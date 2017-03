La legisladora radical abogó por “más políticos” que puedan ayudar al Presidente “a tomar decisiones políticas. Recordó que en Cambiemos, aparte del PRO, está la UCR y la Coalición Cívica, que “son dos partidos muy políticos”, y consideró que en estos aliados “debiera apoyarse para asesorarse mejor”. Macri “siempre nombra a Marcos Peña, Quintana y Lopetegui, y ninguno de esos tres me representa”, disparó. Marcó diferencias entre los representantes radicales en el Congreso, con elogios a sus discursos, contra los representantes del PRO que “están mudos”. Cuestionó las serias fallas en la comunicación, y los avances y retrocesos del gobierno central. “Está bueno que pensemos diferente y lo podamos expresar”, valoró la legisladora. Espera el 3 de abril para definir si se conforma Cambiemos en todos los distritos.

Río Grande.- La legisladora Liliana Martínez Allende, del bloque UCR-Cambiemos, hizo públicas sus diferencias con el gobierno nacional y en particular con el círculo íntimo del Presidente Macri, considerando que no debiera rodearse de tantos CEOs sino de más políticos que lo ayuden a tomar decisiones.

Por FM La Isla, a pocos días de cumplirse un nuevo año del fallecimiento del ex Presidente Raúl Alfonsín, comparó su gestión con la Presidencia de Macri. “La defensa de la institucionalidad fue algo que caracterizó a Alfonsín. Hoy no estamos ni cerca de la gestión que él llevó adelante, pero creo que este gobierno que asumió hace apenas 15 meses quiere nuevamente instalar en nuestro país la defensa de la institucionalidad. Durante los doce años que pasaron se avasallaron las instituciones y es una deuda que tenemos con el país: volver a instalar la defensa de las instituciones y respetarla”, dijo.

Los puntos que se alejan del alfonsinismo se centran en la defensa de soberanía: “Para Alfonsín fue una bandera muy importante la 19640 y el tema Malvinas. Hoy no es que no esté en un lugar preponderante, pero en el quehacer diario pareciera que nuestras Malvinas no tienen la importancia que le damos todos los fueguinos. No es que no le den importancia, pero es un tema más de Estado”, sostuvo.

“Me gustaría que el tema Malvinas tuviera más importancia o lo destacaran más. También tuvimos un Secretario en el gobierno anterior que se pasó viajando por el mundo con la causa Malvinas y no hizo absolutamente nada. Hoy es una Subsecretaría y en estos 15 meses ha hecho más que los que nos precedieron. Por ahí no tiene que ver con rango sino con el trabajo. Pero no solamente tenemos que ser sino parecer y es algo trascendente para Tierra del Fuego. Frente al mundo cada día tenemos que ser más fuertes con nuestro mensaje sobre el tema Malvinas”, reclamó.

“Alfonsín trabajó incansablemente por este tema y considero que hoy se podría estar haciendo más, y publicitar más lo que se hace. Es un gran defecto que tiene este gobierno nacional, que no publicita bien los actos de gobierno. Es mi parecer y se los digo a todos los que me quieran escuchar. Esto de ir un paso adelante y otro atrás permanentemente para mí es un grave error político, y el Presidente Macri debería estar rodeado no de tantos CEOs sino de más políticos que lo puedan ayudar a tomar decisiones políticas, porque no es todo solamente desde el dos más dos”, planteó.

Libertad para disentir

Aclaró que “banca a este gobierno pero no podemos ser necios y debemos poder decir hacia fuera lo que pasa. Esto se destaca del gobierno de Macri, que pensamos diferente en muchas cosas. Con el tema del gas fui muy crítica en su momento, y compañeros de mi partido no pensaban como yo. Está bueno que pensemos diferente y lo podamos expresar. Yo siempre dije lo que pensé. Yo voté a Macri y creo que va a sacar el país adelante. Nos está costando mucho y me gustaría que estuviese rodeado de más personas políticas y no tantos técnicos y CEOs, que cometen muchos errores, y uno cuando es político se agarra la cabeza”, aseguró.

“Macri se unió al radicalismo y la Coalición Cívica, que son dos partidos muy políticos. De ese punto de vista tenemos que aportar nuestros mejores hombres para que lo aconsejen y lo ayuden. No sé hasta dónde escucha y hasta dónde no, pero muchas veces Mauricio habla de Marcos Peña, de Quintana, Lopetegui, como que son sus ojos y oídos; y ninguno de esos tres me representan. No los conozco personalmente, no tuve ningún trato con ellos, pero yo modificaría varias cosas”, manifestó la legisladora.

Insistió en que le gustaría que “dentro de este círculo más pequeño haya gente más política que lo asesore de otra manera”.

“En algunos temas puntuales han dado un paso adelante y dos para atrás. Si bien Macri recibió un país estallado, con las instituciones por el piso, ya es momento de ponernos los pantalones largos. Hay que modificar el rumbo y tomar decisiones que para un técnico se ven de una manera y para un político se ven de otra”, subrayó.

El reclamo por Sanz

Consultada sobre el pedido por Ernesto Sanz efectuado por los radicales en la reunión de Villa Giardino, dijo que “yo también lo pediría si tuviese la posibilidad. Uno ve los discursos y el acompañamiento de los jefes de bloque de la UCR tanto en Senadores y Diputados a Ernesto Sanz. Los otros están mudos”, comparó en referencia a los representantes del PRO.

“Yo me siento orgullosa de ver a quienes nos representan tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores: ver a Gerardo Morales, a Mario Negri, que nos representan como radicales en el ámbito de Cambiemos, y son una maravilla, y obviamente a la diputada Carrió. Pero no se escucha con ese mismo discurso a los representantes del PRO”, contrastó.

La alianza en Tierra del Fuego

Respecto de la conformación de Cambiemos en la provincia, dijo que “todavía no está definido. El lunes 3 de abril se reúne la convención nacional y seguramente saldrá un documento. Obviamente habrá una bajada de línea al país sobre cómo se van a organizar las elecciones y estamos todos expectantes”.

“Nosotros tenemos que superar cualquier diferencia personal entre el PRO y el radicalismo. Sabemos que ‘Tito’ Stefani es posible candidato a diputado, en la UCR está Federico Sciurano como posible candidato, y entre ellos no tienen diálogo. Tendrán que superar esa diferencia”, instó la legisladora.

Estimó que “seguramente en la UCR habrá más de un candidato porque nosotros somos un partido de internas, pero tenemos la posibilidad de conformar Cambiemos e ir a las PASO con muchos candidatos. Ojalá sea así, porque le va a dar un movimiento muy importante al partido, y esperamos que nuestro representante de la UCR sea quien gane las internas en las PASO”, remarcó.

En este punto la visión de Stefani es totalmente opuesta, dado que en declaraciones públicas sostuvo que no quiere internas sino lista consensuada, porque nunca vio que quien pierde una interna luego acompañe.

Recordó que en la interna radical compitieron dos sectores, uno a favor de la alianza Cambiemos y otro en contra. La legisladora señaló que ganó el sector crítico de esta alianza, con Federico Sciurano, pero observa un cambio de postura en la actualidad. “Yo en la campaña decía que teníamos que conformar Cambiemos porque es nuestra realidad. Del otro lado escuchaba que se iban a juntar con el MPF, con FORJA, pero esto no es una verdulería, es un partido nacional que tiene sus autoridades constituidas por elecciones”, sentenció.

“Sciurano dijo que Cambiemos era una foto y hoy estamos trabajando con la gente de Cambiemos. Él tiene mucha relación con la gente de Marcos Peña y con nuestro presidente del comité nacional. Celebro que haya empezado este trabajo y reconozca que somos un partido federal, que estamos en todo el país, y nuestras autoridades nacionales están por encima de los distritos”, dijo.

“Sciurano se reúne con Marcos Peña y está bien. A mí no me gusta. No me gusta cómo gestiona, pero son dos mangos aparte. Está a la vista que la comunicación que tiene el gobierno nacional es mala y él se ocupa de eso. Es una crítica constructiva que hago hacia el espacio al cual pertenece mi partido”, aclaró la legisladora.

Dado que Marcos Peña suena como candidato a diputado, se mostró aliviada porque “yo no lo voy a tener que votar, eso lo van a tener que resolver en Buenos Aires”.

Visiones compartidas

La percepción de Martínez Allende respecto del gobierno nacional, puertas adentro de la UCR fueguina, es compartida. “Hay muchos que pensamos igual. Todos apostamos a que el gobierno nacional tenga éxito, y vamos a seguir apoyando y ayudando en todo lo necesario. Pero obviamente tenemos maneras diferentes de pensar. Yo digo lo que pienso y ojalá pudiera tener un ida y vuelta con algunos ministros del gobierno, que sean políticos, porque han venido ministros por cuestiones técnicas”, diferenció.

“Tengo que reconocer que el gobierno nacional manda permanentemente a sus funcionarios a recorrer el interior del país y estamos recibiendo visitas permanentes del gobierno nacional. Es para destacar, pero muchos son técnicos, y no he tenido posibilidad de hablar de estas cuestiones políticas”, lamentó.

Al margen de la primera línea debiera haber una segunda que interprete el impacto social y “eso la verdad no está”, reconoció.

Respaldo a referentes locales

La legisladora expresó su respaldo a los funcionarios nacionales de la provincia, más allá de sus críticas al círculo íntimo del Presidente. “En lo personal tengo que decir que me siento absolutamente representada con las personas que ocupan cargos del gobierno nacional, y algunos son correligionarios. Hemos hecho reuniones en el comité y se han puesto a disposición de la gente, tanto desde ANSES como desde el Ministerio de Trabajo, o el área de Salud”, resaltó.

Puntualmente respaldó a Jorge Canals, al frente de Radio Nacional Río Grande, quien “cuenta con nuestro apoyo y lo hemos manifestado en Nación con el legislador Blanco. También la gobernadora de la provincia ha hecho gestiones para evitar el desmembramiento de Radio Nacional, porque acá Radio Nacional es muy importante y la vamos a defender con la misma fuerza que defendemos la industria”, advirtió.

“Hay personas que solamente ven los números y toman decisiones para el resto del país cuando no tienen ni idea. Uno se rebela ante estas cosas y no puede ser que no pregunten, porque tienen gente en todos lados. Estas cosas dan bronca”, confesó Martínez Allende.

“Jorge Canals y todos los que representan al gobierno nacional cuentan con todo nuestro apoyo. El único reclamo que tenemos para hacer es el PAMI, porque en estos 15 meses faltó gestión o faltó apoyo; y desconozco las condiciones que tenía la persona que estaba a cargo a nivel nacional para estar al frente del PAMI”, señaló en referencia a Carlos Regazzoni.

“Lamentablemente esto repercute en cada una de las provincias. En dos oportunidades fui al PAMI a presentar mis quejas, porque somos una jurisdicción de las 24 y no pueden cortar servicios, dejar sin anestesistas, sin cirujanos. Esto no puede ser, porque somos una provincia chica alejada de los centros urbanos y sin la obra social tenemos un serio problema, con los hospitales públicos colapsados”, concluyó, con la esperanza de que el sucesor Sergio Cassinotti -ex titular del IOMA- pueda modificar el rumbo.

Comentarios

Comentarios