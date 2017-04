El diputado del PRO Gastón Roma reclamó a la gobernadora Bertone una convocatoria, sin mezquindades políticas. Dio a conocer varias iniciativas propias, vinculadas con logística antártica, la planta de licuefacción en la zona norte, e incluso un proyecto de coparticipación de la pesca, a partir del desarrollo de Almanza. Consideró que el Secretario de Hidrocarburos “no tiene conocimiento ni formación” para avanzar en industrialización, y en general “las personas que eligió la gobernadora no están dando ningún resultado en ninguna área”. Pidió a Bertone que permita llevar soluciones al listado de problemas en la provincia.

Río Grande.- El diputado Gastón Roma dialogó ayer con Radio Universidad 93.5 sobre su visión del equipo de gobierno y la necesidad de una convocatoria para que distintos sectores puedan aportar soluciones a los problemas de la provincia.

Informó que se encuentra cursando una maestría sobre prospectiva estratégica, que “es el estudio de los factores del futuro”, a partir de que “la automatización, la robotización, la eliminación de procesos tanto en las cuestiones administrativas como en las fabriles, están generando la creación de base de desempleo estructural. Hay países que lo están pudiendo resolver y otros no. Es una ola muy importante y ya hay tres o cuatro países que tienen taxis sin choferes, camiones sin choferes, que son eléctricos y totalmente ecológicos; pero generan un problema en el tema del empleo. Es una ola que se viene para otros países que tiene una masa importante de trabajadores en estos rubros. El futuro nos va a generar un montón de desafíos y hay que pensar cómo resolver esos nuevos problemas”, planteó.

Para esto es necesario capacitar dirigentes, señaló. “La realidad es que en el mundo los políticos se están especializando, aunque esto no llegó todavía a la Argentina. Hay políticos especialistas en temas específicos, y van creciendo desde el ámbito municipal a las esferas nacionales. Esa especialización no se dio en la Argentina y hace falta más formación de la dirigencia política en general. También me refiero a los sindicatos, la dirigencia de las ONG, porque los privados tienen un plus en este manejo”, diferenció.

Proyectos importantes

Mencionó los proyectos en que trabaja aunque no ve un plan de parte del gobierno fueguino. “Para expandir la ley de promoción industrial tenemos que mostrar un proceso de desarrollo genuino de los recursos naturales, o fabricar un producto con alta tecnología y ser competitivos con la importación de otro lugar. Hay que hacer un plan y presentarlo a Nación para tener la posibilidad de ampliar la ley de promoción. Eso no se está dando y no quiero entrar a criticar a la gobernadora, pero la verdad es que carece de planes en casi todas las áreas de gobierno provincial”, afirmó.

“Lamentablemente nos está llevando sin rumbo. Yo no conozco el trabajo de ella con su equipo técnico, y no sé si es una cuestión de incapacidad de ella o del equipo, pero la realidad es que en los hechos concretos no hay ningún plan en ningún área para presentar y mucho menos un plan estratégico para decir adónde vamos y que los fueguinos nos encolumnemos detrás”, remarcó.

Sostuvo que “la provincia tiene un gran potencial para el desarrollo y trato de plasmar eso en un proyecto de ley que estoy presentando”, pese a “los palos en la rueda” con que se encontró el día anterior en la reunión de comisión de defensa, de parte de una asesora del diputado Martín Pérez. Se trató el proyecto del polo logístico antártico para Ushuaia, que “es muy importante para un montón de otros negocios que se pueden hacer, como asistencia logística a las bases de los demás países, y eso generaría oportunidades no sólo para el turismo científico sino para el aprovechamiento de recursos que podemos poner detrás de la logística antártica”, explicó.

Adelantó que “Ushuaia va a quedar con tres muelles y va a crecer muchísimo con el turismo, en cuanto logremos destrabar lo de la Base Naval y el polo logístico”, y dijo que se va a comunicar con Martín Pérez porque encontró con que su asesora “empezó a poner un montón de objeciones” a un proyecto suyo en la comisión, “cuando tenía casi la unanimidad de los asesores de la comisión. Este proyecto estaría saliendo en la próxima reunión de defensa para pasar a la comisión de presupuesto y luego ser votado en Diputados”, dijo.

Lamentó que “se pongan palos en la rueda solamente por ser de otro partido y lo voy a hablar con Martín Pérez. Tenemos que pasar por arriba de estas circunstancias, porque la Antártida puede generar muchas condiciones favorables sobre todo para los que viven en Ushuaia y para posicionar a Tierra del Fuego con otro producto”.

Industrialización

Roma indicó que “nosotros podríamos haber tenido desde hace décadas una pequeña destilería que produjera los combustibles que consume Tierra del Fuego. Se produce poco petróleo pero una destilería como estaba pensada HIFUSA en su momento hubiese sido importantísima. Hoy sale el crudo, se elabora y vuelve subsidiado, y genera un costo para el estado. No tenemos la destilería por la falta de planificación estratégica, la falta de equipos, de ponernos de acuerdo más allá de la bandera política”, expresó.

Hoy tendrá una reunión con funcionarios del Ministerio de Energía por la planta de licuefacción. “Logré que todos voten el proyecto, hasta el presidente de la comisión de energía. Todos están de acuerdo en que es una solución para Tierra del Fuego darle valor agregado al gas, y poner un polo petroquímico. La planta de licuefacción enfría el gas que tenemos, lo pasa de estado gaseoso a líquido, para que se pueda transportar en barcos. Esto aumentaría la recaudación por regalías, al vender más gas; y nos permitiría que cuando se termine el proceso de sustitución de energías fósiles por energías renovables, podamos seguir vendiendo gas a otros lugares que el gasoducto no demande. Podemos vender a cualquier parte del mundo”, confió.

Funcionarios incapaces

Remarcó que para lograr estos objetivos “se necesita tener en Tierra del Fuego un Secretario de Hidrocarburos que esté a la altura de las circunstancias, pensando en la industrialización del gas y en qué hacemos con la industrialización de los recursos naturales” y advirtió que “en 2035 va a costar tanto extraer, procesar y trasladar el gas, que las energías renovables le van a ganar la pulseada. Por eso tenemos que sustituir eso, porque es probable que mucho de nuestro gas y petróleo quede ahí abajo”.

Dado que Omar Nogar fue funcionario de Ríos, avaló el convenio chino, continúa en la gestión Bertone y ha recibido críticas del gremio de petroleros, que pidió su apartamiento, el diputado fue consultado sobre su capacidad: “Personalmente no creo que es la persona que tiene el mejor conocimiento ni formación para manejar esto. Mi tío –Richard Grant- fue director nacional de Total y el comentario de su gestión es muy flojo, pero lo eligió la gobernadora. Los comentarios sobre la gestión de Nogar no son muy alentadores. Es una persona que desconoce los temas de su área y tampoco tiene formación. Hay que tener una mirada más amplia y tener un equipo que dé un salto cualitativo a la provincia”, subrayó.

Reiteró que “son las personas que eligió la gobernadora y no están dando ningún resultado en ninguna área. Lo digo con total franqueza, y me duele ver legisladores como Pablo Blanco y la gobernadora viajando en primera clase sin dar ningún resultado concreto a la gente. Es más fácil decir que el gobierno nacional los perjudica, que hacerse cargo de la generación de empleo y propuestas a largo plazo”, fustigó.

“No hay un área del gobierno de Tierra del Fuego donde yo no me pueda hacer un festín criticándola, pero la cuestión no es hacer leña del árbol caído sino decir que se pueden generar soluciones a los problemas y que nos escuchen, que hagamos un debate abierto con la televisión pública, los canales de cable, para exponer cada uno las propuestas de solución y armar un plan estratégico de todos los fueguinos”, pidió.

“Le he dicho lo que pienso al Ministro Álvarez, sobre algunas soluciones a los problemas, pero hay una mezquindad política y una pequeñez ideológica muy importante”, evaluó de los funcionarios actuales.

Encima, censura

Apuntó que fue “uno de los primeros que se enojó cuando la gobernadora dio de baja el decreto de publicidad oficial, con todos los defectos que tenía en la distribución de la pauta, porque fue a los fines de dirigir la opinión pública. Lo terminé confirmando cuando empezaron a censurar a los intendentes, cuando empezaron a activar algunos medios que no existían con pauta provincial. El gobierno de Manfredotti-Gallo hizo exactamente lo mismo”, recordó.

“No hay tema que uno toque donde se vea que quieren solucionar los problemas o generar un marco de mejoras para la situación actual, en lugar de estar mirando a los amigos. Esto, sin hablar de las sospechas que tiene toda la obra pública de la gobernadora actual”, disparó.

Sin embargo no prevé avanzar con acciones judiciales: “Ya tuve mi etapa de hacer denuncias pero después la justicia arregla con el político de turno y no sirve de nada”, dijo.

“Lo que ha hecho bien Bertone es hacer un programa de fotos, de comunicación, diciendo que las obras nacionales son gestión de ella, como hacía antes cuando le trababa las obras a Fabiana Ríos. La gente a esta altura no desconoce cómo se baja ese tipo de obras. No me quiero pelear con la gobernadora, mi intención es que permita plantear soluciones a un listado de problemas que tiene la provincia”, reiteró.

Hasta ahora el diálogo es nulo. “La gobernadora no me llamó jamás. Me la crucé en el aeropuerto de Ushuaia y no me saludó. Intenté saludarla dos veces pero hizo como que no me veía. Después pasó a clase business y se sentó en primera fila. Ahí la quise saludar también pero giró la cara. Estaba con Federico Frigerio”, señaló.

Industria mejorando

Por otra parte dio información sobre el repunte de algunos sectores de la industria y los primeros resultados del plan de autopartes. Adelantó que “Phillips va a tomar una dotación importante de trabajadores en estos días, también FAMAR aunque en menor medida. Phillips tiene un número más interesante de personas y la cantidad de empleo que tiene hoy la industria es similar al 2015”, afirmó.

“Hay que aclararle a algunos medios y sectores políticos que hacen ruido con este tema que no estamos por debajo del número que se empleaba en 2015 en las fábricas. Sabemos que ha caído mucho el empleo, pero hay novedades, como la de FAMAR, también Mirgor está reestructurando ciertos productos, la fábrica de Vargas empezará a traer algunos productos de China, y tenemos a Foxman que ha conseguido un socio que quiere poner al día a la empresa y se reactivaría, luego de un concurso de acreedores. La idea es producir componentes para la industria automotriz y maquinaria agrícola. Son bienes que se asocian a productos que se pueden exportar y con la agroindustria. Yo estuve acompañando al consejo de Foxman y de otras fábricas y empezamos a ver algunos frutos”, destacó.

Adelantó que en su próxima visita el ministro Barañao “va a anunciar la inversión conjunta que se va a hacer con el Ministerio de Ganadería y Pesca para el polo pesquero de Almanza. El principal problema nuestro es que no tenemos una cultura de pescadores, de acuicultores y no hubo formación en este sentido. En Ushuaia se está dictando la carrera de ingeniería en Pesca y queremos que ciencia y tecnología, junto con el ministerio de agricultura, puedan potenciar esa carrera asociándola a productores locales o pesqueros que empiecen a recalar en Ushuaia cuando se despeje el muelle nuevo. El proyecto está bastante avanzado”, aseveró.

Coparticipación pesquera

Asociado a este desarrollo, dijo que trabaja para “crear una ley de coparticipación de la pesca. Es muy importante porque no es coparticipable y en Argentina representa unos 1.600 millones de dólares. El principal pesquero está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Queremos buscar la forma para que se empiece a industrializar en Tierra del Fuego y no vaya al puerto de Mar del Plata. Hay que definir una especie de ley de coparticipación pesquera, para que nosotros podamos entregar algún beneficio a cambio de industrializar en tierra”, dijo, reconociendo que tomó este proyecto del que se lleva adelante en Puerto Williams.

“Este proyecto sería una solución más a la creación de empleo y la industrialización de recursos naturales. Son las ideas que quiero debatir con la gobernadora y su equipo. Ella puede cambiar el rumbo mañana, convocarnos a todos y encontrar que hay soluciones de un montón de sectores. Personalmente creo que Tierra del Fuego puede ser como Islandia, que tiene una calidad de vida enorme, y vive de sus recursos naturales”, afirmó.

