Así lo indicaron desde la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Señalaron que expresaron su preocupación por la demora en la puesta en marcha del recinto franco. El plazo de Aduana para habilitarlo vencía el 15 de marzo y no hay novedades. Incertidumbre en los inversores. Por mes en la zona franca chilena, los argentinos gastan entre 8 y 12 millones de dólares.

La Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) mostró su preocupación por las demoras en los plazos para la puesta en marcha de la Zona Franca Comercial de Río Gallegos.

El pasado 15 de marzo la Aduana debía fijar la habilitación del recinto franco y hasta el momento no lo ha concretado. Esto ha generado incertidumbre en los permisionarios, quienes han realizado inversiones, comprado mercadería y aún no tienen una fecha específica para la apertura al público de la Zona Franca. A esto se suma que la reglamentación aún no fue definida por Aduana.

Los permisionarios advirtieron que si la habilitación no se concreta por estos días, no será posible la apertura de la Zona Franca en mayo, ya que tras la habilitación de Aduanas hay un plazo de 60 días para poner a punto los locales en el recinto.

Según recuerda la dirigencia mercantil, a comienzos de marzo los permisionarios solicitaron a la titular de la Cámara de Comercio, Carolina Neil, que, en su carácter de integrante del Comité de Vigilancia de la Zona Franca Comercial de Río Gallegos, transmita a los miembros de esa comisión las consultas sobre cuestiones administrativas y de funcionamiento del recinto comercial.

Neil remarcó que “desde la Cámara de Comercio hemos recogido la inquietud de permisionarios y estamos trasmitiéndola al Comité de Vigilancia, y a su vez a las autoridades correspondientes”.

Aclaró que “estamos observando con preocupación que los plazos establecidos se están venciendo y el recinto aún no tiene la habilitación de los entes nacionales”.

La dirigente mercantil señaló que “hay comerciantes de nuestra ciudad que han realizado una gran inversión para dar impulso a este proyecto y ahora han caído en la inseguridad que provoca la burocracia, que siempre atenta contra las inversiones, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo”.

La obra

Cabe recordar que ya para el mes de febrero, la empresa Río-Cal, que tiene la concesión de la Zona Franca, anunciaba la culminación de las obras mínimas comprometidas en el pliego licitatorio y se estaba a la espera del resto de los trámites y obras que no dependían de la empresa (como las habilitaciones aduaneras y el camino de acceso).

En esta primera etapa, hay acuerdos con permisionarios que comercializarán en rubros como electrodomésticos, deportes, juguetería, perfumería, indumentaria, comestibles, electrónica, joyería, bazar, herramientas, autopartes, etc. Al igual que la venta de autos cero kilómetros importados.

A principios de marzo, el predio fue visitado por la gobernadora Alicia Kirchner, quien indicó que la obra estaba en un 87%. En ese momento Aner Clark, encargado de la Zona Franca, aclaraba que “la inauguración sucederá cuando tengamos las habilitaciones aduaneras correspondientes”, a lo que el ingeniero Francisco Heredia, adscripto al directorio de Río-Cal aclaraba que ya la Aduana había inspeccionado todo el predio y sólo se esperaba el trámite final de la habilitación, algo que la gobernadora estimó podría hacer que la Zona Franca comenzara a operar a mediados del mes de mayo.

Preocupación

Pero el trámite se demora y, por ende, se extiende la fecha de inauguración del recinto franco, en tiempos en que el éxodo hacia la zona franca de Punta Arenas se acrecienta.

Según datos extraoficiales de Aduana y Migraciones que publicó el diario El Cronista, se calcula que por fin de semana pasan 4.000 personas a Punta Arenas y en un fin de semana largo, la cantidad asciende a 12.000.

Las ventas por mes a argentinos en la zona franca de dicha ciudad oscilan entre los US$ 8 y US$ 12 millones.

Desde la delegación Río Gallegos de la Aduana confirmaron que sólo resta la habilitación final y aclararon que una vez completado ese paso, quedará un período de 60 días para el ingreso de mercaderías a los comercios mayoristas y minoristas que actuarán dentro de ella, por lo que ya la inauguración quedó aplazada hasta el mes de junio, por lo menos.

