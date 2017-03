El presidente del PRO en Tierra del Fuego espera que se sumen a la alianza Cambiemos los partidos provinciales y adelantó que uno de ellos será Encuentro Popular. “Lo vamos a concretar en el menor tiempo posible”, afirmó. Consultado sobre las candidaturas, pretende que no haya internas y el candidato de la alianza sea el que compita en las PASO. Apunta a dirimir con la UCR y la Coalición Cívica una fórmula consensuada.

El presidente del PRO en Tierra del Fuego adelantó la incorporación a la alianza Cambiemos del partido Encuentro Popular, y abogó para que otros partidos provinciales se sumen.

“Hay que seguir construyendo en política y hay que construir un espacio lo más amplio que se pueda dentro de Cambiemos”, dijo por FM La Isla, sosteniendo que “hay partidos provinciales que tienen que integrar Cambiemos y es la visión que yo tengo”.

“Estamos en eso, tuve una reunión antes de irme a Buenos Aires con gente de Encuentro Popular que quiere sumarse al espacio, y lo vamos a concretar en el menor tiempo posible”, afirmó.

Mencionó como referente de esa fuerza a Juan Flores, aunque en realidad integra el Partido Popular, y no Encuentro Popular, que tiene varios referentes integrando las filas del gobierno de Bertone.

“La apuesta fuerte del espacio político de Cambiemos es construir en los territorios de la Argentina un espacio unificado. Esto hay que llevarlo a la práctica y ver si en el territorio los dirigentes que integran el espacio Cambiemos tienen la voluntad de construir ese espacio”, dijo.

Sin internas

Stefani espera una lista de consenso y no internas, ni siquiera en las PASO. “Cada espacio político va a definir sus candidatos, porque no se definen solos, y esto va a ocurrir un poco más adelante, calculo que por junio. Luego el desafío es construir los espacios políticos de donde sean, sin necesidad de llegar a dirimirlo en una interna. Ya sea una interna o las PASO, lejos de contribuir a la unidad de un espacio político, alientan la división de esos espacios. Hasta ahora en mi vida política nunca vi que alguien que pierde una interna acompañe al que ganó. En la teoría sería fácil pero en la práctica no lo vi nunca”, argumentó.

“Lo ideal sería llegar a las PASO con un candidato que represente a Cambiemos en Tierra del Fuego”, expuso, y deberán acordar los candidatos de la UCR y la Coalición Cívica con el PRO.

“Creo que hay tres precandidatos que están esperando que en junio el espacio considere quién va a ser el que los represente en las elecciones de octubre. En agosto tenemos las PASO, todavía no hay candidatos oficiales pero sí nombres de personas identificadas como precandidatos. La disyuntiva es quién es el que mejor representa al espacio político”, remarcó.

Consultado acerca de si se va a reunir con la UCR para discutir estos temas, respondió que sí y que ya “hemos tenido reuniones. Nos reunimos asiduamente con Pablo Blanco, con Liliana Martínez Allende, estuvimos en Buenos Aires con Paulino Rossi. En el espacio de Cambiemos estuvo el presidente de la UCR Federico Sciurano y yo como presidente del PRO, y en algún momento coincidimos en que nos vamos a reunir. Hemos tenido y vamos a tener reuniones para construir el espacio”, aseveró.

Encuestas interesadas

Respecto de las encuestas a nivel nacional que le dan el tercer lugar a dirigentes de Cambiemos en los distintos distritos, aunque en Tierra del Fuego se plantea una polarización entre el candidato de Cambiemos y dirigentes del PJ, puso en duda estas mediciones.

“Cuando una encuesta se publica, es más un operativo de prensa y no tiene otro valor. Alguien la da a conocer con alguna intención. Una encuesta la manda a hacer el propio candidato y es un indicador de si va bien o mal en su campaña. Cuando esa encuesta se publica, deja de ser una herramienta para el candidato y pasa a ser de libre interpretación para quien la tome. La política es una carrera y la encuesta es una foto del momento”, diferenció.

Plan demorado

Por otra parte, se le preguntó sobre la reconversión de la industria fueguina, la posibilidad de ampliar productos o abrir el régimen, y no hay novedades por el momento. “Todos estamos esperando que esos anuncios salgan. Sé que se está trabajando, conversé con Martín Etchegoyen y eso lleva un tiempo de implementación. Administrativamente no es fácil pero se está camino a eso”, sostuvo.

Tampoco pudo confirmar si la obra de ampliación del puerto se podría adelantar, como espera Bertone. “Todavía no lo puedo confirmar. Esta semana estuve poco y nada con la gobernadora”, respondió.

Finalmente se le preguntó sobre el programa emitido el domingo por C5N, con un informe sobre la crisis de la industria en Tierra del Fuego. Sostuvo que no vio el programa y solamente “recibió algún comentario”, sin darle mayor importancia.

