldo nacional, porque acompañó el Ministerio de Salud. Queda consolidar esta sociedad anónima, con un 51% mayoritario del estado, para que empiece a ser productivo en el segundo semestre del año. Va muy bien, hace dos semanas estuvimos reunidos con posibles empresas que fabricarían los envases para los medicamentos. Está encaminado con profesionales del ministerio de salud de la provincia y equipos técnicos nuestros que lo llevan adelante”, manifestó.

Reiteró que el proyecto “va por muy buen camino y vamos a tener buenos resultados los próximos meses, con la conformación definitiva. La producción tiene que venir ya para este año”, estimó Caballero.

Panorama desolador

Se lo consultó sobre el “panorama desolador” en otras provincias, tal como lo describió el ministro de Trabajo Claudio Carrera, luego de participar en la última reunión del consejo federal del trabajo. “Fuimos con Claudio a esa reunión del año pasado del consejo federal de trabajo y producción, y estuvo esa sensación en la reunión. Hay provincias con problemáticas profundas y no se puede llevar una respuesta positiva. Es preocupante”, dijo del contexto del resto del país.

“En la provincia no queda otra que trabajar fuertemente y no vamos a retroceder un paso sobre lo que ha marcado la gobernadora, respecto de cómo trabajar con el gobierno nacional, con el que tenemos profundas diferencias. Queremos consolidar nuestro régimen, industrializar otros insumos y generar respuestas propias dentro de la isla y con el estado nacional. Vamos a batallar con quien sea necesario para defender nuestra industria, con firme postura. Por eso llevamos propuestas de la provincia que hace un tiempo atrás parecían algo imposible, pero puedo decir que estamos en el camino correcto, porque la propuesta de la provincia ha sido claramente atendida”, subrayó.

“Hay puntos que debemos consensuar y esperamos la herramienta para que la provincia pueda diversificar producción y que la Nación entienda que puede utilizar la capacidad instalada, modernizar la normativa y hacerla más efectiva. El proyecto que la provincia elevó no habla de la reapertura del régimen por sí solo, sino que tiende a corregir situaciones que hacen que algunas cosas no se puedan producir en la provincia”, explicó.

“Es un proyecto de decreto que hemos elevado, hoy estamos en un diálogo profundo sobre esta normativa y creemos que vamos a tener un muy buen resultado. Si no es así en lo inmediato, vamos a seguir insistiendo, porque la única forma de generar empleo es generando productividad e industrialización en la Argentina”, planteó.

Fideicomiso industrial

Finalmente se refirió a las inversiones pendientes por el fideicomiso industrial y mencionó que “hay un plan de viviendas que se quiere llevar adelante en Río Grande. Hay algunas cosas que debe regularizar el Fideicomiso, como documentación que ha elevado a la IGJ. Creo que este año vamos a tener resultados concretos, aunque no está dado en los plazos que esperábamos”, reconoció.

Dio cuenta del reclamo formulado a los industriales de parte de su cartera: “Yo hice un reclamo formal porque esperamos que rápidamente se pueda resolver. En Ushuaia falta mucha infraestructura para construir viviendas en un lugar donde puede invertir un privado y esas son dificultades para llevar un proyecto adelante. Hay proyectos de conectividad que se evaluaron con ARSAT y no se llevaron adelante, y se deben solucionar. Creo que en las próximas semanas vamos a tener noticias sobre otros proyectos. Ya es momento de que inviertan fuertemente, no solamente para mejorar el sistema productivo propio, sino como una imagen más de reinversión en la provincia hacia otros sectores, y que tengan rentabilidad, además de solucionar problemas que el estado hoy no puede resolver”, dijo.

“Necesitamos acción y esa acción se la hemos pedido puntualmente a los industriales”, sentenció Caballero.

Por último el ministro informó que hoy estará en la UTN para presentar el proyecto de la provincia sobre reapertura y mejora del subrégimen industrial.

