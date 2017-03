Se trata de la segunda jornada de la campaña ‘Corazones Escondidos’ impulsada por el Centro CONIN de Río Grande en articulación con el Gobierno de la Provincia, el Club de Leones de Río Grande llevó por primera vez su unidad Móvil en Tolhuin, y otras instituciones. Hubo una gran movilización de los vecinos que participaron de este relevamiento de niños no escolarizados y mujeres embarazadas, además de la medición de factores de riesgo a personas adultas por parte de la institución leonística. Payasos y juegos didácticos convirtieron al evento en una verdadera fiesta para los chicos en el SUM municipal ‘Néstor Kirchner’ del barrio Karekén.

Tolhuin.- Una gran actividad se observó este domingo en el barrio Karekén de Tolhuin con las actividades relacionadas con la campaña ‘Corazones Escondidos’ impulsada por el Centro CONIN de Río Grande en articulación con el Gobierno de la Provincia y el Club de Leones de Río Grande.

Este relevamiento socio sanitario se llevó a cabo en el SUM municipal ‘Néstor Kirchner’ y congregó a muchas familias que durante toda la tarde llevaron a sus pequeños a hacerse atender por las profesionales del Ministerio de Salud y del Centro CONIN de Río Grande, además el Club de Leones de Río Grande estrenó su Unidad Móvil en esa localidad mediterránea con mediciones de presión arterial y de glucosa en sangre.

En este colectivo el Centro CONIN examinó a niños de cero a cinco años en el marco de este gran relevamiento en Tolhuin cuya tercera y última jornada culminará el próximo 9 de abril.

Compromiso social del Ministerio de Salud con las familias más vulnerables

La secretaria de Accesibilidad a los Servicios de Salud, Mónica Moyano, destacó la importante convocatoria llevada a adelante y comentó que “estamos participando de la segunda jornada de CONIN en la ciudad de Tolhuin; en donde el objetivo es tomar el peso y el balance nutricional de los niños de cero a cinco años, una franja etarea que la han denominado ‘Niños Escondidos’ porque no están escolarizados”.

La funcionaria provincial reveló que en la primera jornada el domingo pasado en el Jardín Provincial N° 23 del barrio 9 de Octubre, “se pudo relevar a 19 familias con 46 niños y si bien no se encontraron pequeños con bajo peso o de valor nutricional que importara para poder ser tratados, también aprovechamos la oportunidad desde el Ministerio de Salud a dar la Vitamina ‘D’ y la leche del Plan Materno Infantil, además del control de las libretas sanitarias”.

Moyano resumió que “es una forma más de replicar acciones en conjunto con otras instituciones y el Ministerio de Salud de la Provincia; ahora estas tres jornadas serán desplegadas en Tolhuin, pero seguramente seguiremos avanzando en otros lugares, así que estaremos dispuestos a seguir trabajando con esta articulación”.

En este sentido anotó que “hemos sido convocados por el Centro CONÍN de Río Grande y participan otras instituciones como el Club de Leones y otras instituciones privadas que hacen esto posible con la ayuda económica, la voluntad y el voluntariado de CONÍN que hacen posible esta campaña”.

Cabe destacar que estas decisiones de acompañar actividades de este tipo se toman en la mesa de redes interinstituicionales –que se reúne periódicamente en Tolhuin- con la participación de la DIAT (Dirección de Interdisciplinaria de Atención Temprana) y la Casa de Justicia de Tolhuin.

“Que ningún corazoncito se nos esconda”

Por su parte Valeria Ochoa, presidente del Centro CONIN de Río Grande (que pertenece a la Red CONÍN fundada por el doctor Abel Albino), comentó que “estamos haciendo el segundo de los tres relevamientos planificados para Tolhuin, en este caso contamos con la Unidad Móvil del Club de Leones de Río Grande que gentilmente se sumó a colaborar con esta campaña, además de llevar la de ellos que es el control de factores de riesgo a adultos”.

Agregó que tanto los voluntarios del Centro CONÍN como del Club de Leones recorrieron el barrio invitando a las familias a que se acerquen “sobre todo a los niños menores de cinco años que es la franja etarea con la que trabaja CONIN y las embarazadas”.

En este sentido recordó que el pasado año “la Fundación ALMA realizó un importante relevamiento con niños mayores de cinco años y por eso nosotros quisimos hacerlo con el rango que trabaja CONIN y son los pequeños de cero a cinco años”.

Resaltó que “estamos muy contentos por la cantidad de vecinos que han participado de este relavamiento en el cual nos acompañan muchas instituciones y muchos organismos que se han sumado y estamos también gratamente felices por el compromiso social que han asumido, tanto el Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud y su se Secretaría de Accesibilidad como asimismo Desarrollo Social y de Deportes que también están colaborando porque este es un trabajo que se debe hacer en conjunto. La filosofía de nuestra institución que lucha contra la desnutrición infantil y sola no puede trabajar en esto y realmente el trabajo en equipo es clave para poder combatir este flagelo que lamentablemente aqueja a nuestra provincia y a nuestro país”.

Por último, Valeria Ochoa observó que “cuando hay una crisis, siempre el hilo se corta por lo más finos y lamentablemente son los niños y por eso le pusimos a este relevamiento ‘Corazones Escondidos’ porque queremos encontrar a todos los niños, que no quede ninguno escondido; aquellos que no están en el sistema, aquellos que no están escolarizados, que no asisten a los centros de salud, que no se vacunan, que no le realizan los controles médicos, puedan tener la oportunidad de acercarse y poder tener la consulta con la pediatra, la nutricionista y poder ser evaluados, y que ningún corazoncito se nos esconda”.

Fuerte trabajo del Club de Leones

En tanto la presidente del Club de Leones de Río Grande, María Ester Konrad, comentó que “nosotros quisimos aportar nuestro granito de arena en este trabajo con el Centro CONIN aportando nuestra Unidad Móvil para que los niños pequeños puedan ser evaluados en su nutrición y su salud y nosotros llevar también el control de factores de riesgo midiendo la presión arterial y la glucosa en sangre, ya que tanto la diabetes como la presión sanguínea pueden influir en la visión y nuestra principal premisa es el cuidado de la vista”.

Agregó que “es la primera vez que traemos la Unidad Móvil a Tolhuin a participar de lleno en una campaña, ya lo hemos hecho en Río Grande, y la verdad es que estamos muy emocionados por ver a las profesionales trabajando en nuestro colectivo, atendiendo tanto a los niños, embarazadas como a los adultos que se hicieron un chequeo de su presión arterial y la medición de azúcar en sangre”.

Por último, María Ester Konrad felicitó al Centro CONIN como a las demás instituciones que participaron y asimismo a los integrantes del Club de Leones que se sumaron a recorrer las calles del barrio para convocar a los vecinos.

La profesional del Club de Leones que participó fue la doctora Fátima Speche y asimismo participaron las pediatras Adriana Zóffoli y Graciela González, además de la nutricionista Macarena Ruiz y distintos agentes de salud.

Los colaboradores de la institución leonística fueron Sandra Ameijeiras, Claudio Irrutia, Enrique ‘Quique’ Schoua, Mauricio Bogado, Sergio Hidalgo, Miguel Sultani, César Prost y el periodista Ramón Taborda Strusiat.

