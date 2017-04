Este lunes se llevó a cabo una nueva Asamblea, en el hospital Río Grande por parte de los trabajadores del escalafón húmedo que reclaman una recomposición salarial que supere la dispuesta por el Gobierno de Rosana Bertone a través de un Decreto. Se resolvió “hacer escraches a los funcionarios cuando recorran el hospital”.

El dirigente de ATSA, Alejandro Pérez, en declaraciones a FM Aire Libre explicó que la decisión adoptada por los trabajadores es “hablar con los compañeros internamente para hacer una medida de protesta”.

Además anunció que el Sindicato resolvió a “adherir al Paro Nacional que se va a realizar el próximo jueves”.

Pérez especificó que la protesta tendrá como modalidad “comenzar a perseguir a los funcionarios dentro del hospital para que no recorra tranquilo el hospital y recordó que esta misma medida se llevó a cabo “en la época de Colazo o de Fabiana Ríos”.

“Le vamos a hacer saber, a través de carteles y pancartas lo que está ocurriendo”, explicó.

Pérez recordó que los trabajadores del sector “vamos a recibir 1400 pesos de aumento al final del recorrido al final de año comparado con los 2500 pesos que tiene en el primer tramo el escalafón seco” por lo cual “hay 7000 pesos para el escalafón seco, 1400 para el escalafón húmedo y para llegar al nivel salarial del escalafón seco hay que hacer 5 guardias de 12 horas los fines de semana para alcanzar ese salario”.

Pérez indicó que “hay una responsabilidad del Ministerio de Salud, le expliqué al Ministro de la situación pero al parecer no lo hizo, no le interesó o no encontró la respuesta necesaria dentro del Gabinete”.

El dirigente sindical aclaró que los escraches a los funcionarios “lo vamos a hacer dentro del hospital porque siempre vienen funcionarios” aunque a los domicilios “no vamos a ir porque nosotros con la familia no nos metemos, la discusión es con los funcionarios”.

Recordó que la Gobernadora “en la letra chica no la interpretó o está mal informada y le pueden haber mentido y vamos a pedir una reunión con la Gobernadora”.

Pérez reiteró que ATSA “adhiere al Paro nacional del 6 de abril con paro total de la actividad y el mantenimiento de las guardias mínimas y después se va a recorrer cada servicio para ver qué plan de lucha se va a dar de acá en más”.

Además reveló que se ha solicitado “una reunión con el Ministerio de Economía para ponerlos al tanto y ver los números finos porque entendemos que al haber acordado con el escalafón seco primero, han repartido toda la torta y nos dejaron a Educación y Salud muy poco para repartir”.

