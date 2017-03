Mateo Lobato y Julián Novais revivieron las aventuras tras recorrer, en sus motos, 76 mil kilómetros, uniendo Ushuaia-Alaska-Ushuaia. Pasá y enteráte de todos los detalles de esta hazaña en la entrevista realizada por la conductora del programa “De la Mejor Manera” por Radio Universidad (93.5 MHZ).

Río Grande. – Los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) se vistieron de aventura al recibir a Julián Novais y Mateo Lobato, los “2 trastornados” que recorrieron 76 mil km uniendo Ushuaia- Alaska- Ushuaia en sus motos concretando una hazaña más que inolvidable.

En diálogo con “De la Mejor Manera”, conducido por la locutora Lorena Vera y, a su vez, en contacto directo con el corresponsal de Roma, Dr. Marcello D’Aloisio, en la tradicional sección del “Personaje de los Viernes”, los aventureros revivieron las principales anécdotas de este largo viaje y las diversas dificultades que se les fueron presentando a lo largo del camino.

Como era de esperar, la primera consulta tuvo que ver con lo más importante para cada motoquero en cada viaje: el mate. Al respecto, Julián comentó que “nos llevamos 2 kilos de yerba saliendo de acá y a lo largo del camino, en Estados Unidos, hubo gente argentina que nos hemos cruzado y nos han regalado varios kilos de yerba y con eso fuimos tirando casi todo el viaje. En todos lados jugamos de local, estábamos en casa. Este viajo dejó un montón de anécdotas y paisajes, pero lo más importante fueron las personas que conocimos kilómetro a kilómetro”.

Por su parte, Mateo, “el otro trastornado”, resaltó que “sin dudas estamos celebrando haber cumplido con el objetivo que, antes de salir, muchos veían demasiado lejos esta hazaña. Sabíamos que era algo largo y que no era fácil y hoy estamos con nuestros familiares recordando todo el viaje y en las redes sociales publicamos y ya saben todos los que nos han ayudado en este camino, que hemos concluido esta aventura. Anduvimos demasiado y conocimos un montón de gente”.

El inicio de todo

El inicio de todo

En diálogo con “De la Mejor Manera”, los protagonistas de esta hazaña recordaron cómo comenzó esta increíble aventura de recorrer más de 70 mil kilómetros en moto. En este sentido, Mateo explicó que “Julián es una persona que hace cuatro años atrás iba a hacer un viaje con una moto de cilindrada 110. El último viaje, hace dos años atrás, hizo Ushuaia- La Quiaca y entones cuando regresó a Tierra del Fuego se propuso haber llegado Alaska y regresar a Ushuaia; él lo iba a hacer con un grupo de amigos de Tierra del Fuego y por diversos factores los amigos no pudieron acompañarlo y en un momento quedó solo y es ahí donde aparezco yo en la historia. Con Julián nos conocemos hace siete años; nuestros padres se conocían a través de un taller mecánico. En el viaje que hizo por la Ruta 40 antes de hacer esta odisea, yo lo seguía por las fotos que subía y me comentó que se iba a ir a Alaska y por mi parte nunca me había subido a una moto; yo tenía dinero ahorrado y quería comprarme un auto y fue Julián quien me aseguró que lo mejor que podía hacer era comprarme una moto barata y, bueno, tras confirmarle que quería acompañarlo, comenzó la ilusión nuestra y de nuestros familiares. Hoy día tenemos un montón de amigos por todo América”.

Malvinas presente

En tanto Julián recordó que “cuando empezamos el viaje teníamos muchas expectativas para hacer cosas solidarias y al momento de empezar a hacerlas nos encontramos con mucha burocracia y no pudimos lograr esa acción benéfica. Mateo es profesor de Educación Física y habíamos pensado hacer algo solidario para los niños de las escuelas de Tolhuin y por la burocracia no pudimos hacerlo y como a mí me toca de cerca el tema de Malvinas, elegimos el 2 de Abril para iniciar nuestro viaje con la Causa Malvinas y darle un sentido a nuestro viaje ya que mi padre era ex combatiente y es por ello que llevamos a lo largo del viaje varias banderas y una fue la de Malvinas mientras que Mateo llevó la bandera de Tolhuin ya que él vive ahí y yo la tomé como propia, por supuesto”.

Permiso laboral

Con respecto a los permisos laborales para poder concretar esta hazaña que se extendió por un año, Julián reveló que “cuando le comenté a mi jefe sobre esta decisión de viajar, el me aseguró que no había problema y fue por ello que obtuve un permiso de un año. Cuando llegó al momento lo único que hice fue presentar la nota y el me dio la autorización. El que estaba más complicado era Mateo ya que él tenía dos cargos en su trabajo; uno en el Municipio de Tolhuin y otro en el Estado Provincial”.

Un acompañamiento especial

Mateo se refirió a la particular y especial compañía del brasileño, también motoquero, Mauro Damasceno. “Conocimos a Mauro en Brasil brasilero y cuando estábamos subiendo hacia Alaska lo conocimos entre Perú y Ecuador. Con el compartimos casi un 90% del viaje. Él nos acompañó en el viaje y es una persona que fue parte de nuestro viaje y también hemos incluido gente de México en donde también nos sentimos muy cómodos. Al grupo de Whats App lo hicimos para que nuestras familias estén comunicadas y sin querer y por el fanatismo, hemos incluido a mucha gente”.

En este contexto, Julián agregó que “la convivencia siempre tiene su lado lindo, bueno y productivo. No siempre es todo color de rosa así que con Mauro y Mateo por supuesto que estuvimos nuestras diferencias porque somos personas y no tenemos los mismos principios. Tenemos diferentes tipos de humores, pero fue muy lindo poder vivir esto. Mauro tiene una moto de mayor cilindrada que las nuestras y por eso nos adecuamos todos a la moto que por ahí tenía menos cualidades en cierta forma que era la de Mateo y, normalmente, va adelante del camino la moto que tiene menos cilindrada. Mauro por ahí no cumplía con este tema entonces por ahí se nos iba muy para adelante y en esos momentos nos peleábamos. Decidimos ponerlo al medio a Mauro y Mateo iba dirigiendo ya que se guía muy bien y tiene un gran sentido de ubicación.”

Envuelto en una gran emoción, Julián aseguró que “los primeros kilómetros tuve un poco de miedo por Mateo. Cuando empezamos con este tema, los padres no estaban contentos y entonces lo tomé como una responsabilidad que vayamos y volvamos juntos. Lo tomé como responsabilidad mía ya que los padres de él en ningún momento se imaginaron esto. El que va viajando va en otra sintonía, pero los que quedan acá, están constantemente pensando qué cosas nos pueden llegar a pasar. Si a Mateo le iba a pasar algo, iba a ser culpa mía, pero salió bien. Cuando empezamos el viaje teníamos un cronograma de viaje y Mateo fue el encargado de eso ya que le gusta todo este tema de la ubicación. Íbamos trazando caminos cortos. Teníamos un cronograma de entre 6 y 8 meses de viaje que, por diferentes motivos, se fue modificando”.

Con respecto a la cuestión presupuestaria, Mateo comentó que “surgieron ideas como un bono contribución antes de salir y ahí pudimos recaudar mucha plata. Primero velamos por la seguridad de nosotros entonces contratamos un servicio médico. Luego unos spots satelitales para la ubicación y, cada diez minutos, nuestras familias puedan ver dónde estábamos. Nos hemos perdidos y por suerte pudimos hacer uso de la comunicación telefónica. A lo largo del viaje, amigos de Tierra del Fuego, desinteresadamente, nos dieron plata de su bolsillo personal. Hubo empresas y comercios que colaboraron con los regalos para efectuar el bono contribución. Gracias a todo esto pudimos disfrutar un montón de cosas en los distintos lugares que hemos visitado. No creo que haya un país ni bueno ni malo. Los ciudadanos de Argentina tenemos muchos beneficios con respecto a otros países de América y creo no estamos tan mal en los aspectos generales de la sociedad”.

En este punto, Julián agregó que “el ciudadano argentino está muy bien visto en casi todo América y eso a nosotros nos llenó de orgullo. En todos lados hemos recibido buen trato. Saliendo de Argentina, nos alojaron familiares y amigos. Por el camino de Chile eso se comenzó a acabar y, por los grupos de Whats App o Facebook, nos iban contactando desde diferentes lados. Quizás algunos no nos podían alojar, pero nos conseguían lugares económicos y seguros. Siempre recibimos el respaldo de las personas. Lo que nos llevamos del viaje es la buena vibra de la gente. El 90% del camino nos encontramos con gente excepcional. Te reciben mejor que acá. En todos lados la heladera era nuestra”, bromeó.

Por último, Mateo aseguró que se encontraron con personas que “te brindan todo. Es algo que vamos a valorar siempre. Años atrás veía motociclistas en Tolhuin y solo me quedaba con lo bueno que sería esa aventura. A partir de este viaje, me acercaré y les ofreceré lo que nosotros recibimos durante todos los lugares que hemos visitado”.

